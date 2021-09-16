https://tr.sputniknews.com/20210916/rusya-azerbaycan-ile-turkiyenin-hazar-bolgesindeki-ortak-tatbikatlarina-bakisimizi-bakuye-ilettik-1048975422.html

Rusya: Azerbaycan ile Türkiye'nin Hazar bölgesindeki ortak tatbikatlarına bakışımızı Bakü'ye ilettik

Rusya: Azerbaycan ile Türkiye'nin Hazar bölgesindeki ortak tatbikatlarına bakışımızı Bakü'ye ilettik

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Azerbaycan ile Türkiye'nin Hazar bölgesinde yaptığı ortak tatbikatlara bakışını Bakü'ye... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T21:13+0300

2021-09-16T21:13+0300

2021-09-16T21:13+0300

dünya

türkiye

mariya zaharova

tatbikat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1044806208_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_44961cc75036d43488e11937c82d6e71.jpg

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Azerbaycan'ın Türkiye'yle Hazar bölgesinde yaptığı ortak tatbikatlar hakkında konuştu.Zaharova, "Rusya'nın bu konudaki tutumu Bakü yönetiminin dikkatine sunuldu. Bunun Azeri partnerlerimiz tarafından anlayışla karşılandığı dikkate alarak, kamuoyu önünde yorumda bulunmaktan kaçınmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Azeri partnerlerimizle temas halindeyiz" dedi.Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Azeri-Türk ortak askeri tatbikatları sırasında sözde teröristleri etkisiz hale getirme ve Hazar Denizi'nin Azerbaycan karasularında sözde bir terör örgütü tarafından ele geçirilen gemiyi kurtarma görevlerinin başarıyla yerine getirildiğini ifade etmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, mariya zaharova, tatbikat