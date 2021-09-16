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Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: Hipersonik silah konusunda Batı’yı geride bıraktık
Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: Hipersonik silah konusunda Batı’yı geride bıraktık
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, hipersonik silah geliştirme alanında Batı ülkelerinin önüne geçtiklerini belirtti. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T03:39+0300
2021-09-16T03:39+0300
savunma
rusya
yuriy borisov
hipersonik silah
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Rusya’nın Tümen şehrinde düzenlenen Petrol ve Doğalgaz Forumu’nda, basın mensuplarına açıklamada bulunan Borisov, “Bunca zamandır ilk kez öne geçmiş bulunuyoruz. Bunu, hipersonik silah geliştirme alanında başardık. Yani yeni fizik ilkeleriyle çalışan, yeni tip motorlar, düşük güçte kompakt nükleer santraller kullanan silah geliştirme alanında öne geçtik. Halihazırda bu anlamda önde giden Batı ülkeleri karşısında büyük üstünlüğe sahibiz. Bu üstünlüğü korumaya çalışacağız” ifadesini kullandı.Rusya’nın eskiden silah geliştirme konusunda Batı ülkelerini geriden takip ettiğini söyleyen Borisov, “Yeni silahların geliştirilmesi, yüksek hassasiyete sahip silah, insansız sistemler ve robotlar kullanma yolundan ilerleyen temel silah ve askeri teçhizat geliştirme eğilimlerine uyuyor” dedi.
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rusya, yuriy borisov, hipersonik silah

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: Hipersonik silah konusunda Batı’yı geride bıraktık

03:39 16.09.2021
© Sputnik / Alexey Nikolsky / Fotoğraf bankasına girRusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Alexey Nikolsky
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Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, hipersonik silah geliştirme alanında Batı ülkelerinin önüne geçtiklerini belirtti.
Rusya’nın Tümen şehrinde düzenlenen Petrol ve Doğalgaz Forumu’nda, basın mensuplarına açıklamada bulunan Borisov, “Bunca zamandır ilk kez öne geçmiş bulunuyoruz. Bunu, hipersonik silah geliştirme alanında başardık. Yani yeni fizik ilkeleriyle çalışan, yeni tip motorlar, düşük güçte kompakt nükleer santraller kullanan silah geliştirme alanında öne geçtik. Halihazırda bu anlamda önde giden Batı ülkeleri karşısında büyük üstünlüğe sahibiz. Bu üstünlüğü korumaya çalışacağız” ifadesini kullandı.
Rusya’nın eskiden silah geliştirme konusunda Batı ülkelerini geriden takip ettiğini söyleyen Borisov, “Yeni silahların geliştirilmesi, yüksek hassasiyete sahip silah, insansız sistemler ve robotlar kullanma yolundan ilerleyen temel silah ve askeri teçhizat geliştirme eğilimlerine uyuyor” dedi.
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