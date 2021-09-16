https://tr.sputniknews.com/20210916/rusya-basbakan-yardimcisi-borisov-hipersonik-silah-konusunda-batiyi-geride-biraktik-1048948465.html

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: Hipersonik silah konusunda Batı’yı geride bıraktık

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: Hipersonik silah konusunda Batı’yı geride bıraktık

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, hipersonik silah geliştirme alanında Batı ülkelerinin önüne geçtiklerini belirtti. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T03:39+0300

2021-09-16T03:39+0300

2021-09-16T03:39+0300

savunma

rusya

yuriy borisov

hipersonik silah

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Rusya’nın Tümen şehrinde düzenlenen Petrol ve Doğalgaz Forumu’nda, basın mensuplarına açıklamada bulunan Borisov, “Bunca zamandır ilk kez öne geçmiş bulunuyoruz. Bunu, hipersonik silah geliştirme alanında başardık. Yani yeni fizik ilkeleriyle çalışan, yeni tip motorlar, düşük güçte kompakt nükleer santraller kullanan silah geliştirme alanında öne geçtik. Halihazırda bu anlamda önde giden Batı ülkeleri karşısında büyük üstünlüğe sahibiz. Bu üstünlüğü korumaya çalışacağız” ifadesini kullandı.Rusya’nın eskiden silah geliştirme konusunda Batı ülkelerini geriden takip ettiğini söyleyen Borisov, “Yeni silahların geliştirilmesi, yüksek hassasiyete sahip silah, insansız sistemler ve robotlar kullanma yolundan ilerleyen temel silah ve askeri teçhizat geliştirme eğilimlerine uyuyor” dedi.

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rusya, yuriy borisov, hipersonik silah