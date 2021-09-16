https://tr.sputniknews.com/20210916/rusya-s-500-sisteminin-testlerini-tamamladi-orduya-tedarik-basladi--1048964007.html

Rusya, S-500 sisteminin testlerini tamamladı, orduya tedarik başladı

Rusya, S-500 sisteminin testlerini tamamladı, orduya tedarik başladı

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, S-500 karadan havaya füze sisteminin testlerinin tamamlandığını ve söz konusu sistemin orduya tedarikinin başladığını... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T15:16+0300

2021-09-16T15:16+0300

2021-09-16T15:19+0300

rusya

s-500

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048964354_0:60:1289:785_1920x0_80_0_0_f9e57236c4589f59306fdd5574880a2c.jpg

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, yeni nesil S-500 hava savunma sistemine ilişkin, “Denemeler yeni tamamlandı ve bu sistemin ilk tedarikleri başladı” dedi. Borisov ağustos ayındaki bir açıklamasında da S-500 füze sisteminin seri üretimine başladıklarını kaydetmişti. S-500 sisteminin testleri geçen sene başladı. Ordu yetkilileri, bu yeni nesil sisteminin ilk bataryalarının başkent Moskova yakınlarına konuşlandırılacağına dair açıklamalar yaptı. Karadan havaya S-500 sisteminin özellikleri yakın zamana kadar gizli tutuluyordu. Şimdiyse sistemin uçaklar, kıtalararası balistik füzeler, hipersonik kruz füzeleri ve uyduları vurabilecek kapasitede olduğu biliniyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019’daki bir açıklamasında, Ankara’nın, S-500 sistemlerinin Rusya ile ortak üretimine hazır olduğunu söylemişti.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, s-500