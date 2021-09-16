Rusya, S-500 sisteminin testlerini tamamladı, orduya tedarik başladı

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, yeni nesil S-500 hava savunma sistemine ilişkin, “Denemeler yeni tamamlandı ve bu sistemin ilk tedarikleri başladı” dedi. Borisov ağustos ayındaki bir açıklamasında da S-500 füze sisteminin seri üretimine başladıklarını kaydetmişti. S-500 sisteminin testleri geçen sene başladı. Ordu yetkilileri, bu yeni nesil sisteminin ilk bataryalarının başkent Moskova yakınlarına konuşlandırılacağına dair açıklamalar yaptı. Karadan havaya S-500 sisteminin özellikleri yakın zamana kadar gizli tutuluyordu. Şimdiyse sistemin uçaklar, kıtalararası balistik füzeler, hipersonik kruz füzeleri ve uyduları vurabilecek kapasitede olduğu biliniyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019’daki bir açıklamasında, Ankara’nın, S-500 sistemlerinin Rusya ile ortak üretimine hazır olduğunu söylemişti.
S-500 sisteminin testleri geçen sene başladı. Ordu yetkilileri, bu yeni nesil sisteminin ilk bataryalarının başkent Moskova yakınlarına konuşlandırılacağına dair açıklamalar yaptı.
Karadan havaya S-500 sisteminin özellikleri yakın zamana kadar gizli tutuluyordu. Şimdiyse sistemin uçaklar, kıtalararası balistik füzeler, hipersonik kruz füzeleri ve uyduları vurabilecek kapasitede olduğu biliniyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019’daki bir açıklamasında, Ankara’nın, S-500 sistemlerinin Rusya ile ortak üretimine hazır olduğunu söylemişti.