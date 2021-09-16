https://tr.sputniknews.com/20210916/rusya-turistlerin-turkiyeye-girislerinde-uygulanacak-yeni-kurallara-dair-resmi-aciklama-bekliyoruz-1048962184.html
Rusya: Turistlerin Türkiye'ye girişlerinde uygulanacak yeni kurallara dair resmi açıklama bekliyoruz
Rusya: Turistlerin Türkiye'ye girişlerinde uygulanacak yeni kurallara dair resmi açıklama bekliyoruz
Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze, Rus turistlerin Türkiye’ye girişlerinde eylül ortasından itibaren geçerli olacağı söylenen yeni kurallara... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T14:14+0300
2021-09-16T14:14+0300
2021-09-16T14:15+0300
görüş
rus turist
rusya tur operatörleri birliği (ator)
koronavirüs
pcr
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Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) yetkilileri, önde gelen Rus turizm şirketlerinin açıklamalarına atıfla, Türkiye’nin, Rus turistlerin ülkeye giriş kullarını değiştireceğini belirtti. Söz konusu yeni kurallara göre 14 Eylül'den itibaren sadece Sputnik V ile aşılanmış Rusya vatandaşlarının ülkeye PCR testi yapmalarına gerek olmadan girişlerine izin verilecek.ATOR Başkanı Maya Lomidze, söz konusu uygulamanın Türkiye’ye gelen Rus turistlerin sayısını nasıl etkileyeceği yönündeki soru karşısında, bunun hakkında şimdiden bir tahminde bulunamayacaklarını söyledi.Lomidze, Sputnik haber ajansına açıklamalarında, “Türkiye tarafının resmi yanıtını bekliyoruz” dedi.Sputnik V dışındaki bir Rus aşının uygulandığı ve negatif PCR testi bulunmayan Rus turistlerin Türkiye’ye girişlerinde bir sorun yaşayıp yaşamadıkları sorusu üstüneyse Lomidze, şimdiye dek Rus turistlerden ya da tur şirketlerinden bu yönde bir şikayet almadıklarını söyledi.Lomidze’nin açıklamaları, Anex Tour ve Pegas Touristik gibi tur operatörlerinin, Türkiye’ye girişlerde 14 Eylül’den itibaren uygulanacak yeni kurallara göre Rus aşılarından sadece Sputnik V ile aşılanmış turistlerden negatif PCR testi talep edilmeyeceği yönündeki açıklamalarını izliyor.
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Amur Gadjiev
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MIA „Rosiya Segodnya“
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rus turist, rusya tur operatörleri birliği (ator), koronavirüs, pcr
Rusya: Turistlerin Türkiye'ye girişlerinde uygulanacak yeni kurallara dair resmi açıklama bekliyoruz
14:14 16.09.2021 (güncellendi: 14:15 16.09.2021)
Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze, Rus turistlerin Türkiye’ye girişlerinde eylül ortasından itibaren geçerli olacağı söylenen yeni kurallara ilişkin Türkiye makamlarından resmi açıklama beklediklerini söyledi. Söz konusu yeni kurallara göre sadece Sputnik V ile aşılanmış Rus turistlerden PCR testi talep edilmeyecek.
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) yetkilileri, önde gelen Rus turizm şirketlerinin açıklamalarına atıfla, Türkiye’nin, Rus turistlerin ülkeye giriş kullarını değiştireceğini belirtti. Söz konusu yeni kurallara göre 14 Eylül'den itibaren sadece Sputnik V ile aşılanmış Rusya vatandaşlarının ülkeye PCR testi yapmalarına gerek olmadan girişlerine izin verilecek.
ATOR Başkanı Maya Lomidze, söz konusu uygulamanın Türkiye’ye gelen Rus turistlerin sayısını nasıl etkileyeceği yönündeki soru karşısında, bunun hakkında şimdiden bir tahminde bulunamayacaklarını söyledi.
Lomidze, Sputnik haber ajansına açıklamalarında, “Türkiye tarafının resmi yanıtını bekliyoruz” dedi.
Sputnik V dışındaki bir Rus aşının uygulandığı ve negatif PCR testi bulunmayan Rus turistlerin
Türkiye’ye girişlerinde bir sorun yaşayıp yaşamadıkları sorusu üstüneyse Lomidze, şimdiye dek Rus turistlerden ya da tur şirketlerinden bu yönde bir şikayet almadıklarını söyledi.
Lomidze’nin açıklamaları, Anex Tour ve Pegas Touristik gibi tur operatörlerinin, Türkiye’ye girişlerde 14 Eylül’den itibaren uygulanacak yeni kurallara göre Rus aşılarından sadece Sputnik V ile aşılanmış turistlerden negatif PCR testi talep edilmeyeceği yönündeki açıklamalarını izliyor.