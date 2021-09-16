https://tr.sputniknews.com/20210916/rusya-turistlerin-turkiyeye-girislerinde-uygulanacak-yeni-kurallara-dair-resmi-aciklama-bekliyoruz-1048962184.html

Rusya: Turistlerin Türkiye'ye girişlerinde uygulanacak yeni kurallara dair resmi açıklama bekliyoruz

Rusya: Turistlerin Türkiye'ye girişlerinde uygulanacak yeni kurallara dair resmi açıklama bekliyoruz

Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze, Rus turistlerin Türkiye’ye girişlerinde eylül ortasından itibaren geçerli olacağı söylenen yeni kurallara... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T14:14+0300

2021-09-16T14:14+0300

2021-09-16T14:15+0300

görüş

rus turist

rusya tur operatörleri birliği (ator)

koronavirüs

pcr

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Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) yetkilileri, önde gelen Rus turizm şirketlerinin açıklamalarına atıfla, Türkiye’nin, Rus turistlerin ülkeye giriş kullarını değiştireceğini belirtti. Söz konusu yeni kurallara göre 14 Eylül'den itibaren sadece Sputnik V ile aşılanmış Rusya vatandaşlarının ülkeye PCR testi yapmalarına gerek olmadan girişlerine izin verilecek.ATOR Başkanı Maya Lomidze, söz konusu uygulamanın Türkiye’ye gelen Rus turistlerin sayısını nasıl etkileyeceği yönündeki soru karşısında, bunun hakkında şimdiden bir tahminde bulunamayacaklarını söyledi.Lomidze, Sputnik haber ajansına açıklamalarında, “Türkiye tarafının resmi yanıtını bekliyoruz” dedi.Sputnik V dışındaki bir Rus aşının uygulandığı ve negatif PCR testi bulunmayan Rus turistlerin Türkiye’ye girişlerinde bir sorun yaşayıp yaşamadıkları sorusu üstüneyse Lomidze, şimdiye dek Rus turistlerden ya da tur şirketlerinden bu yönde bir şikayet almadıklarını söyledi.Lomidze’nin açıklamaları, Anex Tour ve Pegas Touristik gibi tur operatörlerinin, Türkiye’ye girişlerde 14 Eylül’den itibaren uygulanacak yeni kurallara göre Rus aşılarından sadece Sputnik V ile aşılanmış turistlerden negatif PCR testi talep edilmeyeceği yönündeki açıklamalarını izliyor.

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2021

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Amur Gadjiev https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

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rus turist, rusya tur operatörleri birliği (ator), koronavirüs, pcr