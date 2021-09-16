Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
GÖRÜŞ
https://tr.sputniknews.com/20210916/rusya-turistlerin-turkiyeye-girislerinde-uygulanacak-yeni-kurallara-dair-resmi-aciklama-bekliyoruz-1048962184.html
Rusya: Turistlerin Türkiye'ye girişlerinde uygulanacak yeni kurallara dair resmi açıklama bekliyoruz
Rusya: Turistlerin Türkiye'ye girişlerinde uygulanacak yeni kurallara dair resmi açıklama bekliyoruz
Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze, Rus turistlerin Türkiye’ye girişlerinde eylül ortasından itibaren geçerli olacağı söylenen yeni kurallara... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T14:14+0300
2021-09-16T14:15+0300
görüş
rus turist
rusya tur operatörleri birliği (ator)
koronavirüs
pcr
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048962156_0:336:3043:2048_1920x0_80_0_0_8710c1d20d5a53ddbca9add9f0ff2032.jpg
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) yetkilileri, önde gelen Rus turizm şirketlerinin açıklamalarına atıfla, Türkiye’nin, Rus turistlerin ülkeye giriş kullarını değiştireceğini belirtti. Söz konusu yeni kurallara göre 14 Eylül'den itibaren sadece Sputnik V ile aşılanmış Rusya vatandaşlarının ülkeye PCR testi yapmalarına gerek olmadan girişlerine izin verilecek.ATOR Başkanı Maya Lomidze, söz konusu uygulamanın Türkiye’ye gelen Rus turistlerin sayısını nasıl etkileyeceği yönündeki soru karşısında, bunun hakkında şimdiden bir tahminde bulunamayacaklarını söyledi.Lomidze, Sputnik haber ajansına açıklamalarında, “Türkiye tarafının resmi yanıtını bekliyoruz” dedi.Sputnik V dışındaki bir Rus aşının uygulandığı ve negatif PCR testi bulunmayan Rus turistlerin Türkiye’ye girişlerinde bir sorun yaşayıp yaşamadıkları sorusu üstüneyse Lomidze, şimdiye dek Rus turistlerden ya da tur şirketlerinden bu yönde bir şikayet almadıklarını söyledi.Lomidze’nin açıklamaları, Anex Tour ve Pegas Touristik gibi tur operatörlerinin, Türkiye’ye girişlerde 14 Eylül’den itibaren uygulanacak yeni kurallara göre Rus aşılarından sadece Sputnik V ile aşılanmış turistlerden negatif PCR testi talep edilmeyeceği yönündeki açıklamalarını izliyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Amur Gadjiev
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
Amur Gadjiev
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048962156_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_dc6f2e8ccc6e6377ba1904f87624b149.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rus turist, rusya tur operatörleri birliği (ator), koronavirüs, pcr

Rusya: Turistlerin Türkiye'ye girişlerinde uygulanacak yeni kurallara dair resmi açıklama bekliyoruz

14:14 16.09.2021 (güncellendi: 14:15 16.09.2021)
© Sputnik / Павел ЛисицынRus turist, Türkiye, pasaport, koronavirüs
Rus turist, Türkiye, pasaport, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
Abone ol
Amur Gadjiev - Sputnik Türkiye
Amur Gadjiev
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze, Rus turistlerin Türkiye’ye girişlerinde eylül ortasından itibaren geçerli olacağı söylenen yeni kurallara ilişkin Türkiye makamlarından resmi açıklama beklediklerini söyledi. Söz konusu yeni kurallara göre sadece Sputnik V ile aşılanmış Rus turistlerden PCR testi talep edilmeyecek.
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) yetkilileri, önde gelen Rus turizm şirketlerinin açıklamalarına atıfla, Türkiye’nin, Rus turistlerin ülkeye giriş kullarını değiştireceğini belirtti. Söz konusu yeni kurallara göre 14 Eylül'den itibaren sadece Sputnik V ile aşılanmış Rusya vatandaşlarının ülkeye PCR testi yapmalarına gerek olmadan girişlerine izin verilecek.
ATOR Başkanı Maya Lomidze, söz konusu uygulamanın Türkiye’ye gelen Rus turistlerin sayısını nasıl etkileyeceği yönündeki soru karşısında, bunun hakkında şimdiden bir tahminde bulunamayacaklarını söyledi.
Lomidze, Sputnik haber ajansına açıklamalarında, “Türkiye tarafının resmi yanıtını bekliyoruz” dedi.
Sputnik V dışındaki bir Rus aşının uygulandığı ve negatif PCR testi bulunmayan Rus turistlerin Türkiye’ye girişlerinde bir sorun yaşayıp yaşamadıkları sorusu üstüneyse Lomidze, şimdiye dek Rus turistlerden ya da tur şirketlerinden bu yönde bir şikayet almadıklarını söyledi.
Lomidze’nin açıklamaları, Anex Tour ve Pegas Touristik gibi tur operatörlerinin, Türkiye’ye girişlerde 14 Eylül’den itibaren uygulanacak yeni kurallara göre Rus aşılarından sadece Sputnik V ile aşılanmış turistlerden negatif PCR testi talep edilmeyeceği yönündeki açıklamalarını izliyor.
510000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:28Baş ağrısı geçsin diye idrarını içiyor: 'Bazen tuzlu, bazen şampanya gibi tatlı'
15:27Çorlu Deresi siyah akıyor: 'Bölgeden göç arttı'
15:26KGAÖ hızlı müdahale güçleri modern silahlarla donatılacak
15:18 Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar
15:17Erdoğan: Millet olma bilincini, geçmişimizi bilerek canlı tutacağız
15:16Rusya, S-500 sisteminin testlerini tamamladı, orduya tedarik başladı
15:07Peskov: Putin en az bir hafta karantinada kalacak
14:57İstanbul'da sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon
14:54Hukukçular yargı paketinden ne bekliyor?
14:51Almanya’da demir yolu şirketiyle makinistler, siyasilerin müdahalesiyle anlaştı
14:44Hırsız, 'Bu sefer kamera kurmuşlar' diyerek kamerayı da çaldı
14:42Mesut Özil, Alman basınına konuştu: Fenerbahçe denkleme girince hiçbir şeyin önemi kalmadı
14:22ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi adayı: Türkiye'yi S-400 konusunda ikna etme çalışmalarını sürdüreceğiz
14:16Kılıçdaroğlu: Bir yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım
14:14Rusya: Turistlerin Türkiye'ye girişlerinde uygulanacak yeni kurallara dair resmi açıklama bekliyoruz
14:04Moderna ve Pfizer'den üçüncü doz açıklaması: Kovid-19 aşılarının etkinliği azalıyor
14:00TikTok kullanıcılarının 'okul tuvaletinde banyo challenge'ı' Teksas'ı karıştırdı
14:00Anne ve babasını arıyordu, 19 kardeşinin olduğunu öğrendi
13:59'Tostçu Mahmut' son yolculuğuna uğurlandı
13:56İstanbul'da bir yatak ve bir dolaptan oluşan, havalandırması olmayan oda fiyatı 900 TL