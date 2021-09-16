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'Rusya’da 39 milyon yetişkin koronavirüs aşısı oldu'
'Rusya’da 39 milyon yetişkin koronavirüs aşısı oldu'
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rusya’da bir ay sonra yetişkin nüfusunun yarısının koronavirüs aşısı... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T03:02+0300
2021-09-16T03:05+0300
koronavirüs
rusya
anna popova
rospotrebnadzor
koronavirüs aşısı
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Komsomolskaya Pravda radyosuna konuk olan Anna Popova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yapılan aşılama çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.Rusya’da bir ay sonra yetişkin nüfusunun yarısının koronavirüs aşısı yaptırmış olacağına, şimdiye kadar 39 milyon yetişkinin tamamen aşılandığına, 7 milyon kişininse hastalığı geçirdiğine dikkat çeken Popova, bunun ‘oldukça iyi bir bağışıklık katmanı olduğunu’, fakat yine de henüz yeterli olmadığını ifade etti.Popova, “Evet, bugün itibarıyla 39 milyonun üzerinde yetişkin Rusya vatandaşı aşılandı. Bu kişiler tüm aşı kürünü tamamlamış durumda. İstatistiklere göre hastalığı geçiren 7 milyon yetişkin Rus var. Genel olarak bu oldukça iyi bir bağışıklık katmanı. Ancak yabancı ülkelerin deneyimlerinden bunun yeterli olmadığını, mümkün olduğunca fazlasına ihtiyaç olduğunu görüyoruz” diye konuştu.Virüsün ilk yıl ‘sakin davrandığını’ ve önemli mutasyonlar oluşturmadığını anlatan Popova, fakat daha sonra ‘değişmeyi, kişinin bağışıklık savunmasına uyum sağlamayı, onu atlatma becerisini geliştirdiğini öğrendiğini’ ifade etti.Rus bürokrat, “Bu nedenle bugün bağışıklık kazandırmanın kapsamı, kalıcı nüfus bağışıklığı yaratmak için çok daha geniş olmalı. Sonbahar mevsiminin arifesinde de elbette aşı olunması ve buna acele edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: 46 milyondan fazla kişi koronavirüs aşısı olduRossiya 24 televizyonuna konuk olan Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ise ülke genelinde toplam 46 milyon kişinin koronavirüs aşısı olduğunu söyledi.Muraşko, “Bugün Rusya Federasyonu’nda 46 milyondan fazla vatandaşımız aşı yaptırmış durumda” diye konuştu.Rusya’nın bölgelerinde koronavirüs aşı stoklarının yeterli olduğuna dikkat çeken Muraşko, “Yeteri kadar aşı var, Rusya Federasyonu'nun tüm bölgelerinde stoklar yaklaşık 1 aya yetiyor. Kayıt yaptırıp aşı olma konusunda hiçbir bölgede sorun yaşanmıyor” ifadelerini kullandı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplu aşılamanın 18 Ocak tarihinde başladığı Rusya’da Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V ile Sputnik Light aşılarının yanı sıra, Vektor Merkezi'nin geliştirdiği EpiVakKorona ve Çumakov Merkezi'nin geliştirdiği KoviVak aşıları kullanılıyor.
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rusya, anna popova, rospotrebnadzor, koronavirüs aşısı

'Rusya’da 39 milyon yetişkin koronavirüs aşısı oldu'

03:02 16.09.2021 (güncellendi: 03:05 16.09.2021)
© Sputnik / Михай КэрэушRusya-koronavirüs aşısı- Sputnik V
Rusya-koronavirüs aşısı- Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Михай Кэрэуш
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rusya’da bir ay sonra yetişkin nüfusunun yarısının koronavirüs aşısı yaptırmış olacağını, şimdiye kadar 39 milyon yetişkinin tamamen aşılandığını, 7 milyon kişininse hastalığı geçirdiğini belirtti.
Komsomolskaya Pravda radyosuna konuk olan Anna Popova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yapılan aşılama çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.
Rusya’da bir ay sonra yetişkin nüfusunun yarısının koronavirüs aşısı yaptırmış olacağına, şimdiye kadar 39 milyon yetişkinin tamamen aşılandığına, 7 milyon kişininse hastalığı geçirdiğine dikkat çeken Popova, bunun ‘oldukça iyi bir bağışıklık katmanı olduğunu’, fakat yine de henüz yeterli olmadığını ifade etti.
Popova, “Evet, bugün itibarıyla 39 milyonun üzerinde yetişkin Rusya vatandaşı aşılandı. Bu kişiler tüm aşı kürünü tamamlamış durumda. İstatistiklere göre hastalığı geçiren 7 milyon yetişkin Rus var. Genel olarak bu oldukça iyi bir bağışıklık katmanı. Ancak yabancı ülkelerin deneyimlerinden bunun yeterli olmadığını, mümkün olduğunca fazlasına ihtiyaç olduğunu görüyoruz” diye konuştu.
Virüsün ilk yıl ‘sakin davrandığını’ ve önemli mutasyonlar oluşturmadığını anlatan Popova, fakat daha sonra ‘değişmeyi, kişinin bağışıklık savunmasına uyum sağlamayı, onu atlatma becerisini geliştirdiğini öğrendiğini’ ifade etti.
Rus bürokrat, “Bu nedenle bugün bağışıklık kazandırmanın kapsamı, kalıcı nüfus bağışıklığı yaratmak için çok daha geniş olmalı. Sonbahar mevsiminin arifesinde de elbette aşı olunması ve buna acele edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: 46 milyondan fazla kişi koronavirüs aşısı oldu

Rossiya 24 televizyonuna konuk olan Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ise ülke genelinde toplam 46 milyon kişinin koronavirüs aşısı olduğunu söyledi.
Muraşko, “Bugün Rusya Federasyonu’nda 46 milyondan fazla vatandaşımız aşı yaptırmış durumda” diye konuştu.
Rusya’nın bölgelerinde koronavirüs aşı stoklarının yeterli olduğuna dikkat çeken Muraşko, “Yeteri kadar aşı var, Rusya Federasyonu'nun tüm bölgelerinde stoklar yaklaşık 1 aya yetiyor. Kayıt yaptırıp aşı olma konusunda hiçbir bölgede sorun yaşanmıyor” ifadelerini kullandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplu aşılamanın 18 Ocak tarihinde başladığı Rusya’da Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V ile Sputnik Light aşılarının yanı sıra, Vektor Merkezi'nin geliştirdiği EpiVakKorona ve Çumakov Merkezi'nin geliştirdiği KoviVak aşıları kullanılıyor.
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