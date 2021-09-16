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'Rusya'dan Türkiye'ye tarım ürünleri ihracatı, 2030'a kadar iki katına çıkabilir'
'Rusya'dan Türkiye'ye tarım ürünleri ihracatı, 2030'a kadar iki katına çıkabilir'
Rusya Tarım Bakanlığı'na bağlı 'Agroexport' Federal Merkezi'nin verilerine göre 12 Eylül itibarıyla Rusya'dan Türkiye'ye tarım ürünleri sevkiyatı yıllık bazda... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T23:48+0300
2021-09-16T23:55+0300
görüş
rusya
türkiye
tarım ürünü
ihracat
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'Agroexport' Federal Merkezi'nden Sputnik'e yapılan açıklamada Türkiye'ye Rus tarım ürünleri sevkiyatının dinamiğine ilişkin veriler paylaşıldı.Kurumun verilerine göre Rusya'nın 2021'de Türkiye'ye yaptığı tarımsal ihracat yüzde 15 arttı. Bu yılın ilk yarısında Rus şirketleri Türkiye'ye 1.8 milyar dolar tutarında 5.1 milyon ton tarım ürünü ihraç etti. Böylece Türkiye, Çin'den sonra ikinci büyük Rus gıda ithalatçısı ülke olmaya devam etti.Türkiye'ye yapılan satışlarda bu yıl içinde belirgin değişiklikler görüldüğünü belirten kurum, "Ayçiçek yağı ilk sırayı aldı. Bu ürünün sevkiyat hacmi yüzde 36 artarak 513 bin tona, parasal tutarı ise 2.4 kat artarak 605 milyon dolara ulaştı. Bu dinamikler sayesinde Türkiye, Rus ayçiçek yağı alıcıları arasında lider oldu. İkinci sırayı buğday aldı. 6 ayda 579 milyon dolar tutarında 2.3 milyon ton buğday tedarik edildi. Ardından mısır geliyor. Bu ürünün sevkiyat hacmi yüzde 69 artışla 801 bin tona, tutar olarak ise 2.3 kat artarak 184 milyon dolara yükseldi. Dördüncü sırada ise ihracatı 127 milyon dolarla 641 bin tonluk kepek yer alırken, Türkiye yılın ilk yarısında Rus buğdayının ikinci, mısır ve kepeğin en büyük alıcısı oldu. Ayrıca Türkiye'ye ihraç edilen ilk 5 tarım ürünü içinde başta ayçiçeği küspesi olmak üzere küspeler yer aldı" ifadelerini kullandı.Rusya'dan Türkiye'ye tarım ürünleri sevkiyatının 2030 yılına kadar 4 milyar doların üzerine çıkabileceğini kaydeden kurum, söz konusu dönemde ihracat hacminin iki katına çıkabileceğinin altını çizdi.
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rusya, türkiye, tarım ürünü, ihracat

'Rusya'dan Türkiye'ye tarım ürünleri ihracatı, 2030'a kadar iki katına çıkabilir'

23:48 16.09.2021 (güncellendi: 23:55 16.09.2021)
© Fotoğraf : Pixabaytraktör, tarla
traktör, tarla - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© Fotoğraf : Pixabay
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Amur Gadjiev - Sputnik Türkiye
Amur Gadjiev
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Rusya Tarım Bakanlığı'na bağlı 'Agroexport' Federal Merkezi'nin verilerine göre 12 Eylül itibarıyla Rusya'dan Türkiye'ye tarım ürünleri sevkiyatı yıllık bazda yüzde 18 artarak yaklaşık 22 milyon dolara ulaştı. 2030'a gelindiğinde ihracat hacminin iki kat artabileceği vurgulandı.
'Agroexport' Federal Merkezi'nden Sputnik'e yapılan açıklamada Türkiye'ye Rus tarım ürünleri sevkiyatının dinamiğine ilişkin veriler paylaşıldı.

Kurumun verilerine göre Rusya'nın 2021'de Türkiye'ye yaptığı tarımsal ihracat yüzde 15 arttı. Bu yılın ilk yarısında Rus şirketleri Türkiye'ye 1.8 milyar dolar tutarında 5.1 milyon ton tarım ürünü ihraç etti. Böylece Türkiye, Çin'den sonra ikinci büyük Rus gıda ithalatçısı ülke olmaya devam etti.

Türkiye'ye yapılan satışlarda bu yıl içinde belirgin değişiklikler görüldüğünü belirten kurum, "Ayçiçek yağı ilk sırayı aldı. Bu ürünün sevkiyat hacmi yüzde 36 artarak 513 bin tona, parasal tutarı ise 2.4 kat artarak 605 milyon dolara ulaştı. Bu dinamikler sayesinde Türkiye, Rus ayçiçek yağı alıcıları arasında lider oldu. İkinci sırayı buğday aldı. 6 ayda 579 milyon dolar tutarında 2.3 milyon ton buğday tedarik edildi. Ardından mısır geliyor. Bu ürünün sevkiyat hacmi yüzde 69 artışla 801 bin tona, tutar olarak ise 2.3 kat artarak 184 milyon dolara yükseldi. Dördüncü sırada ise ihracatı 127 milyon dolarla 641 bin tonluk kepek yer alırken, Türkiye yılın ilk yarısında Rus buğdayının ikinci, mısır ve kepeğin en büyük alıcısı oldu. Ayrıca Türkiye'ye ihraç edilen ilk 5 tarım ürünü içinde başta ayçiçeği küspesi olmak üzere küspeler yer aldı" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan Türkiye'ye tarım ürünleri sevkiyatının 2030 yılına kadar 4 milyar doların üzerine çıkabileceğini kaydeden kurum, söz konusu dönemde ihracat hacminin iki katına çıkabileceğinin altını çizdi.
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