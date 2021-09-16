https://tr.sputniknews.com/20210916/rusyadan-turkiyeye-tarim-urunleri-ihracati-2030a-kadar-iki-katina-cikabilir-1048978600.html

'Rusya'dan Türkiye'ye tarım ürünleri ihracatı, 2030'a kadar iki katına çıkabilir'

'Rusya'dan Türkiye'ye tarım ürünleri ihracatı, 2030'a kadar iki katına çıkabilir'

Rusya Tarım Bakanlığı'na bağlı 'Agroexport' Federal Merkezi'nin verilerine göre 12 Eylül itibarıyla Rusya'dan Türkiye'ye tarım ürünleri sevkiyatı yıllık bazda... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T23:48+0300

2021-09-16T23:48+0300

2021-09-16T23:55+0300

görüş

rusya

türkiye

tarım ürünü

ihracat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1043812859_0:200:1921:1280_1920x0_80_0_0_214cb5024f06a2b9058295e09b8b2163.jpg

'Agroexport' Federal Merkezi'nden Sputnik'e yapılan açıklamada Türkiye'ye Rus tarım ürünleri sevkiyatının dinamiğine ilişkin veriler paylaşıldı.Kurumun verilerine göre Rusya'nın 2021'de Türkiye'ye yaptığı tarımsal ihracat yüzde 15 arttı. Bu yılın ilk yarısında Rus şirketleri Türkiye'ye 1.8 milyar dolar tutarında 5.1 milyon ton tarım ürünü ihraç etti. Böylece Türkiye, Çin'den sonra ikinci büyük Rus gıda ithalatçısı ülke olmaya devam etti.Türkiye'ye yapılan satışlarda bu yıl içinde belirgin değişiklikler görüldüğünü belirten kurum, "Ayçiçek yağı ilk sırayı aldı. Bu ürünün sevkiyat hacmi yüzde 36 artarak 513 bin tona, parasal tutarı ise 2.4 kat artarak 605 milyon dolara ulaştı. Bu dinamikler sayesinde Türkiye, Rus ayçiçek yağı alıcıları arasında lider oldu. İkinci sırayı buğday aldı. 6 ayda 579 milyon dolar tutarında 2.3 milyon ton buğday tedarik edildi. Ardından mısır geliyor. Bu ürünün sevkiyat hacmi yüzde 69 artışla 801 bin tona, tutar olarak ise 2.3 kat artarak 184 milyon dolara yükseldi. Dördüncü sırada ise ihracatı 127 milyon dolarla 641 bin tonluk kepek yer alırken, Türkiye yılın ilk yarısında Rus buğdayının ikinci, mısır ve kepeğin en büyük alıcısı oldu. Ayrıca Türkiye'ye ihraç edilen ilk 5 tarım ürünü içinde başta ayçiçeği küspesi olmak üzere küspeler yer aldı" ifadelerini kullandı.Rusya'dan Türkiye'ye tarım ürünleri sevkiyatının 2030 yılına kadar 4 milyar doların üzerine çıkabileceğini kaydeden kurum, söz konusu dönemde ihracat hacminin iki katına çıkabileceğinin altını çizdi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Amur Gadjiev https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

Amur Gadjiev https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Amur Gadjiev https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

rusya, türkiye, tarım ürünü, ihracat