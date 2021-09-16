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Rusya’dan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na İran’la işbirliğini siyasallaştırmama çağrısı
Rusya’dan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na İran’la işbirliğini siyasallaştırmama çağrısı
Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na (UAEK) İran’la işbirliğini... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T04:45+0300
2021-09-16T04:45+0300
dünya
rusya
iran
mihail ulyanov
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)
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UAEK Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Ulyanov, “Tespit edilen nükleer madde parçacıklarıyla ilgili İran’a yöneltilen sorular, eski ve hatta tarih öncesi niteliğe sahip olması ve günümüzde nükleer silahların yayılmasının önlenmesi açısından risklerin olmaması nedeniyle Kurul’un yakın dikkatini hak etmiyor. Bu soruların siyasallaştırılması sadece normal çalışmaları engelliyor. Hepimizin daha çok güncel olaylara ve görevlere odaklanması gerekiyor. Üstelik bu olay ve görevlerden yeterince var” ifadesini kullandı.Ulyanov, UAEK Sekreterliği ile üye ülkelere, “Bu konularla ilgili gerilimi azaltma, bu konuları siyasallaştırmama ve İran’la sakin teknik işbirliğine destek olma” çağrısında bulunarak, “Siyasi spekülasyonların ve dış baskının verimsiz olduğunu ve sadece işi çıkmaza taşıyacağını kaydederiz” dedi.UAEK Genel Direktörü Rafael Grossi, geçen Pazartesi günü, İran’ın, uranyum parçacıklarının izlerinin bulunduğu birkaç beyan edilmeyen tesis hakkında bir kez daha bilgi vermediğini açıklamıştı.
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rusya, iran, mihail ulyanov, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)

Rusya’dan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na İran’la işbirliğini siyasallaştırmama çağrısı

04:45 16.09.2021
© AP Photo / Ronald ZakUluslararası Atom Enerjisi Kurumu
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© AP Photo / Ronald Zak
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Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na (UAEK) İran’la işbirliğini, tespit edilen nükleer parçacıklar konusu dahil siyasallaştırmama çağrısında bulundu.
UAEK Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Ulyanov, “Tespit edilen nükleer madde parçacıklarıyla ilgili İran’a yöneltilen sorular, eski ve hatta tarih öncesi niteliğe sahip olması ve günümüzde nükleer silahların yayılmasının önlenmesi açısından risklerin olmaması nedeniyle Kurul’un yakın dikkatini hak etmiyor. Bu soruların siyasallaştırılması sadece normal çalışmaları engelliyor. Hepimizin daha çok güncel olaylara ve görevlere odaklanması gerekiyor. Üstelik bu olay ve görevlerden yeterince var” ifadesini kullandı.

Ulyanov, UAEK Sekreterliği ile üye ülkelere, “Bu konularla ilgili gerilimi azaltma, bu konuları siyasallaştırmama ve İran’la sakin teknik işbirliğine destek olma” çağrısında bulunarak, “Siyasi spekülasyonların ve dış baskının verimsiz olduğunu ve sadece işi çıkmaza taşıyacağını kaydederiz” dedi.

UAEK Genel Direktörü Rafael Grossi, geçen Pazartesi günü, İran’ın, uranyum parçacıklarının izlerinin bulunduğu birkaç beyan edilmeyen tesis hakkında bir kez daha bilgi vermediğini açıklamıştı.
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