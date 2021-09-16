https://tr.sputniknews.com/20210916/samsunda-saganak-iki-okulda-egitime-ara-verildi-1048960145.html

Samsun'da sağanak: İki okulda eğitime ara verildi

Samsun'da sağanak: İki okulda eğitime ara verildi

Samsun'un Bafra'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi ile Atatürk Ortaokulu'nu su bastı. Bu okullarda eğitime iki gün ara... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T13:28+0300

2021-09-16T13:28+0300

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Samsun'da gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Bafra ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.Lise Caddesi'ndeki Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi ve Atatürk Ortaokulu'na da su bastı. Öğrenciler sınıflara giremeyince iki okulda da eğitime 1 gün ara verildi. Öğrencilerin idari izinli sayılacağı belirtildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dolan suyu boşaltmak için okullarda tahliye işlemine başladı.

https://tr.sputniknews.com/20210813/meteorolojiden-kastamonu-sinop-ve-samsun-icin-saganak-uyarisi-1047986054.html

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