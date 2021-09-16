https://tr.sputniknews.com/20210916/selvi-kilicdaroglunu-hafife-alan-yanilir-1048951970.html

Selvi: Kılıçdaroğlu’nu hafife alan yanılır

Selvi: Kılıçdaroğlu’nu hafife alan yanılır

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Selvi, "Kılıçdaroğlu’nun, 'Kazanırsam siyasi... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T09:43+0300

2021-09-16T09:43+0300

2021-09-16T09:43+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

cumhurbaşkanlığı

aday

abdulkadir selvi

ekrem imamoğlu

iyi parti

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Millet İttifakı'ndaki gelişmelerin seyrini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hamlelerinin tayin edeceğini söyledi."Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının neredeyse bir toplu ayine dönüştüğü bir sırada Kılıçdaroğlu yaptığı müdahalelerle, İmamoğlu’nu geri plana düşürmeyi ve kendi ismini ön plana çıkarmayı başardı" diyen Selvi, ardından "Hep diyorum ya Kılıçdaroğlu’nu hafife alan yanılır. Bundan sonraki süreci de yine Kılıçdaroğlu’nun tutumu belirleyecek" ifadesini kullandı. Selvi, şu iki ihtimali sıraladı:"1- Eğer Millet İttifakı ortak aday konusunda kararlıysa bu durum altın hissenin Akşener’in elinde olduğunu gösterir.2- Ama her parti kendi adayını çıkaracak ve ilk tura çok adayla girilecekse o zaman altın hisse de gümüş hisse de Kılıçdaroğlu’nda demektir."Kılıçdaroğlu ne yapacak?İYİ Parti lideri Akşener'in yaptığı 'ikinci Fatih' benzetmesiyle ibrenin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na döndüğünü ileri süren Selvi, "Akşener bu benzetmeyi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen anma toplantısında yaptı. Kılıçdaroğlu, bu hamleye 48 saat sonra çıktığı FOX TV’de yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, 'Millet İttifakı olarak birden fazla adayımız olabilir' dedi" diye yazdı.Selvi, "Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere Millet İttifakı liderleri bir masa etrafında toplandığında işin seyrini önemli ölçüde Kılıçdaroğlu’nun tavrı belirleyecek" görüşünü dile getirdiği yazısına şöyle devam etti:"Kılıçdaroğlu, öncelikle Millet İttifakı’nın ortak adayı olmayı zorlayacak. 'Ortak görüş olursa cumhurbaşkanı adayı olurum' dedi. Millet İttifakı’nın ortak adayı olmanın onur verici olacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği sürece girilmeden önce çok önemli bir hamle yaptı. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda isimleri ön plana çıkan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun geri adım atmasını sağladı.Böylece masaya otururken ismini ön planda tutmayı başardı. Ancak liderlerin masasında Kılıçdaroğlu’nun ortak aday olduğu takdirde seçimleri kazanma şansının olmadığı belirtilip İmamoğlu ve Yavaş’la seçimleri kazanma imkânı olduğu ileri sürülürse, o zaman Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir tavır takınacağı belirleyici olacak.Kılıçdaroğlu'nun tavrıKılıçdaroğlu, 'Hangi adayla seçimi kazanabiliyorsak o isim ortak adayımız olsun, biz de onu destekleyelim' derse, sorun yok. Ben Kılıçdaroğlu’nun uzlaşmayı tercih edeceğini düşünenlerdenim. Yoksa seçim kazanıldığında ortaya çıkacak faturayı tek başına üstlenmek zorunda kalır. Bu durumda İmamoğlu ya da Yavaş ismi üzerinde uzlaşmaya varılır. Ama Kılıçdaroğlu bu durumda her partinin kendi adayıyla seçimlere girmesini, ikinci tura kalırsa Erdoğan’ın karşısındaki isme destek verilmesini savunursa başka bir tablo ortaya çıkacak. Meral Akşener, bu tehlikeyi sezdiği için kendi adına zerre kadar hesabı olmadığını, sistemin önünü tıkamayacağını belirtiyor.Siyasi final'Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığında ısrar ederse, siyasi olarak finali yapmak istiyor demektir' değerlendirmesi yapılıyor. Kılıçdaroğlu’nun, 'Cumhurbaşkanı adayı olurum. Kazanırsam siyasi hayatımı cumhurbaşkanlığı ile taçlandırırım ama kaybedersem siyasi finalimi Erdoğan karşısında en yüksek oyu alan lider olarak yaparım' diye hareket ettiği ifade ediliyor.Siyasette hamleler çok önemli. Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği süreci büyük ölçüde liderlerin hamlesi belirleyecek. Bir de Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir siyasi final yapmak istediği."

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chp, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, cumhurbaşkanlığı, aday, abdulkadir selvi, ekrem imamoğlu, iyi parti