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Şeyma Subaşı, Türkiye'den ayrılıyor
Şeyma Subaşı, Türkiye'den ayrılıyor
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Türkiye'de yaşamayı düşünmediğini açıkladı. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T12:23+0300
2021-09-16T12:23+0300
yaşam
türkiye
miami
sosyal medya
ibiza
evlilik
şeyma subaşı
youtube
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Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, kendi adını taşıyan YouTube kanalında özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.Subaşı, yaklaşık 14 dakika süren videosunda, hayatıyla ilgili aldığı kararları açıkladı. Yeni bir şirket kurduğunu söyleyen Subaşı, bu şirkette saçlarından ayak tırnaklarına kadar kullandığı tüm ürünlerin yer alacağını söyledi.Ayrıca bu firmayla kendi kullandığı mum, çakra yağı, kremler, spor kıyafetleri gibi birçok ürünün de satışa sunulacağını belirten Subaşı, şirketinin ismini kurulduktan sonra açıklayacağını söyledi.'Beni ailemden istedi'Bodrum'da aile tatili yaptıklarını belirten Subaşı, anne ve babasının sevgilisi Mohammed Elsaloussi'yi çok sevdiğini ve iyi anlaştıklarını söyledi. ''İsteme oldu aslında. Mohammed Elsaloussi beni ailemden istedi'' diyen Subaşı, Bodrum'da daha fazla yakınlaştıklarını ifade etti.Düğünü nerede yapacaklarını bilmediğini ifade eden Subaşı, ''Bana, 'Sana öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak' dedi'' şeklinde konuştu.'Türkiye'de yaşamayı düşünmüyorum'Bir ay sonra Miami'ye taşınacağını duyuran Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın İstanbul'da okuyacağını ve bu nedenle onu görmek için her ay Miami ve İstanbul arasında mekik dokuyacağını belirtti. Subaşı, bu yıl Melisa'yı Miami'ye götüremeyeceğini ancak gelecek yıl götürebileceğini de sözlerine ekledi.Sevgilisi Mohammed Elsaloussi'nin gittikleri her ülkede ev almak istediğini belirten Subaşı, Türkiye'de yaşamayı düşünmediğini açıkladı.
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türkiye, miami, sosyal medya, ibiza, evlilik, şeyma subaşı, youtube

Şeyma Subaşı, Türkiye'den ayrılıyor

12:23 16.09.2021
© Fotoğraf : YouTubeŞeyma Subaşı
Şeyma Subaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Türkiye'de yaşamayı düşünmediğini açıkladı.
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, kendi adını taşıyan YouTube kanalında özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.
Subaşı, yaklaşık 14 dakika süren videosunda, hayatıyla ilgili aldığı kararları açıkladı. Yeni bir şirket kurduğunu söyleyen Subaşı, bu şirkette saçlarından ayak tırnaklarına kadar kullandığı tüm ürünlerin yer alacağını söyledi.
Ayrıca bu firmayla kendi kullandığı mum, çakra yağı, kremler, spor kıyafetleri gibi birçok ürünün de satışa sunulacağını belirten Subaşı, şirketinin ismini kurulduktan sonra açıklayacağını söyledi.

'Beni ailemden istedi'

Bodrum'da aile tatili yaptıklarını belirten Subaşı, anne ve babasının sevgilisi Mohammed Elsaloussi'yi çok sevdiğini ve iyi anlaştıklarını söyledi. ''İsteme oldu aslında. Mohammed Elsaloussi beni ailemden istedi'' diyen Subaşı, Bodrum'da daha fazla yakınlaştıklarını ifade etti.
Düğünü nerede yapacaklarını bilmediğini ifade eden Subaşı, ''Bana, 'Sana öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak' dedi'' şeklinde konuştu.

'Türkiye'de yaşamayı düşünmüyorum'

Bir ay sonra Miami'ye taşınacağını duyuran Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın İstanbul'da okuyacağını ve bu nedenle onu görmek için her ay Miami ve İstanbul arasında mekik dokuyacağını belirtti. Subaşı, bu yıl Melisa'yı Miami'ye götüremeyeceğini ancak gelecek yıl götürebileceğini de sözlerine ekledi.
Sevgilisi Mohammed Elsaloussi'nin gittikleri her ülkede ev almak istediğini belirten Subaşı, Türkiye'de yaşamayı düşünmediğini açıkladı.
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