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Sitede köpek besleyen aileye pala ve elektro şokla saldırı: 'Ölmemiz mi lazım?'
Sitede köpek besleyen aileye pala ve elektro şokla saldırı: 'Ölmemiz mi lazım?'
Antalya'da Hilal Oktay Başaslan ve ailesine, iddiaya göre, site içinde sokak köpeklerine baktıkları gerekçesiyle komşuları silah ve pala ile saldırdı. Saldırı... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T15:56+0300
2021-09-16T15:56+0300
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köpek
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, iddiaya göre, bir süredir ailesiyle site içindeki sokak köpeklerini besleyen Hilal Oktay Başaslan ile bu durumdan rahatsız olan site sakinleri arasında tartışma çıktı. Bir süre önce de isimleri bilinmeyen komşuları, Başaslan'ın üzerine 6'ncı kattan cam attı. Yaşanan tartışmalar sonrası taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.Başaslan ailesi ve komşular arasında dün akşam da aynı konudan yine tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda şüpheliler, ellerinde pala ve elektroşok ile aileye saldırdı.Kadın ve kızında kesikler oluştu, eşinin burnu kırıldıSaldırı anı Hilal Oktay Başaslan tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde Başaslan'ın eşinin yerde tekmelendiği, 1 kişinin palanın tersiyle vurduğu, saldırganın elinde palayı sallayarak koştuğu anlar yer aldı.Görüntüde ayrıca birinin ''Polise haber verdik'' demesi üzerine şüphelinin küfrettiği duyuldu. Saldırı sonucu Hilal Oktay Başaslan ve kızının vücutlarında kesikler oluşurken, eşinin ise burnu kırıldı. Başaslan ailesi, saldırganlardan şikayetçi oldu.'Ölmemiz mi lazım?'Hilal Oktay Başaslan, saldırıdan görüntüleri sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:
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türkiye, antalya, köpek, hayvansever, sokak hayvanları

Sitede köpek besleyen aileye pala ve elektro şokla saldırı: 'Ölmemiz mi lazım?'

15:56 16.09.2021
© DHAköpek besleyen aileye saldırı
köpek besleyen aileye saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© DHA
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Antalya'da Hilal Oktay Başaslan ve ailesine, iddiaya göre, site içinde sokak köpeklerine baktıkları gerekçesiyle komşuları silah ve pala ile saldırdı. Saldırı sonucu kadının ve kızının vücutlarında kesikler oluşurken, eşinin burnu kırıldı. Başaslan ailesi, saldırganlardan şikayetçi oldu.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, iddiaya göre, bir süredir ailesiyle site içindeki sokak köpeklerini besleyen Hilal Oktay Başaslan ile bu durumdan rahatsız olan site sakinleri arasında tartışma çıktı. Bir süre önce de isimleri bilinmeyen komşuları, Başaslan'ın üzerine 6'ncı kattan cam attı. Yaşanan tartışmalar sonrası taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.

Başaslan ailesi ve komşular arasında dün akşam da aynı konudan yine tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda şüpheliler, ellerinde pala ve elektroşok ile aileye saldırdı.

Kadın ve kızında kesikler oluştu, eşinin burnu kırıldı

Saldırı anı Hilal Oktay Başaslan tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde Başaslan'ın eşinin yerde tekmelendiği, 1 kişinin palanın tersiyle vurduğu, saldırganın elinde palayı sallayarak koştuğu anlar yer aldı.
Görüntüde ayrıca birinin ''Polise haber verdik'' demesi üzerine şüphelinin küfrettiği duyuldu. Saldırı sonucu Hilal Oktay Başaslan ve kızının vücutlarında kesikler oluşurken, eşinin ise burnu kırıldı. Başaslan ailesi, saldırganlardan şikayetçi oldu.

'Ölmemiz mi lazım?'

Hilal Oktay Başaslan, saldırıdan görüntüleri sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:
“Geçtiğimiz hafta kuzenlerimle baktığım köpeklere elektroşok cihazıyla saldıran, bana 6'ncı kattan cam fırlatan caniler, bu kez eşime, kızıma ve bana balkondan silahla ateş edip ardından aşağıya inip pala, sopa ve silah ile saldırdı. Eşimde kırık, bende, kızımda kesikler mevcut. Aleni bir şekilde palanın tersi ile eşimin kafasına vuruyor. 2 kişi eşime saldırıyor, 1 tanesi 12 yaşındaki kızımı sıkıştırıyor. Ben kızıma koşarken, bir palalı da benim boğazıma koyuyor palayı 'Seni burada keserim' diyor, hepsinin görüntüleri mevcut. Bu görüntüde birileri 'Polis çağırdık' diyor, onlar polise de küfredecek kadar cesurlar. Polislerin yanında da tehdit devam etti. Ayrıca biz bu saate kadar hastanelerde, ifadelerdeyken onlar ifadeye bile götürülmedi henüz. Ölmemiz mi lazım?''
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