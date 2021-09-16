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Sokak ortasında 7 el havaya ateş açtı: Başta babam, gerisi kim gelirse canımı sıkanları vuracağım
Sokak ortasında 7 el havaya ateş açtı: Başta babam, gerisi kim gelirse canımı sıkanları vuracağım
Antalya'da, eşiyle tartışan Hüseyin Z. av tüfeğiyle sokak ortasında 7 el havaya ateş açtı. Polisi karşısında gören Hüseyin Z. teslim olurken, gazetecilerin... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T22:48+0300
2021-09-16T22:48+0300
yaşam
türkiye
antalya
polis
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DHA'nın haberine göre, 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde meydana geldi.İddiaya göre eşiyle tartışan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Hüseyin Z., internetten aldığı ruhsatsız uzun namlulu av tüfeğiyle sokağa çıktı.Hüseyin Z.’nin, havaya 7 el ateş açtığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.İhbarla üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin evin önüne geldiğini gören Hüseyin Z. teslim olurken tüfeği ise sakladı.Polis ekipleri, Hüseyin Z.’ye av tüfeğinin nerede olduğunu sordu. Tüfeğin evde olduğunu öğrenen polis ekipleri evden uzun namlulu av tüfeğini aldı.Hüseyin Z. polis aracına götürüldüğü esnada gazetecilerin “Silahı internetten mi aldın?” sorusuna, “Silah sıkıntı değil baba. Silah temin ederiz, madem çekiyorsun, canımı sıkanları vuracağım. Başta babam, gerisi kim gelirse. Bir daha alırım silahı baba. Sıkıntı değil kardeş” diye cevap verirken, daha sonra polis ekiplerine "Hadi gidelim" diyerek ekip aracına yöneldi.Hüseyin Z., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.
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türkiye, antalya, polis

Sokak ortasında 7 el havaya ateş açtı: Başta babam, gerisi kim gelirse canımı sıkanları vuracağım

22:48 16.09.2021
© DHAPolis
Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© DHA
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Antalya'da, eşiyle tartışan Hüseyin Z. av tüfeğiyle sokak ortasında 7 el havaya ateş açtı. Polisi karşısında gören Hüseyin Z. teslim olurken, gazetecilerin 'silahı nereden aldın' sorusuna ise "Silah sıkıntı değil baba. Silah temin ederiz ama madem çekiyorsun, canımı sıkanları vuracağım. Başta babam, gerisi kim gelirse" karşılığını verdi.
DHA'nın haberine göre, 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde meydana geldi.
İddiaya göre eşiyle tartışan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Hüseyin Z., internetten aldığı ruhsatsız uzun namlulu av tüfeğiyle sokağa çıktı.
Hüseyin Z.’nin, havaya 7 el ateş açtığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarla üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin evin önüne geldiğini gören Hüseyin Z. teslim olurken tüfeği ise sakladı.
Polis ekipleri, Hüseyin Z.’ye av tüfeğinin nerede olduğunu sordu. Tüfeğin evde olduğunu öğrenen polis ekipleri evden uzun namlulu av tüfeğini aldı.
Hüseyin Z. polis aracına götürüldüğü esnada gazetecilerin “Silahı internetten mi aldın?” sorusuna, “Silah sıkıntı değil baba. Silah temin ederiz, madem çekiyorsun, canımı sıkanları vuracağım. Başta babam, gerisi kim gelirse. Bir daha alırım silahı baba. Sıkıntı değil kardeş” diye cevap verirken, daha sonra polis ekiplerine "Hadi gidelim" diyerek ekip aracına yöneldi.
Hüseyin Z., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.
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