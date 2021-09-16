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SpaceX, içinde astronot olmayan 4 kişinin bulunduğu roketi fırlattı
SpaceX, içinde astronot olmayan 4 kişinin bulunduğu roketi fırlattı
İçinde astronot olmayan 4 mürettebatı taşıyan ve dünya çevresinde 3 günlük bir seyahat hedefleyen SpaceX roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T06:37+0300
2021-09-16T06:36+0300
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ABD'li roket geliştiricisi SpaceX, içinde astronot bulunmayan bir roketi başarılı bir şekilde fırlatmayı başardı. Dünya çevresinde 3 günlük bir seyahat vaadeden Inspiration4 adı verilen uçuş Kennedy Uzay Merkezi'nden TSİ 03.03'de gerçekleştirildi. Bir Falcon 9 roketinden fırlatılan SpaceX Dragon kapsülünün içinde yol alan mürettebat 10 dakika içinde yörüngeye ulaştı. 4 ismin Florida kıyılarında Atlantik Okyanusu'na iniş yapmadan önce üç gün boyunca Dünya'nın etrafında seyahat edeceği bildirildi. Mürettebatı taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yaklaşık 150 kilometre daha yukarıya, 575 kilometre yüksekliğe ulaşacağı açıklandı.38 yaşındaki milyarder iş insanı Jared Isaacman'ın finansmanını üstlendiği ve yolculara liderlik ettiği uçuşta NASA tarafından 2009'da yapılan astronot seçmelerinde 47 finalist arasında yer alan ancak sonunda ajansa katılmaya hak kazanamayan 51 yaşındaki fen bilimleri eğitmeni Sian Proctor da yer aldı. Doktor asistanı olan ve daha önce kanseri yenen 29 yaşındaki Hayley Arceneaux ve Lockheed Martin'de veri mühendisi olan 42 yaşındaki Christopher Sembroski de uçuşa katılan diğer isimler oldu.Denemelerin sayısı artıyorDaha önce İngiliz iş insanı Richard Bronson'un şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen 100 kilometre yüksekliğe seyahat etmişti. Toplam 6 kişiyi taşıyan Unity-2 uzay aracı, ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatılarak, sorunsuz şekilde yeryüzüne inmeyi başarmıştı. ABD'li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos'un, kendi şirketi Blue Origin'in geliştirdiği uzay aracıyla uzaya gerçekleştirdiği 4 kişilik seyahat ise sivil mürettebattan oluşan ilk pilotsuz uçuş olarak kayıtlara geçmişti.
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spacex, uzay, turizm, roket

SpaceX, içinde astronot olmayan 4 kişinin bulunduğu roketi fırlattı

06:37 16.09.2021
© AFP 2021SpaceX, içinde astronot olmayan 4 kişinin bulunduğu roketi fırlattı
SpaceX, içinde astronot olmayan 4 kişinin bulunduğu roketi fırlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© AFP 2021
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İçinde astronot olmayan 4 mürettebatı taşıyan ve dünya çevresinde 3 günlük bir seyahat hedefleyen SpaceX roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı.
ABD'li roket geliştiricisi SpaceX, içinde astronot bulunmayan bir roketi başarılı bir şekilde fırlatmayı başardı. Dünya çevresinde 3 günlük bir seyahat vaadeden Inspiration4 adı verilen uçuş Kennedy Uzay Merkezi'nden TSİ 03.03'de gerçekleştirildi. Bir Falcon 9 roketinden fırlatılan SpaceX Dragon kapsülünün içinde yol alan mürettebat 10 dakika içinde yörüngeye ulaştı. 4 ismin Florida kıyılarında Atlantik Okyanusu'na iniş yapmadan önce üç gün boyunca Dünya'nın etrafında seyahat edeceği bildirildi. Mürettebatı taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yaklaşık 150 kilometre daha yukarıya, 575 kilometre yüksekliğe ulaşacağı açıklandı.
38 yaşındaki milyarder iş insanı Jared Isaacman'ın finansmanını üstlendiği ve yolculara liderlik ettiği uçuşta NASA tarafından 2009'da yapılan astronot seçmelerinde 47 finalist arasında yer alan ancak sonunda ajansa katılmaya hak kazanamayan 51 yaşındaki fen bilimleri eğitmeni Sian Proctor da yer aldı. Doktor asistanı olan ve daha önce kanseri yenen 29 yaşındaki Hayley Arceneaux ve Lockheed Martin'de veri mühendisi olan 42 yaşındaki Christopher Sembroski de uçuşa katılan diğer isimler oldu.

Denemelerin sayısı artıyor

Daha önce İngiliz iş insanı Richard Bronson'un şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen 100 kilometre yüksekliğe seyahat etmişti. Toplam 6 kişiyi taşıyan Unity-2 uzay aracı, ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatılarak, sorunsuz şekilde yeryüzüne inmeyi başarmıştı. ABD'li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos'un, kendi şirketi Blue Origin'in geliştirdiği uzay aracıyla uzaya gerçekleştirdiği 4 kişilik seyahat ise sivil mürettebattan oluşan ilk pilotsuz uçuş olarak kayıtlara geçmişti.
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