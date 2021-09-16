‘Sputnik V aşısı Belarus’ta yüzde 97.2 etkinlik gösterdi’

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) yaptığı açıklamaya göre, Belarus Sağlık Bakanlığı, ülkede Sputnik V ile aşılamadan sonra ağır yan etkilerin ve aşıyla bağlantılı ölümlerin tespit edilmediğini bildirdi. Açıklamada, “Rus aşı Belarus’ta yüzde 97.2 etkinlik gösterdi” ifadesine yer verildi.RDIF, etkinlik değerlendirmesinin, Ocak-Temmuz 2021 döneminde aşı yapan 860 binden fazla kişinin verileri temelinde yapıldığını belirtti.Belarus’ta Sputnik V aşısı Aralık 2020’de tescil edilmişti.
Belarus Sağlık Bakanlığı, Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik-V ile aşılamadan sonra ülkede ağır yan etkilerin veya aşıyla bağlantılı ölümlerin tespit edilmediği, aşının yüzde 97.2 etkinlik gösterdiği bilgisini verdi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) yaptığı açıklamaya göre, Belarus Sağlık Bakanlığı, ülkede Sputnik V ile aşılamadan sonra ağır yan etkilerin ve aşıyla bağlantılı ölümlerin tespit edilmediğini bildirdi. Açıklamada, “Rus aşı Belarus’ta yüzde 97.2 etkinlik gösterdi” ifadesine yer verildi.
RDIF, etkinlik değerlendirmesinin, Ocak-Temmuz 2021 döneminde aşı yapan 860 binden fazla kişinin verileri temelinde yapıldığını belirtti.
Belarus’ta Sputnik V aşısı Aralık 2020’de tescil edilmişti.