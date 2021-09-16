Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210916/taliban-liderleri-arasinda-surtusme-basladi-iddiasi-1048957490.html
'Taliban liderleri arasında sürtüşme başladı' iddiası
'Taliban liderleri arasında sürtüşme başladı' iddiası
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban liderliği arasında, verilen 'kapsayıcılık mesajları' nedeniyle sürtüşmeler yaşandığı iddia edildi. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T12:44+0300
2021-09-16T12:46+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
anlaşmazlık
çatışma
açıklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1048846442_0:54:1600:954_1920x0_80_0_0_3a002db85502ca9c353e1c9357025993.jpg
Afganistan'da Taliban* önderliğinde kurulan geçici hükümet içerisinde anlaşmazlıklar yaşandığı iddia edildi. Liderlik içerisinde iki zıt fraksiyon oluştuğu ve aralarındaki sürtüşmenin şiddetlendiği belirtildi. Söylentiler arasında, Molla Abdulgani Birader'in da öldürüldüğü yer alıyordu. Ancak Birader'e ait olduğu belirtilen bir ses kaydı ve yazılı belge yoluyla ölüm haberleri reddedildi. Ayrıca, Birader'in bir süredir görünmemesi de söz konusu iddiaları güçlendirmişti. Birader, Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinden bu yana en üst düzey dış ziyareti gerçekleştiren Katar başbakan yardımcısı Şeyh Muhammed bin Abdur Rahman Al-Thani'nin kabul töreninde de cumhurbaşkanlığı sarayında değildi.Birader de, söylentilerin ardından katıldığı bir televizyon programında, "Kabil dışına seyahat ediyordum, bu yüzden bu haberi reddetmek için medyaya erişimim yoktu" dedi.Birader'in nereye gittiği bilinmiyorBirader'i tanıyan ve temas halinde olan birkaç yetkili, Associated Press'e yaptığı açıklamada Birader'in 'Taliban ldieriyle görüşmek için Kabil'den ayrıldığını' belirtirken, bir başka kaynak ise Birader'in savaş sırasında görmediği ailesini ziyarete gittiğini iddia etti. Birader'in tam olarak nereye gittiği ise henüz bilinmiyor. Birader, Kabil'in ele geçirilmesinden kısa bir süre sonra, ülkede 'kapsayıcı bir hükümet kurulacağını' söyleyen ilk üst düzey Taliban yetkilisi olmuştu. Ancak, ilan edilen geçici hükümetin tamamının Taliban yöneticilerinden oluşması, Birader'in ilgili açıklamalarıyla çeliştiği yönünde eleştirilere konu olmuştu.Öte yandan, başkanlık sarayına ulusal bayrak yerine Taliban bayrağının asılmasının da, yönetim içerisindeki 'daha fazla muhafazakarlık yanlısı' olduğu iddia edilen grubun kararı olduğu belirtildi.AAP'ye konuşan bir Taliban yetkilisi ise, liderliğin bayrak konusunda henüz net bir karar almamakla birlikte, genel eğilimin iki bayrağı da kullanmak yönünde olduğunu söyledi. İsmini vermek istemeyen yetkili ayrıca, örgütün 'iç meseleleri medyada tartışmama' talimatı verdiğini açıkladı. Yaşanan tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan başka kaynaklar da, bakanlardan birinin 'ülkenin etnik ve dini azınlıklarını dışladığı için' görevi bırakma tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise, lider kadro arasında anlaşmazlık yaşandığını reddetti. Dışişleri Bakanı Amir Khan Mutaqi ise, bu tür haberleri 'propaganda' olarak nitelendirdi.ABD'li analistler ise, anlaşmazlık iddialarının örgütü etkilemeyeceği görüşünde. 'Taliban baskı altında olacak'Washington merkezli Wilson Centre'ın Asya programı direktör yardımcısı Michael Kugelman, "Yıllar boyunca, anlaşmazlıklara rağmen, Taliban'ın büyük ölçüde uyumlu bir kurum olarak kaldığını gördük" dedi. Kugelman ayrıca, “Mevcut iç çekişmenin yönetilebileceğini düşünüyorum. Yine de Taliban, gücünü pekiştirmeye, meşruiyet kazanmaya ve büyük politik zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken çok fazla baskı altında olacak. Bu çabalar başarısız olursa, daha fazla çatışma görülebilir" ifadelerini kullandı.* Rusya ve diğer ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
https://tr.sputniknews.com/20210914/esi-yaralama-davasinda-hakimden-taliban-mahkemesi-cikisi-1048899722.html
https://tr.sputniknews.com/20210914/taliban-kabildeki-lunaparkta-carpisan-arabalara-bindi-1048893856.html
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1048846442_0:0:1272:954_1920x0_80_0_0_eda798efc9603e3e28df038f2b0059bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, taliban, anlaşmazlık, çatışma, açıklama

'Taliban liderleri arasında sürtüşme başladı' iddiası

12:44 16.09.2021 (güncellendi: 12:46 16.09.2021)
© AAAfganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştiren Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ve yeni kabine üyeleriyle görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştiren Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ve yeni kabine üyeleriyle görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© AA
Abone ol
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban liderliği arasında, verilen 'kapsayıcılık mesajları' nedeniyle sürtüşmeler yaşandığı iddia edildi.
Afganistan'da Taliban* önderliğinde kurulan geçici hükümet içerisinde anlaşmazlıklar yaşandığı iddia edildi.
Liderlik içerisinde iki zıt fraksiyon oluştuğu ve aralarındaki sürtüşmenin şiddetlendiği belirtildi.
Söylentiler arasında, Molla Abdulgani Birader'in da öldürüldüğü yer alıyordu. Ancak Birader'e ait olduğu belirtilen bir ses kaydı ve yazılı belge yoluyla ölüm haberleri reddedildi.
Ayrıca, Birader'in bir süredir görünmemesi de söz konusu iddiaları güçlendirmişti. Birader, Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinden bu yana en üst düzey dış ziyareti gerçekleştiren Katar başbakan yardımcısı Şeyh Muhammed bin Abdur Rahman Al-Thani'nin kabul töreninde de cumhurbaşkanlığı sarayında değildi.
Birader de, söylentilerin ardından katıldığı bir televizyon programında, "Kabil dışına seyahat ediyordum, bu yüzden bu haberi reddetmek için medyaya erişimim yoktu" dedi.
mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
TÜRKİYE
Eşi yaralama davasında hakimden 'Taliban mahkemesi' çıkışı
14 Eylül, 17:01

Birader'in nereye gittiği bilinmiyor

Birader'i tanıyan ve temas halinde olan birkaç yetkili, Associated Press'e yaptığı açıklamada Birader'in 'Taliban ldieriyle görüşmek için Kabil'den ayrıldığını' belirtirken, bir başka kaynak ise Birader'in savaş sırasında görmediği ailesini ziyarete gittiğini iddia etti. Birader'in tam olarak nereye gittiği ise henüz bilinmiyor.
Birader, Kabil'in ele geçirilmesinden kısa bir süre sonra, ülkede 'kapsayıcı bir hükümet kurulacağını' söyleyen ilk üst düzey Taliban yetkilisi olmuştu. Ancak, ilan edilen geçici hükümetin tamamının Taliban yöneticilerinden oluşması, Birader'in ilgili açıklamalarıyla çeliştiği yönünde eleştirilere konu olmuştu.
Öte yandan, başkanlık sarayına ulusal bayrak yerine Taliban bayrağının asılmasının da, yönetim içerisindeki 'daha fazla muhafazakarlık yanlısı' olduğu iddia edilen grubun kararı olduğu belirtildi.
AAP'ye konuşan bir Taliban yetkilisi ise, liderliğin bayrak konusunda henüz net bir karar almamakla birlikte, genel eğilimin iki bayrağı da kullanmak yönünde olduğunu söyledi.
İsmini vermek istemeyen yetkili ayrıca, örgütün 'iç meseleleri medyada tartışmama' talimatı verdiğini açıkladı.
Yaşanan tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan başka kaynaklar da, bakanlardan birinin 'ülkenin etnik ve dini azınlıklarını dışladığı için' görevi bırakma tehdidinde bulunduğunu açıkladı.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise, lider kadro arasında anlaşmazlık yaşandığını reddetti. Dışişleri Bakanı Amir Khan Mutaqi ise, bu tür haberleri 'propaganda' olarak nitelendirdi.
ABD'li analistler ise, anlaşmazlık iddialarının örgütü etkilemeyeceği görüşünde.
Taliban - Lunapark - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
Taliban, Kabil'deki lunaparkta çarpışan arabalara bindi
14 Eylül, 13:53

'Taliban baskı altında olacak'

Washington merkezli Wilson Centre'ın Asya programı direktör yardımcısı Michael Kugelman, "Yıllar boyunca, anlaşmazlıklara rağmen, Taliban'ın büyük ölçüde uyumlu bir kurum olarak kaldığını gördük" dedi.
Kugelman ayrıca, “Mevcut iç çekişmenin yönetilebileceğini düşünüyorum. Yine de Taliban, gücünü pekiştirmeye, meşruiyet kazanmaya ve büyük politik zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken çok fazla baskı altında olacak. Bu çabalar başarısız olursa, daha fazla çatışma görülebilir" ifadelerini kullandı.
* Rusya ve diğer ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:00TikTok 'challenge'ları Teksas'ta vandallığa sebep oluyor
14:00Anne ve babasını arıyordu, 19 kardeşinin olduğunu öğrendi
13:59'Tostçu Mahmut' son yolculuğuna uğurlandı
13:56İstanbul'da bir yatak ve bir dolaptan oluşan, havalandırması olmayan oda fiyatı 900 TL
13:52İklim okuryazarlığı araştırması: 'Yüzde 69 Paris Anlaşması ve Kyoto Protokolü’nü bilmiyor'
13:42Trabzon'da 'Kürdistan' logolu şapka üretimi yapan fabrikaya belediye başkanından baskın
13:40Üzerinde 'Geçersizdir' yazan 80 bin dolarla 20 ton mal aldı
13:28Samsun'da sağanak: İki okulda eğitime ara verildi
13:27Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili açıkladı
13:25Japonya'daki 114 yıllık fabrika, samuray ve ninja ayakkabıları üretiyor
13:23Hindistan'da futbol topuyla oynayan ayılar gündem oldu
13:20İneklere çarpıp, devrilen kamyonet alev aldı
13:18HDP'li Garo Paylan: Millet İttifakı'nın parçası olmak istemiyoruz
13:17A Milli Takım, FIFA sıralamasında 2 basamak geriledi
13:17Bir gözü görmeyen kediyi metruk binadan itfaiye kurtardı
13:16Suudi Arabistan'da kayalara kazınmış deve figürleri 8 bin yıllık çıktı
13:15Lübnan Hizbullahı İran'dan aldığı akaryakıtı Suriye üzerinden ülkeye taşıdı
13:05Hidrobiyolog Artüz: Marmara Denizi’ndeki tür çeşitliliği 250’den 21’e indi
12:56Haluk Levent 'hayatının en bilinçsiz' yardımını anlattı
12:542.5 milyon takipçili Instagram fenomeni dünyanın en yüksek profilli kara para aklayıcısı çıktı