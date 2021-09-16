https://tr.sputniknews.com/20210916/taliban-liderleri-arasinda-surtusme-basladi-iddiasi-1048957490.html

'Taliban liderleri arasında sürtüşme başladı' iddiası

'Taliban liderleri arasında sürtüşme başladı' iddiası

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban liderliği arasında, verilen 'kapsayıcılık mesajları' nedeniyle sürtüşmeler yaşandığı iddia edildi. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T12:44+0300

2021-09-16T12:44+0300

2021-09-16T12:46+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

anlaşmazlık

çatışma

açıklama

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Afganistan'da Taliban* önderliğinde kurulan geçici hükümet içerisinde anlaşmazlıklar yaşandığı iddia edildi. Liderlik içerisinde iki zıt fraksiyon oluştuğu ve aralarındaki sürtüşmenin şiddetlendiği belirtildi. Söylentiler arasında, Molla Abdulgani Birader'in da öldürüldüğü yer alıyordu. Ancak Birader'e ait olduğu belirtilen bir ses kaydı ve yazılı belge yoluyla ölüm haberleri reddedildi. Ayrıca, Birader'in bir süredir görünmemesi de söz konusu iddiaları güçlendirmişti. Birader, Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinden bu yana en üst düzey dış ziyareti gerçekleştiren Katar başbakan yardımcısı Şeyh Muhammed bin Abdur Rahman Al-Thani'nin kabul töreninde de cumhurbaşkanlığı sarayında değildi.Birader de, söylentilerin ardından katıldığı bir televizyon programında, "Kabil dışına seyahat ediyordum, bu yüzden bu haberi reddetmek için medyaya erişimim yoktu" dedi.Birader'in nereye gittiği bilinmiyorBirader'i tanıyan ve temas halinde olan birkaç yetkili, Associated Press'e yaptığı açıklamada Birader'in 'Taliban ldieriyle görüşmek için Kabil'den ayrıldığını' belirtirken, bir başka kaynak ise Birader'in savaş sırasında görmediği ailesini ziyarete gittiğini iddia etti. Birader'in tam olarak nereye gittiği ise henüz bilinmiyor. Birader, Kabil'in ele geçirilmesinden kısa bir süre sonra, ülkede 'kapsayıcı bir hükümet kurulacağını' söyleyen ilk üst düzey Taliban yetkilisi olmuştu. Ancak, ilan edilen geçici hükümetin tamamının Taliban yöneticilerinden oluşması, Birader'in ilgili açıklamalarıyla çeliştiği yönünde eleştirilere konu olmuştu.Öte yandan, başkanlık sarayına ulusal bayrak yerine Taliban bayrağının asılmasının da, yönetim içerisindeki 'daha fazla muhafazakarlık yanlısı' olduğu iddia edilen grubun kararı olduğu belirtildi.AAP'ye konuşan bir Taliban yetkilisi ise, liderliğin bayrak konusunda henüz net bir karar almamakla birlikte, genel eğilimin iki bayrağı da kullanmak yönünde olduğunu söyledi. İsmini vermek istemeyen yetkili ayrıca, örgütün 'iç meseleleri medyada tartışmama' talimatı verdiğini açıkladı. Yaşanan tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan başka kaynaklar da, bakanlardan birinin 'ülkenin etnik ve dini azınlıklarını dışladığı için' görevi bırakma tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise, lider kadro arasında anlaşmazlık yaşandığını reddetti. Dışişleri Bakanı Amir Khan Mutaqi ise, bu tür haberleri 'propaganda' olarak nitelendirdi.ABD'li analistler ise, anlaşmazlık iddialarının örgütü etkilemeyeceği görüşünde. 'Taliban baskı altında olacak'Washington merkezli Wilson Centre'ın Asya programı direktör yardımcısı Michael Kugelman, "Yıllar boyunca, anlaşmazlıklara rağmen, Taliban'ın büyük ölçüde uyumlu bir kurum olarak kaldığını gördük" dedi. Kugelman ayrıca, “Mevcut iç çekişmenin yönetilebileceğini düşünüyorum. Yine de Taliban, gücünü pekiştirmeye, meşruiyet kazanmaya ve büyük politik zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken çok fazla baskı altında olacak. Bu çabalar başarısız olursa, daha fazla çatışma görülebilir" ifadelerini kullandı.* Rusya ve diğer ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.

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afganistan, taliban, anlaşmazlık, çatışma, açıklama