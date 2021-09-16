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https://tr.sputniknews.com/20210916/ticaret-bakanligindan-istanbuldaki-marketlerde-es-zamanli-fiyat-ve-etiket-denetimi-1048965629.html
Ticaret Bakanlığı'ndan İstanbul'daki marketlerde eş zamanlı 'fiyat ve etiket' denetimi
Ticaret Bakanlığı'ndan İstanbul'daki marketlerde eş zamanlı 'fiyat ve etiket' denetimi
Ticaret Bakanlığı'nca, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı zincir market şubelerinde eş zamanlı olarak etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T15:48+0300
2021-09-16T15:48+0300
avrupa
istanbul
anadolu
fiyat
ticaret bakanlığı
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İstanbul'da Bağcılar ve Ümraniye'deki bazı zincir market şubelerinde gerçekleştirilen denetime, Ticaret Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, Ümraniye'de gerçekleştirilen denetimler sırasında yaptığı açıklamada, özellikle tüketicilerin çok tükettiği temel gıda maddelerine yönelik bir denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.Ürünlerin etiket fiyatlarını kontrol ettiklerini ve bunları kasadan da geçirerek tek tek kasa fiyat arasında fark olup olmadığına baktıklarını belirten Şahin, "Arkadaşlarımız gerekli tutanakları tutacaklar. Herhangi bir haksız fiyat artışı olup olmadığını tespit etmek amacıyla 3 ay geriye dönük olarak hem alış fiyatlarını hem satış fiyatlarını ve ürünlerin tedarikçilerine ilişkin bilgileri alacağız. Bu bilgileri daha sonra değerlendirip haksız fiyat artışı olduğunu düşündüklerimizi, Bakanlığımızda bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na göndereceğiz" diye konuştu.Şahin, şunları kaydetti:'Ankara'da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulumuz'da bunları görüşüp karara bağlayacağız'Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Altındal ise Bağcılar'daki denetimler esnasında basın mensuplarının soruları üzerine yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü ve merkez teşkilattan gelen görevlilerin zincir marketlerde, perakende satış yerlerinde fiyat etiketi kontrolü ve haksız fiyat artışı olup olmadığına ilişkin bir denetim yaptığını ifade etti.Salgının başlamasıyla birlikte fiyat artışlarının gündeme geldiğini belirten Altındal, şunları söyledi:'81 ilimizde Ticaret İl Müdürlüklerimiz vasıtasıyla bu denetimlere başlamış bulunmaktayız'Fiyatlarda ya da etiket bilgilerinde anormal bir durum görülmesi durumunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun harekete geçeceğini ifade eden Altındal, "Ben de bu kurulun üyesiyim. O kurulda değerlendireceğiz, görüşeceğiz. İdari yaptırım kararı, idari para cezası uygulama yetkimiz var. Tabii bu değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkacak bir şey. Zaten geçen hafta da biliyorsunuz denetimleri Ankara'da başlatmıştık. Bugün İstanbul, İzmir ağırlıklı ve tüm 81 ilimizde Ticaret İl Müdürlüklerimiz vasıtasıyla bu denetimlere başlamış bulunmaktayız. Özellikle daha çok tabii genel gıda anlamında, en çok fiyat artışına yönelik ürünler bazında denetimler yapılması söz konusu olacak" şeklinde sözlerini tamamladı.Bakanlık tarafından 81 ilde haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimleri yapılıyor. Denetimler esnasında raflardan tek tek ürünler alınıp, sepete konuluyor. Hem fiyatlar hem de etiket bilgileri inceleniyor.Bakan Muş denetimlerin sinyalini vermiştiÖte yandan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçen hafta yaptığı konuşmada, haksız fiyat artışlarıyla vatandaşların kursağından geçecek ekmeğe gözünü diken fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:
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avrupa, istanbul, anadolu, fiyat, ticaret bakanlığı

Ticaret Bakanlığı'ndan İstanbul'daki marketlerde eş zamanlı 'fiyat ve etiket' denetimi

15:48 16.09.2021
© AATicaret Bakanlığınca, Ümraniye'deki bazı zincir market şubelerinde etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı.
Ticaret Bakanlığınca, Ümraniye'deki bazı zincir market şubelerinde etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© AA
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Ticaret Bakanlığı'nca, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı zincir market şubelerinde eş zamanlı olarak etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı.
İstanbul'da Bağcılar ve Ümraniye'deki bazı zincir market şubelerinde gerçekleştirilen denetime, Ticaret Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, Ümraniye'de gerçekleştirilen denetimler sırasında yaptığı açıklamada, özellikle tüketicilerin çok tükettiği temel gıda maddelerine yönelik bir denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.
Ürünlerin etiket fiyatlarını kontrol ettiklerini ve bunları kasadan da geçirerek tek tek kasa fiyat arasında fark olup olmadığına baktıklarını belirten Şahin, "Arkadaşlarımız gerekli tutanakları tutacaklar. Herhangi bir haksız fiyat artışı olup olmadığını tespit etmek amacıyla 3 ay geriye dönük olarak hem alış fiyatlarını hem satış fiyatlarını ve ürünlerin tedarikçilerine ilişkin bilgileri alacağız. Bu bilgileri daha sonra değerlendirip haksız fiyat artışı olduğunu düşündüklerimizi, Bakanlığımızda bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na göndereceğiz" diye konuştu.
Şahin, şunları kaydetti:
"Eğer haksız olduğu anlaşılırsa 10 bin 910 TL'den 109 bin TL'ye kadar bir idari para cezası uygulayacağız. Haksız fiyat artışını kim gerçekleştirmişse ona uygulayacağız. Diğer taraftan etiketle kasa fiyatı arasında herhangi bir fark varsa etiket başına 452 TL ceza uygulayacağız. İndirimli satışlar gerçeği yansıtıyor mu ona bakacağız. İndirimli satışlarda üzeri çizilen fiyatın bir önceki fiyatı olması lazım. Bu fiyattan satış yapılıp yapılmadığını fişleriyle beraber isteyeceğiz. Eğer herhangi bir ispat noktasında bize fiş sunamazlarsa bunun da cezasını ayrıca Bakanlık olarak uygulayacağız. Tüketicilerimizin özellikle etiketleri dikkatli okumasını tavsiye ediyoruz."

'Ankara'da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulumuz'da bunları görüşüp karara bağlayacağız'

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Altındal ise Bağcılar'daki denetimler esnasında basın mensuplarının soruları üzerine yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü ve merkez teşkilattan gelen görevlilerin zincir marketlerde, perakende satış yerlerinde fiyat etiketi kontrolü ve haksız fiyat artışı olup olmadığına ilişkin bir denetim yaptığını ifade etti.
Salgının başlamasıyla birlikte fiyat artışlarının gündeme geldiğini belirten Altındal, şunları söyledi:
"Tabii buradaki bilgi ve belgeleri ilgili arkadaşlardan alacağız, temin edeceğiz ve Ankara'da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulumuz'da bunları görüşüp karara bağlayacağız. Bu şekilde bir denetim anlayışımız var. Sadece burada değil, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerimiz başta olmak üzere 81 ilimizde Sayın Bakanımızın talimatıyla zincir marketlerde, perakende satış yerlerinde bu fiyat artışlarına yönelik, özellikle fiyat artışlarına yönelik aynı zamanda etiket fiyatlarına yönelik de denetimlerimiz başlamış ve devam ediyor."

'81 ilimizde Ticaret İl Müdürlüklerimiz vasıtasıyla bu denetimlere başlamış bulunmaktayız'

Fiyatlarda ya da etiket bilgilerinde anormal bir durum görülmesi durumunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun harekete geçeceğini ifade eden Altındal, "Ben de bu kurulun üyesiyim. O kurulda değerlendireceğiz, görüşeceğiz. İdari yaptırım kararı, idari para cezası uygulama yetkimiz var. Tabii bu değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkacak bir şey. Zaten geçen hafta da biliyorsunuz denetimleri Ankara'da başlatmıştık. Bugün İstanbul, İzmir ağırlıklı ve tüm 81 ilimizde Ticaret İl Müdürlüklerimiz vasıtasıyla bu denetimlere başlamış bulunmaktayız. Özellikle daha çok tabii genel gıda anlamında, en çok fiyat artışına yönelik ürünler bazında denetimler yapılması söz konusu olacak" şeklinde sözlerini tamamladı.
Bakanlık tarafından 81 ilde haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimleri yapılıyor. Denetimler esnasında raflardan tek tek ürünler alınıp, sepete konuluyor. Hem fiyatlar hem de etiket bilgileri inceleniyor.
© AATicaret Bakanlığınca, Ümraniye'deki bazı zincir market şubelerinde etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı.
Ticaret Bakanlığınca, Ümraniye'deki bazı zincir market şubelerinde etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
Ticaret Bakanlığınca, Ümraniye'deki bazı zincir market şubelerinde etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı.
© AA

Bakan Muş denetimlerin sinyalini vermişti

Öte yandan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçen hafta yaptığı konuşmada, haksız fiyat artışlarıyla vatandaşların kursağından geçecek ekmeğe gözünü diken fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Çarşıda, pazarda ve markette arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarıyla vatandaşımızın cebine elini uzatanlardan hesap soracağız. Elbette serbest piyasa ekonomisinden yanayız ancak bu kuralsız ve sınırsız bir piyasa düzenini savunduğumuz anlamına gelmiyor. Serbest piyasa ekonomisinden ne kadar yanaysak, piyasa ekonomisinin kurallarını hiçe sayanların da bir o kadar karşısındayız. Birtakım yasa dışı yollarla fahiş fiyat artışı yapanlara karşı Bakanlığımızın elindeki tüm enstrümanları kullanacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşımızın hakkını kimseye yedirmeyiz. Tüm denetim elemanlarımız kanunların Bakanlığımıza verdiği yetki çerçevesinde bu olağan dışı faaliyetleri gözlemleyecek ve gereken cezai işlemleri uygulayacak."
© AATicaret Bakanlığınca, Ümraniye'deki bazı zincir market şubelerinde etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı.
Ticaret Bakanlığınca, Ümraniye'deki bazı zincir market şubelerinde etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
Ticaret Bakanlığınca, Ümraniye'deki bazı zincir market şubelerinde etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı.
© AA
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