https://tr.sputniknews.com/20210916/ticaret-bakanligindan-istanbuldaki-marketlerde-es-zamanli-fiyat-ve-etiket-denetimi-1048965629.html

Ticaret Bakanlığı'ndan İstanbul'daki marketlerde eş zamanlı 'fiyat ve etiket' denetimi

Ticaret Bakanlığı'ndan İstanbul'daki marketlerde eş zamanlı 'fiyat ve etiket' denetimi

Ticaret Bakanlığı'nca, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı zincir market şubelerinde eş zamanlı olarak etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T15:48+0300

2021-09-16T15:48+0300

2021-09-16T15:48+0300

avrupa

istanbul

anadolu

fiyat

ticaret bakanlığı

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İstanbul'da Bağcılar ve Ümraniye'deki bazı zincir market şubelerinde gerçekleştirilen denetime, Ticaret Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, Ümraniye'de gerçekleştirilen denetimler sırasında yaptığı açıklamada, özellikle tüketicilerin çok tükettiği temel gıda maddelerine yönelik bir denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.Ürünlerin etiket fiyatlarını kontrol ettiklerini ve bunları kasadan da geçirerek tek tek kasa fiyat arasında fark olup olmadığına baktıklarını belirten Şahin, "Arkadaşlarımız gerekli tutanakları tutacaklar. Herhangi bir haksız fiyat artışı olup olmadığını tespit etmek amacıyla 3 ay geriye dönük olarak hem alış fiyatlarını hem satış fiyatlarını ve ürünlerin tedarikçilerine ilişkin bilgileri alacağız. Bu bilgileri daha sonra değerlendirip haksız fiyat artışı olduğunu düşündüklerimizi, Bakanlığımızda bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na göndereceğiz" diye konuştu.Şahin, şunları kaydetti:'Ankara'da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulumuz'da bunları görüşüp karara bağlayacağız'Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Altındal ise Bağcılar'daki denetimler esnasında basın mensuplarının soruları üzerine yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü ve merkez teşkilattan gelen görevlilerin zincir marketlerde, perakende satış yerlerinde fiyat etiketi kontrolü ve haksız fiyat artışı olup olmadığına ilişkin bir denetim yaptığını ifade etti.Salgının başlamasıyla birlikte fiyat artışlarının gündeme geldiğini belirten Altındal, şunları söyledi:'81 ilimizde Ticaret İl Müdürlüklerimiz vasıtasıyla bu denetimlere başlamış bulunmaktayız'Fiyatlarda ya da etiket bilgilerinde anormal bir durum görülmesi durumunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun harekete geçeceğini ifade eden Altındal, "Ben de bu kurulun üyesiyim. O kurulda değerlendireceğiz, görüşeceğiz. İdari yaptırım kararı, idari para cezası uygulama yetkimiz var. Tabii bu değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkacak bir şey. Zaten geçen hafta da biliyorsunuz denetimleri Ankara'da başlatmıştık. Bugün İstanbul, İzmir ağırlıklı ve tüm 81 ilimizde Ticaret İl Müdürlüklerimiz vasıtasıyla bu denetimlere başlamış bulunmaktayız. Özellikle daha çok tabii genel gıda anlamında, en çok fiyat artışına yönelik ürünler bazında denetimler yapılması söz konusu olacak" şeklinde sözlerini tamamladı.Bakanlık tarafından 81 ilde haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimleri yapılıyor. Denetimler esnasında raflardan tek tek ürünler alınıp, sepete konuluyor. Hem fiyatlar hem de etiket bilgileri inceleniyor.Bakan Muş denetimlerin sinyalini vermiştiÖte yandan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçen hafta yaptığı konuşmada, haksız fiyat artışlarıyla vatandaşların kursağından geçecek ekmeğe gözünü diken fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

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avrupa, istanbul, anadolu, fiyat, ticaret bakanlığı