https://tr.sputniknews.com/20210916/tiktok-challengelari-teksasta-vandalliga-sebep-oluyor--1048961462.html

TikTok kullanıcılarının 'okul tuvaletinde banyo challenge'ı' Teksas'ı karıştırdı

TikTok kullanıcılarının 'okul tuvaletinde banyo challenge'ı' Teksas'ı karıştırdı

ABD Teksas'ta okul yöneticileri, öğretmenler ve bazı yetkililer, genç yaştaki TikTok kullanıcılarının, uygulamada gerçekleştirdikleri 'challenge'ları (meydan... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T14:00+0300

2021-09-16T14:00+0300

2021-09-16T14:09+0300

yaşam

tiktok

video

abd

okul

çocuk

ceza

lise

ortaokul

vandalizm

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Popüler sosyal medya uygulaması TikTok, ABD'de bazı bölgelerdeki okullarda öğrencilerin 'challenge'ları nedeniyle okul yöneticilerini zor durumda bırakıyor.Austin bölgesinde bulunan Lively Ortaokulu'nun müdürü Stacie Holiday, çarşamba günü aileleri bu zorluk konusunda uyardı. Bölgenin güvenlik direktörü Jeri Skrocki de geçen hafta Hays bölgesinin ortaokul ve liselerinden TikTok'taki 'viral tehdit' hakkında raporlar almaya başladığını söyledi.'Üzüntü duyuyorum' Holiday, Lively'de öğrencili ailelere yazdığı mektupta, "Son iki haftadır bazı öğrencilerin öğrenci tuvaletlerini tahrip ettiğini bildirmekten üzüntü duyuyorum" dedi. Müdür Holiday, "Lively idari ekibi, öğrencilerden gelen birkaç rapor ve kapsamlı bir soruşturmadan sonra, 'okul tuvaletinde banyo challenge'ı' olarak adlandırılan şeyi ortaya çıkardı" diye ekledi.Okul müdürünün raporuna göre bazı öğrenciler 'okul tuvaletinde duş alma' konulu bir challenge başlatmış ve tuvaletlerde duş alarak çektikleri videoları TikTok hesaplarında paylaşmış.TikTok'ın, kullanıcıların kısa videolar paylaşabilecekleri bir sosyal medya platformu olduğunu velilere hatırlatan Holiday'e göre zorluk yaratan şey, öğrencilerin tuvalet zeminlerine çöp atmaları, sabunlukları sökmeleri, tuvalet kağıdı çalmaları ve su tesisatına zarar vermeleri.Müdür, Lively Ortaokulu'nun Austin okul bölgesinde bu tür vandalizm yaşayan tek okul olmadığını söyledi. Holiday, bölgedeki ve eyaletteki çoğu ortaokulun benzer vakalar bildirdiğini sözlerine ekledi.'Yardımınıza ihtiyacımız var'Holiday velilere, öğrencilere ve diğer yetkililere gönderdiği mesaja, "Öğrencilerin çoğunu yakalayabilsek de yardımınıza ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Güvenlik direktörü Jeri Skrocki, Hays bölgesinde şu ana kadar yaklaşık yarım düzine vaka bildirildiğini, bunların çoğunlukla öğrencilerin sabunlukları ve kağıt havlulukları duvarlardan çekmelerini veya kırmalarını içerdiğini söyledi. "Okullar, konuyu araştırmakta güçlük çekiyor” diyen Skrocki, öğrenci tuvaletlerinde güvenlik kameralarının bulunmadığını ve banyolarda her zaman bir kişinin nöbet tutması dışında, okulların olaya bizzat şahit olunmadan suçluları yakalamanın bir yolu olmadığını belirtti.

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tiktok, video, abd, okul, çocuk, ceza, lise, ortaokul, vandalizm, çekim