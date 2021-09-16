https://tr.sputniknews.com/20210916/tostcu-mahmut-son-yolculuguna-ugurlandi-1048961350.html

'Tostçu Mahmut' son yolculuğuna uğurlandı

'Tostçu Mahmut' son yolculuğuna uğurlandı

'Tostçu Mahmut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Anıl Kurt, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T13:59+0300

2021-09-16T13:59+0300

2021-09-16T13:59+0300

türkiye

instagram

ölüm

fenomen

cenaze töreni

anıl kurt

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Niğde'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu yaşamını yitiren ve sosyal medyada 'Tostçu Mahmut' olarak bilinen 27 yaşındaki Anıl Kurt, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.Anıl Kurt'un cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsinin ardından helallik alınması için Adana'nın Seyhan ilçesindeki iş yeri ve evinin olduğu sokağa götürüldü.Kurt'un cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.Anıl Kurt, dün İstanbul'dan Adana'ya dönerken Ulukışla ilçesi yakınlarında, kullandığı minibüsün tırla çarpışması sonucu hayatını kaybetmişti.

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instagram, ölüm, fenomen, cenaze töreni, anıl kurt