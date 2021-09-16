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Trabzon’da füzelerin saklandığı eski NATO üssü, dönüşüme giriyor
Trabzon’da füzelerin saklandığı eski NATO üssü, dönüşüme giriyor
Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan ve 2010 yılında Türk askerlerinin de tesisi terk etmesi ile atıl duruma düşen NATO üssü turizme kazandırılacak. Zamanında... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T09:21+0300
2021-09-16T09:20+0300
türkiye
nato
turizm
askeri üs
trabzon
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Trabzon'un Boztepe mevkiinde bulunan Amerikan askerlerinin kullandığı NATO üssü ile birlikte Maçka ilçesi Ortaköy mahallesinde 1980'li yıllarda Rus tehdidine karşı yapıldığı belirtilen NATO üssü turizm merkezi haline getirilecek. Bir süre mühimmat deposu olarak kullanıldıktan sonra 2010 yılında tamamen boşaltılan NATO üssünün turizmde yeni bir destinasyon olması için Maçka Belediyesi tarafından proje hazırlandı.Askeri yatakhanelerin, futbol sahasının, eğitim alanlarının ve 8 tane ses izolasyonu yapılmış hangarların bulunduğu eski NATO üssü için hazırlanan özel proje için yatırımcının da bulunduğunu belirten Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, 11 önce eski NATO üssünün terk edildiğini dile getirerek, hangarların dışarıdan görülmeyecek şekilde inşa edildiğini söyledi.2010 yılında kapatıldıAtıl durumda kalan tesisin belediyeyi kazandırılmasını istediklerini kaydeden Başkan Koçhan, "Burası Trabzon’da NATO üssünün kurulmasıyla oluşturulan bir alan. 1980’li yıllarda yapımına başlanmış 1985 yılında sonlanmış bir bölge. Trabzon’daki NATO üssünün mühimmatlarının, büyük füzelerin olduğu özel bir şekilde ses, ısı ve bombaya dayanıklı olarak yapılmış bir yer. Yaklaşık 47 bin metrekare bir arazi.Bu arazinin içinde 8 tane hangar var. Bu hangarların içine tırlar girebiliyor. Füzeleri yükleme, çıkarma açısından önemli. Bir futbol sahası ve eğitim alanı ile askeri yemekhanenin bulunduğu alanlar yer alıyor. Bu alan 2010 yılında NATO üssünün Trabzon’dan kalkmasıyla beraber terk edildi. O günden beri kullanılmıyor. Her geçen yıl daha da kötü bir hal almaya başlıyor. Havadan baktığınızda hangarlar görülmeyecek şekilde inşa edildi. Mahalle ve fındık bahçeleri arasında birleşmiş bir alan" dedi.'Belediyeye kazandırılmalı'Eski NATO üssü için hazırlanan projede hobbit evleri, paintball, macera parkı, restoran, günübirlik alanlar ve bir futbol merkezi olduğunu vurgulayan Başkan Koçhan, "47 dönüm olması çok önemli özellikle Maçka’da böyle bütün ve bu tarz nitelikli özellikler taşıyan araziler bulmak zor. Atıl durumda kalan bu tesisin bir an önce belediyeye kazandırılmasını istiyoruz. Yatırımcımız hazır. Yatırımcı aracılığıyla burayı hobbit evlerine, macera parkı, insanların günübirlik kullanım alanlarına hatta küçük bir futbol kamp merkezine dönüştürülme noktasında çalışmamız var.3.5-4 yıl önce bu girişimi yaptığımızda kaymakamlık üzerinden hazinenin itirazı neticesinde olumsuz sonuçlanmıştı. Maçka’da Sümela Manastırı ve macera parkımızın yanında ayrı bir destinasyon olarak kazandırılabilir. Bu anlamda yeniden girişimlere başlayacağız. Burayı hayal ettiğimiz hobbit evlerine, restorana, günübirlik alana kazandıracağız. Bölgede yeni bir turizm merkezi olmasına sağlayacağız.Hayalimiz bu bunun peşinden çalışmalarımızı da devam ediyoruz. Projemiz hazır. Buradaki hiçbir şeyi değiştirmek istemiyoruz. Buranın özelliği hangarlar. Üstten görülmemeleridir. Üstlerine belki bir korku tüneli yapabiliriz. Askeri yatakhane ve yemekhanenin olduğu bölümlere de paintball düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20170912/akinci-ussu-dava-mahkeme-baskani-nato-1030096509.html
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nato, turizm, askeri üs, trabzon

Trabzon’da füzelerin saklandığı eski NATO üssü, dönüşüme giriyor

09:21 16.09.2021
© İHATrabzon’da füzelerin saklandığı eski NATO üssü, dönüşüme giriyor
Trabzon’da füzelerin saklandığı eski NATO üssü, dönüşüme giriyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© İHA
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Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan ve 2010 yılında Türk askerlerinin de tesisi terk etmesi ile atıl duruma düşen NATO üssü turizme kazandırılacak. Zamanında füzelerin ve mühimmatların saklandığı hangarlar için ise özel bir proje hazırlandı.
Trabzon'un Boztepe mevkiinde bulunan Amerikan askerlerinin kullandığı NATO üssü ile birlikte Maçka ilçesi Ortaköy mahallesinde 1980'li yıllarda Rus tehdidine karşı yapıldığı belirtilen NATO üssü turizm merkezi haline getirilecek. Bir süre mühimmat deposu olarak kullanıldıktan sonra 2010 yılında tamamen boşaltılan NATO üssünün turizmde yeni bir destinasyon olması için Maçka Belediyesi tarafından proje hazırlandı.
Askeri yatakhanelerin, futbol sahasının, eğitim alanlarının ve 8 tane ses izolasyonu yapılmış hangarların bulunduğu eski NATO üssü için hazırlanan özel proje için yatırımcının da bulunduğunu belirten Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, 11 önce eski NATO üssünün terk edildiğini dile getirerek, hangarların dışarıdan görülmeyecek şekilde inşa edildiğini söyledi.

2010 yılında kapatıldı

Atıl durumda kalan tesisin belediyeyi kazandırılmasını istediklerini kaydeden Başkan Koçhan, "Burası Trabzon’da NATO üssünün kurulmasıyla oluşturulan bir alan. 1980’li yıllarda yapımına başlanmış 1985 yılında sonlanmış bir bölge. Trabzon’daki NATO üssünün mühimmatlarının, büyük füzelerin olduğu özel bir şekilde ses, ısı ve bombaya dayanıklı olarak yapılmış bir yer. Yaklaşık 47 bin metrekare bir arazi.
Bu arazinin içinde 8 tane hangar var. Bu hangarların içine tırlar girebiliyor. Füzeleri yükleme, çıkarma açısından önemli. Bir futbol sahası ve eğitim alanı ile askeri yemekhanenin bulunduğu alanlar yer alıyor. Bu alan 2010 yılında NATO üssünün Trabzon’dan kalkmasıyla beraber terk edildi. O günden beri kullanılmıyor. Her geçen yıl daha da kötü bir hal almaya başlıyor. Havadan baktığınızda hangarlar görülmeyecek şekilde inşa edildi. Mahalle ve fındık bahçeleri arasında birleşmiş bir alan" dedi.
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'Belediyeye kazandırılmalı'

Eski NATO üssü için hazırlanan projede hobbit evleri, paintball, macera parkı, restoran, günübirlik alanlar ve bir futbol merkezi olduğunu vurgulayan Başkan Koçhan, "47 dönüm olması çok önemli özellikle Maçka’da böyle bütün ve bu tarz nitelikli özellikler taşıyan araziler bulmak zor. Atıl durumda kalan bu tesisin bir an önce belediyeye kazandırılmasını istiyoruz. Yatırımcımız hazır. Yatırımcı aracılığıyla burayı hobbit evlerine, macera parkı, insanların günübirlik kullanım alanlarına hatta küçük bir futbol kamp merkezine dönüştürülme noktasında çalışmamız var.
3.5-4 yıl önce bu girişimi yaptığımızda kaymakamlık üzerinden hazinenin itirazı neticesinde olumsuz sonuçlanmıştı. Maçka’da Sümela Manastırı ve macera parkımızın yanında ayrı bir destinasyon olarak kazandırılabilir. Bu anlamda yeniden girişimlere başlayacağız. Burayı hayal ettiğimiz hobbit evlerine, restorana, günübirlik alana kazandıracağız. Bölgede yeni bir turizm merkezi olmasına sağlayacağız.
Hayalimiz bu bunun peşinden çalışmalarımızı da devam ediyoruz. Projemiz hazır. Buradaki hiçbir şeyi değiştirmek istemiyoruz. Buranın özelliği hangarlar. Üstten görülmemeleridir. Üstlerine belki bir korku tüneli yapabiliriz. Askeri yatakhane ve yemekhanenin olduğu bölümlere de paintball düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
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