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Trabzon'da IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
Trabzon'da IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
Trabzon'da IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T16:18+0300
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Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ortahisar ilçesinde 7 yabancı uyruklu kişinin yaşadığı bir eve yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda, IŞİD ile irtibatlı oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, 3 cep telefonu, 1 bellek ile 4 pasaport ele geçirildi.
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işid, trabzon

Trabzon'da IŞİD operasyonu: 2 gözaltı

16:18 16.09.2021
© İHA / OZAN KÖSETrabzon’da polis ekipleri tarafından IŞİD’e yönelik bir eve yapılan operasyonda 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.
Trabzon’da polis ekipleri tarafından IŞİD’e yönelik bir eve yapılan operasyonda 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© İHA / OZAN KÖSE
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Trabzon'da IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ortahisar ilçesinde 7 yabancı uyruklu kişinin yaşadığı bir eve yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, IŞİD ile irtibatlı oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, 3 cep telefonu, 1 bellek ile 4 pasaport ele geçirildi.
© İHA / OZAN KÖSETrabzon’da polis ekipleri tarafından IŞİD’e yönelik bir eve yapılan operasyonda 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.
Trabzon’da polis ekipleri tarafından IŞİD’e yönelik bir eve yapılan operasyonda 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
Trabzon’da polis ekipleri tarafından IŞİD’e yönelik bir eve yapılan operasyonda 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.
© İHA / OZAN KÖSE
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