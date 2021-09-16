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Trabzon'da IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
Trabzon'da IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
Trabzon'da IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T16:18+0300
2021-09-16T16:18+0300
2021-09-16T16:18+0300
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Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ortahisar ilçesinde 7 yabancı uyruklu kişinin yaşadığı bir eve yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda, IŞİD ile irtibatlı oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, 3 cep telefonu, 1 bellek ile 4 pasaport ele geçirildi.
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işid, trabzon
Trabzon'da IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
Trabzon'da IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubes
i ekiplerince Ortahisar ilçesinde 7 yabancı uyruklu kişinin yaşadığı bir eve yönelik
operasyon
düzenlendi.
Operasyonda, IŞİD ile irtibatlı oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, 3 cep telefonu, 1 bellek ile 4 pasaport ele geçirildi.