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https://tr.sputniknews.com/20210916/trumptan-3-yil-sonra-abdnin-sonu-gelecek-uyarisi-1048977799.html
Trump’tan ‘3 yıl sonra ABD’nin sonu gelecek’ uyarısı
Trump’tan ‘3 yıl sonra ABD’nin sonu gelecek’ uyarısı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki 3 yıl içerisinde ABD diye bir ülkenin kalmayacağını belirtti. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T23:20+0300
2021-09-16T23:20+0300
2021-09-16T23:20+0300
dünya
abd
donald trump
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Trump, Newsmax televizyonuna röportaj sırasında, Joe Biden’ın göreve geldiği andan itibaren ABD’nin “Daha önce hiç olmadığı kadar raydan çıktığını” söyledi.Eski Başkan, “2022 ve 2024’te yapılacak seçimlere gittiğimizde ülkeden elimizde hiçbir şey kalmayacak” diye ekledi.Bu sözlerden sonra sunucu Sean Spicer röportajı sonlandırdı.
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abd, donald trump
Trump’tan ‘3 yıl sonra ABD’nin sonu gelecek’ uyarısı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki 3 yıl içerisinde ABD diye bir ülkenin kalmayacağını belirtti.
Trump,
Newsmax
televizyonuna röportaj sırasında,
Joe Biden’ı
n göreve geldiği andan itibaren ABD’nin “
Daha önce hiç olmadığı kadar raydan çıktığını
” söyledi.
Eski Başkan,
“2022 ve 2024’te yapılacak seçimlere gittiğimizde ülkeden elimizde hiçbir şey kalmayacak” diye ekledi.
Bu sözlerden sonra sunucu
Sean Spicer röportajı sonlandırdı.