https://tr.sputniknews.com/20210916/trumptan-3-yil-sonra-abdnin-sonu-gelecek-uyarisi-1048977799.html

Trump’tan ‘3 yıl sonra ABD’nin sonu gelecek’ uyarısı

Trump’tan ‘3 yıl sonra ABD’nin sonu gelecek’ uyarısı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki 3 yıl içerisinde ABD diye bir ülkenin kalmayacağını belirtti. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T23:20+0300

2021-09-16T23:20+0300

2021-09-16T23:20+0300

dünya

abd

donald trump

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Trump, Newsmax televizyonuna röportaj sırasında, Joe Biden’ın göreve geldiği andan itibaren ABD’nin “Daha önce hiç olmadığı kadar raydan çıktığını” söyledi.Eski Başkan, “2022 ve 2024’te yapılacak seçimlere gittiğimizde ülkeden elimizde hiçbir şey kalmayacak” diye ekledi.Bu sözlerden sonra sunucu Sean Spicer röportajı sonlandırdı.

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2021

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abd, donald trump