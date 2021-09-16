https://tr.sputniknews.com/20210916/turkcimento-insaatcilar-daire-fiyatinda-yuzde-50-indirim-yapsin-cimentolarini-bedava-verecegiz--1048955770.html

TÜRKÇİMENTO: İnşaatçılar daire fiyatında yüzde 50 indirim yapsın, çimentolarını bedava vereceğiz

TÜRKÇİMENTO: İnşaatçılar daire fiyatında yüzde 50 indirim yapsın, çimentolarını bedava vereceğiz

İnşaat firmaları ile çimento üreticileri arasında yaşanan gerginlik sürüyor. "Dünyadaki en ucuz çimento Türkiye’de" diyen TÜRKÇİMENTO, "Müteahhitler daire... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T11:59+0300

2021-09-16T11:59+0300

2021-09-16T11:59+0300

ekonomi

türkiye

grev

inşaat

bina

çimento

müteahhit

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Son dönemde artan enerji ve hammadde fiyatları çok sayıda sektördeki üretim süreçlerini zorluyor. TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, “150 metrekare bir evde çimento maliyeti yüzde 3. Biz, tonu 35 dolara dünyanın en ucuz çimentosunu satıyoruz. Bize en yakın, 70 dolarla Çin satıyor. İç pazara maliyetin altında satıyoruz. Çok üstümüze geliyorlar. İnşaatta diğer maliyetler içerisinde en az çimentonun fiyatı arttı. İhracat kısıtlaması gündemde. Biz artık fabrikaları devretmeye hazırız. İnşaatçılar daire fiyatında yüzde 50 indirim yapsın söz veriyoruz çimentolarını bedava vereceğiz” diye konuştu.Geçtiğimiz günlerde inşaatçılar yükselen çimento fiyatları nedeniyle greve gittiklerini açıklayarak fiyatların aşağı çekilmesi gerektiğini açıklamıştı. Çimento üreticileri ise maliyetin altında satış yaptıklarını aradaki farkı ihracat sayesinde kapattıklarını belirtiyor.'Kısıtlama sektörü bitirir'Gaziantep’te düzenlenen Anadolu Buluşmaları’nda konuşan TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, “Bu süreçte çimento ihracatının durdurulması konusu gündeme geliyor ama bu tüm sektörün sonunu getirir. Üretim fazlası olan bir sektörüz. İç pazarın tüketimi belli. Kimse bu maliyetin altından kalkamaz. Fabrikaların bazılarını durdurmak zorunda kaldık. Böyle giderse diğerleri de duracak” diye konuştu.'Üretim zorlaştı'Artan maliyetlerle üretim yapmanın zorlaştığını aktaran Yücelik, “Sektörün yüzde 94’ünü temsil ediyoruz. Fabrikalarda 17 bin 200 işçi çalışıyor. 115 milyon tonluk toplam kapasitemiz var. 27 firma 76 tesis ile üretim yapıyor. İhracatta dünya ikincisiyiz. 1.1 milyar dolarlık yıllık ihracatımız gerçekleşti. Ancak ayakta kalmakta zorlanıyoruz. Bizim devletten aldığımız fiyata tüm tesisleri devretmeye hazırız. İsteyen inşaatçıya da devrederiz” ifadelerini kullandı.'İşte maliyet hesabı'Çimentoda en büyük maliyetin enerji olduğunu ve bu kalemin her gün zamlandığını söyleyen Yücelik, “İnsanlar, “Kayadan çimento yapıyorsunuz. Hangi maliyetiniz yüksek?” diyor. Bir ton çimentonun içinde 207 lira kömür, 86 lira elektrik maliyeti var. Torba kağıdını Euro ile alıyoruz. Kağıt, hammadde ve işçilik 106 lira. KDV hariç bir ton çimentonun banttan çıkış fiyatı 340 lira. Bizim bunu 500 liradan aşağı satmamamız lazım” diye konuştu.Çin'de 70 dolar, Türkiye'de 35 dolarTürkiye’de çimentoyu 35 dolara sattıklarını belirten Yücelik, “Dünyada bizden sonra en ucuza satan ülke Çin ve 70 dolara satıyorlar. Diğer pazarlar ortalama 100 dolar. Üstelik biz sürekli zamlanan elektriği günlük ödüyoruz. Sonra iç pazarda 90 gün vade ile satış yapıyoruz. İhracatı dolarla yaptığımız için iç pazara bu kadar ucuza hatta zararına satabiliyoruz. Aradaki farkı öyle kapatıyoruz. İhracatımızın durması geri gelmeyecek kayıplar doğurur” şeklinde konuştu.'Masrafları ben karşılayacağım'TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu da, “150 metrekare bir dairede temeli, bahçesi dahil 70 metreküp beton harcanıyor. Yani 21 liralık. Burada çimentonun payı 7-9 bin lira. İnşaatçılar daire fiyatında yüzde 50 indirim yapsın söz veriyoruz çimentolarını bedava vereceğiz. Bizden daha ucuza bulup getiren varsa nakliyesi da dahil her şeyini ben karşılayacağım” diye konuştu.Grev kararı almışlardıİnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), çimento zamlarına karşı 9 Eylül’de birçok ildeki temsilcilerinin katılımıyla iş bırakma eylemi başlattı. 24 Eylül’e kadar devam edeceği açıklanan iş bırakma eylemine 60 bin şantiyenin katıldığı belirtildi. İnşaat sektörü temsilcileri çimentoya gelen zamların enflasyon ve Döviz kurundaki dalgalanmanın çok üstünde olduğunu ve kabul edilemez seviyeye ulaştığı ifade ederken, çimento üreticileri maliyetlerinin yaklaşık yüzde 80’ini döviz bazlı yakıt, elektrik gibi enerji girdilerinin oluşturduğunu belirtiyor.'En büyük maliyet enerji'Ocak ayından itibaren kullandıkları elektriğin yüzde 61 zamlandığını söyleyen TÜRKÇİMENTO Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir ise “Petrokok fiyatları da katlanıyor. Elektrik sürekli zamlanıyor. Bizim en büyük maliyetimiz enerji. Çimento üretiminde binlerce derecelik fırınlar kullanılıyor. Bu fırındalar da enerji harcıyor. Biz artan enerji maliyetlerine rağmen çalışıyoruz. Bu kadar maliyet artışı varken biz sorumlu gösteriliyoruz. Dünyanın en ucuz çimentosunu satıyoruz. Ama şartlar bizi çok zorluyor. Bir konutta en düşük maliyet çimentodur” dedi. Sektördeki geçmişe oranla yabancı yatırımcı oranının düştüğünü ifade eden Özdemir, “Günah keçisi olduk. İhracata getirilecek kısıtlama üreticiler için büyük bir problem oluşturur. Bu ülke ekonomisi için de ciddi sorunları getirir. Öngörülebilir bir ortam olması gerekiyor. Bu şartlarda yabancı yatırımcı sadece Türkiye’ye Bodrum’a tatil için gelir. Daha da zor...” diye konuştu.'Türkiye’yi çimentoya boğarız'“Büyük fiyat baskılamasına maruz kaldığımız dönemlerde dahi ülkemize katma değer yaratacak çalışmalara imza atmaktan geri durmadık” diyen Fatih Yücelik, “Üretimimizin yüzde 80’ini iç piyasaya sağlıyoruz. Bizi bıraksalar Türkiye’yi çimentoya boğarız” ifadelerini kullandı.

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türkiye, grev, inşaat, bina, çimento, müteahhit