https://tr.sputniknews.com/20210916/turkiyenin-iklim-okuryazarligi-yuzde-69-paris-anlasmasi-ve-kyoto-protokolunu-bilmiyor-1048960867.html

İklim okuryazarlığı araştırması: 'Yüzde 69 Paris Anlaşması ve Kyoto Protokolü’nü bilmiyor'

İklim okuryazarlığı araştırması: 'Yüzde 69 Paris Anlaşması ve Kyoto Protokolü’nü bilmiyor'

Türkiye’de iklim okuryazarlığını ölçmek amacıyla hazırlanan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 69’unun iklim değişimini kapsayan Paris Antlaşması, Kyoto... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T13:52+0300

2021-09-16T13:52+0300

2021-09-16T13:53+0300

yaşam

çevre

sera gazı

kyoto protokolü

orman yangını

iklim değişikliği

araştırma

karbon salımı

iklim krizi

paris anlaşması

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Alarko Carrier’ın Türkiye’de iklim okuryazarlığı seviyesini ölçmek için hazırladığı araştırmaya göre, toplumun etkilerini doğrudan yaşadığı konularda sorunun kaynağına ve çözüm yöntemlerine dair ciddi bir fikrinin bulunduğu ortaya çıktı.Toplumun büyük bir çoğunluğu, iklimsel değişimlere yol açan etkenlerin başında ormanlık alanların yok edilmesini gösteriyor. Ayrıca iklim değişikliğinin sonucunda sel, fırtına gibi afetlerin oluştuğu, tarım ürünlerini azaldığı düşünülüyor.Türkiye’de yaşayan insanların yüzde 25’inin sera gazına dair bir fikri bulunmazken bu oran ‘karbon ayak izi’ kavramında yüzde 37’ye, iklim değişimini kapsayan Paris Anlaşması, Kyoto Protokolü gibi uluslararası anlaşmalar noktasında yüzde 69’a çıkıyor.Yüzde 73, iklim sorunlarına karşı gerekli önlemlerin alınmadığını düşünüyorAraştırmada katılımcılara iklim değişikliği etkisiyle ortaya çıkan endişelere dair sorular da soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 86’sı iklimsel değişimlerin gelecek nesillere etkisi konusunda endişeliyken yüzde 87’si ise gelecekte susuzluk problemi yaşayacağını düşünüyor.Su kaynaklarının tükenmesiyle enfeksiyonların ve salgın hastalıkların da artacağı düşünülüyor. Yangınların artması, tarım kaynaklarının yok olması ve ekosistemin bozulması gibi endişelerin de öne çıktığı görülürken katılımcılar, bunların sonucunda ekonomi ve turizmin olumsuz etkileneceğini belirtiyor. Araştırma sonuçlarında dikkat çeken bir başka veri ise yüzde 73’lük bir çoğunluğun iklim sorunlarına karşı gerekli önlemlerin alınmadığını yönünde görüş bildirmesi oldu.Araştırmaya göre en önemli etken ‘insan faktörü’İklim değişikliğinin en büyük sorumlusunun insan faktörü olduğuna inanıldığının ortaya koyulduğu araştırmaya göre, iklim değişikliğine sebep olan ana kaynaklar olarak denizlere dökülen atıklar, fabrikalardan atmosfere yayılan gazlar, aşırı tüketim, çarpık kentleşme ve plastik gibi doğaya zarar veren maddelerin yoğun kullanımı gibi insan kaynaklı unsurlar öne çıkarken alınması gereken bireysel önlemlerin yeşil alanları arttırmak, geri dönüşüme yönelik faaliyetler yapmak ve geri dönüştürülebilir ürünlere özendirmek olarak belirtildiği görülüyor.‘Yerel yönetimlerle beraber çalışmayı planlıyoruz, her mecrada iklim konusuna dikkat çekmeye çalışacağız’Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, Türkiye’nin ve dünyanın doğrudan etkilendiği iklim değişikliği konusuna değinerek bu konudaki bilgi ve farkındalık seviyesinin önemine dikkat çekti:‘İklim değişikliği ‘eko-anksiyeteye’ sebep oluyor’İklim değişikliğinin etkileri sonucunda insanlarda oluşan yeni bir korku kavramının ortaya çıktığını belirten Cem Akan, şunları söyledi:

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çevre, sera gazı, kyoto protokolü, orman yangını, iklim değişikliği, araştırma, karbon salımı, iklim krizi, paris anlaşması, alarko carrier