https://tr.sputniknews.com/20210916/tuvalet-ihtiyacini-gidermek-isterken-ucurumdan-yuvarlandi--1048946096.html

Tuvalet ihtiyacını gidermek isterken uçurumdan yuvarlandı

Tuvalet ihtiyacını gidermek isterken uçurumdan yuvarlandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kişi tuvalet ihtiyacını gidermek için gittiği yolda dengesini kaybedip 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Uçurumdan şahsı itfaiye... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T01:13+0300

2021-09-16T01:13+0300

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yaşam

tuvalet

uçurum

düşmek

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Salihli'nin Çelikli Mahallesi’nde yol kenarında bulunan çeşme önünde alkol alan 38 yaşındaki İ.B., tuvalet ihtiyacını gidermek için yürüdüğü yolda dengesini kaybedip, 30 metrelik uçuruma yuvarlanarak dere yatağına düştü. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre dayısının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Salihli Amirliği ve jandarma ekipleri, uçuruma yuvarlanan İ.B.’yi düştüğü dere yatağından çıkardı.İ.B. olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.B.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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tuvalet, uçurum, düşmek