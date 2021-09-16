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https://tr.sputniknews.com/20210916/uefa-avrupa-liginde-gecenin-sonuclari-1048978190.html
19:45'te oynanan maçlar itibariyle UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
19:45'te oynanan maçlar itibariyle UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi gruplarının ilk haftasında 8 maç yapıldı. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T23:33+0300
2021-09-16T23:37+0300
yaşam
galatasaray
lokomotiv moskova
marsilya
uefa avrupa ligi
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının E, F, G ve H gruplarında ilk hafta karşılaşmaları sona erdi.E Grubu'nda Lazio'yu ağırlayan Galatasaray, 67. dakikada kaleci Thomas Strakosha'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 galip geldi.Sarı-kırmızılıların grubundaki diğer mücadelede Lokomotiv Moskova ile Olympique Marsilya 1-1 berabere kaldı. Marsilya, 59. dakikada Cengiz Ünder'in penaltı golüyle 1-0 öne geçse de Moskova ekibi 89. dakikada Tino Anjorin ile eşitliği yakaladı ve taraflar birer puana razı oldu. Bu sonuçların ardından Galatasaray, E Grubu'nda üç puanla liderliğe yerleşti.Günün öne çıkan G Grubu maçında Real Betis, sahasında Celtic'i 4-3 mağlup etti. Real Betis'in gollerini 32. dakikada Juan Miranda, 35 ve 53. dakikalarda Juanmi, 51. dakikada Borja Iglesias kaydetti. Konuk takımın golleri ise 15. dakikada Albian Ajeti, 27. dakikada penaltıdan Josip Juranovic ve 87. dakikada Anthony Ralston'dan geldi.Ligin ilk haftasında TSİ 19.45'te oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Galatasaray - Lazio (İtalya): 1-0Lokomotiv Moskova (Rusya) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-1Kızılyıldız (Sırbistan) - Braga (Portekiz): 2-1Midtjylland (Danimarka) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1Real Betis (İspanya) - Celtic (İskoçya): 4-3Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-1Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika): 0-1Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - West Ham United (İngiltere): 0-2
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galatasaray, lokomotiv moskova, marsilya, uefa avrupa ligi

19:45'te oynanan maçlar itibariyle UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

23:33 16.09.2021 (güncellendi: 23:37 16.09.2021)
© AAUEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© AA
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UEFA Avrupa Ligi gruplarının ilk haftasında 8 maç yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının E, F, G ve H gruplarında ilk hafta karşılaşmaları sona erdi.
E Grubu'nda Lazio'yu ağırlayan Galatasaray, 67. dakikada kaleci Thomas Strakosha'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 galip geldi.
Sarı-kırmızılıların grubundaki diğer mücadelede Lokomotiv Moskova ile Olympique Marsilya 1-1 berabere kaldı.
Marsilya, 59. dakikada Cengiz Ünder'in penaltı golüyle 1-0 öne geçse de Moskova ekibi 89. dakikada Tino Anjorin ile eşitliği yakaladı ve taraflar birer puana razı oldu. Bu sonuçların ardından Galatasaray, E Grubu'nda üç puanla liderliğe yerleşti.
Günün öne çıkan G Grubu maçında Real Betis, sahasında Celtic'i 4-3 mağlup etti. Real Betis'in gollerini 32. dakikada Juan Miranda, 35 ve 53. dakikalarda Juanmi, 51. dakikada Borja Iglesias kaydetti. Konuk takımın golleri ise 15. dakikada Albian Ajeti, 27. dakikada penaltıdan Josip Juranovic ve 87. dakikada Anthony Ralston'dan geldi.
Ligin ilk haftasında TSİ 19.45'te oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray - Lazio (İtalya): 1-0
Lokomotiv Moskova (Rusya) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-1
Kızılyıldız (Sırbistan) - Braga (Portekiz): 2-1
Midtjylland (Danimarka) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1
Real Betis (İspanya) - Celtic (İskoçya): 4-3
Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-1
Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika): 0-1
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - West Ham United (İngiltere): 0-2
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