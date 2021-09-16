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Uğur Şahin’den sürpriz kutlama: 'Aşıyı onun sayesinde bulduk'
Uğur Şahin’den sürpriz kutlama: 'Aşıyı onun sayesinde bulduk'
Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'in kurucu ortaklarından Uğur Şahin'in, kendisi için çok önemli bir yeri olan bir kişiye özel doğum... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T17:01+0300
2021-09-16T17:13+0300
yaşam
video
almanya
öğretmen
doğum günü
matematik
aşı
paylaşım
biontech
uğur şahin
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Almanya’nın Mainz kentinde eşi Özlem Türeci ile birlikte BioNTech’i kuran ve Almanya’nın en varlıklı insanlarından biri haline gelen Uğur Şahin, dikkat çekici bir kutlamaya katıldı.BioNTech’in CEO’su olarak görev yapan Şahin, Köln’de okurken 'en sevdiğim öğretmen' dediği matematik öğretmeni Gisela Seulen’e bir kutlama videosu hazırlayıp gönderdi. Seulen’in kendisi için çok büyük bir önemi olduğunu söyleyen Şahin, matematik öğretmeninin 80’inci yaş günü için bir video hazırladı.Sözcü'nün Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinden aktardığı habere göre, Şahin’in Seulen’e hitaben, “Senin öğrettiklerin ve kişisel olarak senin sayesinde corona virüsü aşısı geliştirmeye büyük bir kararlılıkla başladık” dediği belirtildi. Matematiğin, biyolojik düzen ve bulaşıcı hastalıklar arasındaki bağlantıyı kurmaya yardım ettiğini dile getiren Şahin, dört yaşındayken ailesiyle Köln’e taşınmıştı.Video ile ilgili Alman basınına konuşan Seulen, Şahin’in mesajından dolayı çok sevinçli olduğunu söyledi.Köln’de lise ve tıp eğitimini alan Şahin yarın Köln Üniversitesi’nde eşi Özlem Türeci ile birlikte fahri doktorluk unvanını alacak.
https://tr.sputniknews.com/20210810/ugur-sahin-ucuncu-doz-asinin-oldukca-yeterli-oldugunu-ve-guclu-koruma-sagladigini-biliyoruz-1045205039.html
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video, almanya, öğretmen, doğum günü, matematik, aşı, paylaşım, biontech , uğur şahin, özlem türeci

Uğur Şahin’den sürpriz kutlama: 'Aşıyı onun sayesinde bulduk'

17:01 16.09.2021 (güncellendi: 17:13 16.09.2021)
© REUTERS / FABIAN BIMMERBioNTech kurucusu ve CEO'su Uğur Şahin: Pfizer ile Kovid-19 aşısı geliştiren Alman şirketinin başarısının gerisinde Türkiye kökenli göçmen ailelerin çocukları olan Özlem Türeci-Uğur Şahin çifti var.
BioNTech kurucusu ve CEO'su Uğur Şahin: Pfizer ile Kovid-19 aşısı geliştiren Alman şirketinin başarısının gerisinde Türkiye kökenli göçmen ailelerin çocukları olan Özlem Türeci-Uğur Şahin çifti var. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© REUTERS / FABIAN BIMMER
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Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'in kurucu ortaklarından Uğur Şahin'in, kendisi için çok önemli bir yeri olan bir kişiye özel doğum günü kutlama videosu yayınladığı ortaya çıktı.
Almanya’nın Mainz kentinde eşi Özlem Türeci ile birlikte BioNTech’i kuran ve Almanya’nın en varlıklı insanlarından biri haline gelen Uğur Şahin, dikkat çekici bir kutlamaya katıldı.
BioNTech’in CEO’su olarak görev yapan Şahin, Köln’de okurken 'en sevdiğim öğretmen' dediği matematik öğretmeni Gisela Seulen’e bir kutlama videosu hazırlayıp gönderdi. Seulen’in kendisi için çok büyük bir önemi olduğunu söyleyen Şahin, matematik öğretmeninin 80’inci yaş günü için bir video hazırladı.
Sözcü'nün Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinden aktardığı habere göre, Şahin’in Seulen’e hitaben, “Senin öğrettiklerin ve kişisel olarak senin sayesinde corona virüsü aşısı geliştirmeye büyük bir kararlılıkla başladık” dediği belirtildi.
Matematiğin, biyolojik düzen ve bulaşıcı hastalıklar arasındaki bağlantıyı kurmaya yardım ettiğini dile getiren Şahin, dört yaşındayken ailesiyle Köln’e taşınmıştı.
Video ile ilgili Alman basınına konuşan Seulen, Şahin’in mesajından dolayı çok sevinçli olduğunu söyledi.
Köln’de lise ve tıp eğitimini alan Şahin yarın Köln Üniversitesi’nde eşi Özlem Türeci ile birlikte fahri doktorluk unvanını alacak.
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