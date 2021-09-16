Savçenko, yerel televizyona açıklamasında, “Askeri stratejimiz ABD Büyükelçiliği tarafından onaylandı. Devlet Başkanı Zelenskiy, Batı’nın onayını almadan hiçbir şeye imza atmaz” ifadesini kullandı.Savçenko, “Bu strateji Ukrayna’yı nükleer güçlerle savaşın içine çekebilir” diye ekledi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’ın geçen mart ayında imzaladığı askeri güvenlik stratejisi, ülkenin NATO’ya üyeliğini, ülkenin bazı topraklarını Rusya 'işgalinden' kurtarılmasını ve saldırganlığı caydırmaya hazır olmasını öngörüyor.
Ukraynalı eski milletvekili Nadejda Savçenko, ülkenin askeri güvenlik stratejisinin ABD’nin Kiev Büyükelçiliği tarafından onaylandığını iddia etti.
Savçenko, yerel televizyona açıklamasında, “Askeri stratejimiz ABD Büyükelçiliği tarafından onaylandı. Devlet Başkanı Zelenskiy, Batı’nın onayını almadan hiçbir şeye imza atmaz” ifadesini kullandı.
Savçenko, “Bu strateji Ukrayna’yı nükleer güçlerle savaşın içine çekebilir” diye ekledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’ın geçen mart ayında imzaladığı askeri güvenlik stratejisi, ülkenin NATO’ya üyeliğini, ülkenin bazı topraklarını Rusya 'işgalinden' kurtarılmasını ve saldırganlığı caydırmaya hazır olmasını öngörüyor.