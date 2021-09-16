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Üzerinde 'Geçersizdir' yazan 80 bin dolarla 20 ton mal aldı
Üzerinde 'Geçersizdir' yazan 80 bin dolarla 20 ton mal aldı
İstanbul’da Nijerya uyruklu bir kişi, üzerinde 'geçersizdir' yazan 80 bin dolarlık sahte banknot verdiği Türk iş insanından 20 ton ekmek mayası satın aldı... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T13:40+0300
2021-09-16T13:45+0300
sahte para
türkiye
bakırköy
dolandırıcılık
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Bakırköy'de iddiaya göre, A.D. isimli iş insanı, 13 Eylül Pazartesi günü 3 yıldır ticaret yaptığı Nijerya uyruklu A.A.I.A. isimli kişiyle ekmek yapımında kullanılan 20 ton ekmek mayası alımında anlaştı. Daha önce A.A.I.A.'ya gıda maddesi satan A.D., 20 tonluk ekmek mayasının ilk ödemesine karşılık 20 bin, ikinci ödemede 80 bin, toplamda 100 bin dolar ödeme aldı. A.D. bir süre sonra 100 bin dolardan 80 bin doların sahte olduğunu anladı. Dolandırıldığını anlayan A.D. polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Nijerya uyruklu A.A.I.A.'yı gözaltına aldı. Zanlının üzerinde yakalandığı sırada 802 adet daha sahte dolar ele geçirildi. Önceki gün adliyeye sevk edilen şüpheli A.A.I.A. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
türkiye
bakırköy
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sahte para, bakırköy, dolandırıcılık

Üzerinde 'Geçersizdir' yazan 80 bin dolarla 20 ton mal aldı

13:40 16.09.2021 (güncellendi: 13:45 16.09.2021)
© DHABakırköy, sahte dolar, Nijeryalı dolandırıcı
Bakırköy, sahte dolar, Nijeryalı dolandırıcı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© DHA
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İstanbul’da Nijerya uyruklu bir kişi, üzerinde 'geçersizdir' yazan 80 bin dolarlık sahte banknot verdiği Türk iş insanından 20 ton ekmek mayası satın aldı. Dolandırıldığını son anda fark eden iş insanı, polise giderek şikayetçi oldu. Polisin yakaladığı dolandırıcı hakim tarafından serbest bırakıldı!
Bakırköy'de iddiaya göre, A.D. isimli iş insanı, 13 Eylül Pazartesi günü 3 yıldır ticaret yaptığı Nijerya uyruklu A.A.I.A. isimli kişiyle ekmek yapımında kullanılan 20 ton ekmek mayası alımında anlaştı.
Daha önce A.A.I.A.'ya gıda maddesi satan A.D., 20 tonluk ekmek mayasının ilk ödemesine karşılık 20 bin, ikinci ödemede 80 bin, toplamda 100 bin dolar ödeme aldı. A.D. bir süre sonra 100 bin dolardan 80 bin doların sahte olduğunu anladı.
Dolandırıldığını anlayan A.D. polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Nijerya uyruklu A.A.I.A.'yı gözaltına aldı. Zanlının üzerinde yakalandığı sırada 802 adet daha sahte dolar ele geçirildi.
Önceki gün adliyeye sevk edilen şüpheli A.A.I.A. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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