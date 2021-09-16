https://tr.sputniknews.com/20210916/vali-yerlikaya-duyurdu-istanbulda-asilamada-son-durum-1048957339.html

Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da aşılamada son durum

Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da aşılamada son durum

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte aşılama oranının yüzde 82.5'e çıktığını duyurdu. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T12:41+0300

2021-09-16T12:41+0300

2021-09-16T12:41+0300

türkiye

istanbul

ali yerlikaya

aşılama

vaka

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koronavirüs

koronavirüsle mücadele

koronavirüs aşısı

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İstanbul'da aşılama oranı yüzde 82.5'e yükseldi. Vali Ali Yerlikaya, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"İstanbul'umuzda 16 Eylül itibarıyla, 1. doz 9 milyon 472 bin 237, 2. doz 7 milyon 291 bin 509, 3. doz 1 milyon 257 bin 958 aşı yapıldı. Aşılama oranımız yüzde 82,5. 15-19 yaş arası 457 bin 235 gencimiz ve 12-15 yaş arası 48 bin 966 gencimiz aşısını yaptırdı.''

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istanbul, ali yerlikaya, aşılama, vaka, twitter , koronavirüs, koronavirüsle mücadele, koronavirüs aşısı