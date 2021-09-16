Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da aşılamada son durum

İstanbul'da aşılama oranı yüzde 82.5'e yükseldi. Vali Ali Yerlikaya, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"İstanbul'umuzda 16 Eylül itibarıyla, 1. doz 9 milyon 472 bin 237, 2. doz 7 milyon 291 bin 509, 3. doz 1 milyon 257 bin 958 aşı yapıldı. Aşılama oranımız yüzde 82,5. 15-19 yaş arası 457 bin 235 gencimiz ve 12-15 yaş arası 48 bin 966 gencimiz aşısını yaptırdı.''
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte aşılama oranının yüzde 82.5'e çıktığını duyurdu.
İstanbul'da aşılama oranı yüzde 82.5'e yükseldi. Vali Ali Yerlikaya, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'umuzda 16 Eylül itibarıyla, 1. doz 9 milyon 472 bin 237, 2. doz 7 milyon 291 bin 509, 3. doz 1 milyon 257 bin 958 aşı yapıldı. Aşılama oranımız yüzde 82,5. 15-19 yaş arası 457 bin 235 gencimiz ve 12-15 yaş arası 48 bin 966 gencimiz aşısını yaptırdı.''