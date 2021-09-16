https://tr.sputniknews.com/20210916/vanda-kapali-kasa-kamyonda-afganistan-uyruklu-158-kacak-gocmen-yakalandi-1048972014.html
Van’da kapalı kasa kamyonda Afganistan uyruklu 158 kaçak göçmen yakalandı
Van’da kapalı kasa kamyonda Afganistan uyruklu 158 kaçak göçmen yakalandı
Van'da, polis ekiplerince durdurulan kapalı kasa kamyonda, yurda yasa dışı yollarla sokulan Afganistan uyruklu 158 göçmen yakalandı. Aracına el koyulup, 298... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T18:31+0300
2021-09-16T18:31+0300
2021-09-16T18:31+0300
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mülteci
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Van’da polis ve jandarma ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik denetimlerini sürdürürken, yol kontrollerinde durdurulan kapalı kasa kamyonette de arama yapıldı.Aramada, kamyonun kasasında Afganistan uyruklu 158 kaçak göçmen yakalandı.Kaçak göçmenler, işlemleri için emniyete götürülürken, aracına el koyulup, 298 bin 778 TL ceza kesilen sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kaçak göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderileceği belirtildi.
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afganistan, türkiye, taliban, van, mülteci, afgan, göç, kaçak göç, kaçak göçmenler, göçmen kaçakçılığı
Van’da kapalı kasa kamyonda Afganistan uyruklu 158 kaçak göçmen yakalandı
Van'da, polis ekiplerince durdurulan kapalı kasa kamyonda, yurda yasa dışı yollarla sokulan Afganistan uyruklu 158 göçmen yakalandı. Aracına el koyulup, 298 bin 778 TL ceza kesilen sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı.
Van’da polis ve jandarma ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik denetimlerini sürdürürken, yol kontrollerinde durdurulan kapalı kasa kamyonette de arama yapıldı.
Aramada, kamyonun kasasında Afganistan uyruklu 158 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, işlemleri için emniyete götürülürken, aracına el koyulup, 298 bin 778 TL ceza kesilen sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaçak göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderileceği belirtildi.