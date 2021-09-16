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Yol yapım çalışmaları sırasında 2 bin yıllık lahit bulundu
Yol yapım çalışmaları sırasında 2 bin yıllık lahit bulundu
Ordu'nun Fatsa ilçesinde yol yapım çalışmalarında yapılan kazılar sırasında yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu öngörülen lahit mezar bulundu. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T20:36+0300
2021-09-16T20:41+0300
yaşam
lahit
tarihi eser
fatsa
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahit mezar bulundu.Fatsa Belediyesi'ne bağlı ekipler, Kurtuluş Mahallesi'nde birinci derece arkeolojik alan yakınında müze uzmanlarının da eşlik ettiği yol yapım çalışmalarını sürdürürken iki beton yapıya rastladı.Uzmanlar tarafından yapılan incelemede, beton yapıdan birinde yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahit mezar bulunduğu belirlendi.Söz konusu mezarın içerisinde insan kemik kalıntıları ile ziynet eşyaları bulunduğu ve koruma altına alındığı öğrenildi.Diğer beton yapının ise yarın inceleneceği, bu alanın yakınında da kendiliğinden yıkılan tarihi manastır olduğu belirtildi.Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
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lahit, tarihi eser, fatsa

Yol yapım çalışmaları sırasında 2 bin yıllık lahit bulundu

20:36 16.09.2021 (güncellendi: 20:41 16.09.2021)
© İHAOrdu'da 2 bin yıllık lahit bulundu
Ordu'da 2 bin yıllık lahit bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© İHA
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde yol yapım çalışmalarında yapılan kazılar sırasında yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu öngörülen lahit mezar bulundu.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahit mezar bulundu.
Fatsa Belediyesi'ne bağlı ekipler, Kurtuluş Mahallesi'nde birinci derece arkeolojik alan yakınında müze uzmanlarının da eşlik ettiği yol yapım çalışmalarını sürdürürken iki beton yapıya rastladı.
Uzmanlar tarafından yapılan incelemede, beton yapıdan birinde yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahit mezar bulunduğu belirlendi.
Söz konusu mezarın içerisinde insan kemik kalıntıları ile ziynet eşyaları bulunduğu ve koruma altına alındığı öğrenildi.
Diğer beton yapının ise yarın inceleneceği, bu alanın yakınında da kendiliğinden yıkılan tarihi manastır olduğu belirtildi.
Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
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