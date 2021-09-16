https://tr.sputniknews.com/20210916/yol-yapim-calismalari-sirasinda-2-bin-yillik-lahit-mezar-bulundu-1048974673.html

Yol yapım çalışmaları sırasında 2 bin yıllık lahit bulundu

Yol yapım çalışmaları sırasında 2 bin yıllık lahit bulundu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yol yapım çalışmalarında yapılan kazılar sırasında yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu öngörülen lahit mezar bulundu. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T20:36+0300

2021-09-16T20:36+0300

2021-09-16T20:41+0300

yaşam

lahit

tarihi eser

fatsa

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahit mezar bulundu.Fatsa Belediyesi'ne bağlı ekipler, Kurtuluş Mahallesi'nde birinci derece arkeolojik alan yakınında müze uzmanlarının da eşlik ettiği yol yapım çalışmalarını sürdürürken iki beton yapıya rastladı.Uzmanlar tarafından yapılan incelemede, beton yapıdan birinde yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahit mezar bulunduğu belirlendi.Söz konusu mezarın içerisinde insan kemik kalıntıları ile ziynet eşyaları bulunduğu ve koruma altına alındığı öğrenildi.Diğer beton yapının ise yarın inceleneceği, bu alanın yakınında da kendiliğinden yıkılan tarihi manastır olduğu belirtildi.Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

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lahit, tarihi eser, fatsa