https://tr.sputniknews.com/20210917/11-yil-kesinlesmis-cezasi-bulunan-hukumlu-tuvalet-havalandirmasindan-firar-etti-1048990755.html

11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü, tuvalet havalandırmasından firar etti

11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü, tuvalet havalandırmasından firar etti

Hakkında 11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü Konya’da tedavi amaçlı getirildiği hastanenin Tuvalet havalandırmasından kaçarak firar etti 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T12:45+0300

2021-09-17T12:45+0300

2021-09-17T12:44+0300

yaşam

konya

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firar

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Olay gece saat 01.30 sıralarında Konya Beyhekim Devlet hastanesinde meydana geldi. Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, başta hırsızlık olmak üzere benzeri suçlardan hakkında 11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan ve 5 aydır Konya kapalı E tipi cezaevinde buluna 23 yaşındaki Veysel Ağur gece saatlerinde kovid şüphesiyle Jandarmalar nezaretinde Konya Beyhekim Devlet Hastanesine getirildi.Burada yapılan muayene sonrasında tuvalet ihtiyacı olduğunu söyleyen Ağur, hastane tuvaletinin havalandırma boşluğunda başka bir hasta odasına geçiş yaptı. Hasta odasının camından atlayarak firar eden hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı.Ağur’un gidebileceği adreslere polis baskın yaparken, hastane bölgesinde bulunan dağlık arazide polisler arama çalışmalarına devam ediyor.

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