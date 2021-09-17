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1.5 tonluk elektrik trafosunun altında kalan işçi hayatını kaybetti
1.5 tonluk elektrik trafosunun altında kalan işçi hayatını kaybetti
Bursa’da yapımı devam eden bir inşaatın şantiyesinde meydana gelen olayda, bir işçi 1.5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak hayatını kaybetti. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T14:52+0300
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türkiye
türkiye
bursa
polis
osmangazi
forklift
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Osmangazi İlçesi İstanbul-Bursa karayolu üzerinde bulunan ve yapımı devam eden bir inşaatın şantiyesinde iddiaya göre, forklift sürücüsü 30 yaşındaki T.Ç. tırda yüklü olarak bulunan 1.5 tonluk elektrik trafosunu indirmeye çalıştığı sırada trafo; dengeden çıkarak 35 yaşındaki Şerif Özdemir'in üzerine düştü.O sırada Özdemir'in yanında bulunan iki arkadaşı da trafonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Trafonun altında kalan Özdemir'i çıkartmak için şantiyede bulunan bütün arkadaşları seferber oldu. Diğer yandan sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Özdemir'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.Sonrasında 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.Forklift sürücüsü T.Ç.'nin ise Demirtaş Polis Karakolundaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.Hayatını kaybeden Şerif Özdemir'in cenazesi Arabayatağı Nur Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Karapınar mezarlığında toprağa verildi.
türkiye
bursa
osmangazi
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türkiye, bursa, polis, osmangazi, forklift

1.5 tonluk elektrik trafosunun altında kalan işçi hayatını kaybetti

14:52 17.09.2021
© İHA1.5 tonluk elektrik trafosunun altında kalan işçi hayatını kaybetti
1.5 tonluk elektrik trafosunun altında kalan işçi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© İHA
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Bursa’da yapımı devam eden bir inşaatın şantiyesinde meydana gelen olayda, bir işçi 1.5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak hayatını kaybetti.
Osmangazi İlçesi İstanbul-Bursa karayolu üzerinde bulunan ve yapımı devam eden bir inşaatın şantiyesinde iddiaya göre, forklift sürücüsü 30 yaşındaki T.Ç. tırda yüklü olarak bulunan 1.5 tonluk elektrik trafosunu indirmeye çalıştığı sırada trafo; dengeden çıkarak 35 yaşındaki Şerif Özdemir'in üzerine düştü.
O sırada Özdemir'in yanında bulunan iki arkadaşı da trafonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Trafonun altında kalan Özdemir'i çıkartmak için şantiyede bulunan bütün arkadaşları seferber oldu.
Diğer yandan sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Özdemir'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Sonrasında 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
Forklift sürücüsü T.Ç.'nin ise Demirtaş Polis Karakolundaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Hayatını kaybeden Şerif Özdemir'in cenazesi Arabayatağı Nur Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Karapınar mezarlığında toprağa verildi.
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