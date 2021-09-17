https://tr.sputniknews.com/20210917/15-tonluk-elektrik-trafosunun-altinda-kalan-isci-hayatini-kaybetti-1048997266.html

1.5 tonluk elektrik trafosunun altında kalan işçi hayatını kaybetti

1.5 tonluk elektrik trafosunun altında kalan işçi hayatını kaybetti

Bursa’da yapımı devam eden bir inşaatın şantiyesinde meydana gelen olayda, bir işçi 1.5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak hayatını kaybetti. 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T14:52+0300

2021-09-17T14:52+0300

2021-09-17T14:52+0300

türkiye

türkiye

bursa

polis

osmangazi

forklift

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Osmangazi İlçesi İstanbul-Bursa karayolu üzerinde bulunan ve yapımı devam eden bir inşaatın şantiyesinde iddiaya göre, forklift sürücüsü 30 yaşındaki T.Ç. tırda yüklü olarak bulunan 1.5 tonluk elektrik trafosunu indirmeye çalıştığı sırada trafo; dengeden çıkarak 35 yaşındaki Şerif Özdemir'in üzerine düştü.O sırada Özdemir'in yanında bulunan iki arkadaşı da trafonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Trafonun altında kalan Özdemir'i çıkartmak için şantiyede bulunan bütün arkadaşları seferber oldu. Diğer yandan sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Özdemir'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.Sonrasında 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.Forklift sürücüsü T.Ç.'nin ise Demirtaş Polis Karakolundaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.Hayatını kaybeden Şerif Özdemir'in cenazesi Arabayatağı Nur Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Karapınar mezarlığında toprağa verildi.

türkiye

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türkiye, bursa, polis, osmangazi, forklift