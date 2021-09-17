https://tr.sputniknews.com/20210917/17-yildir-aranan-cinayet-zanlisi-jasat-tarafindan-yakalandi-1049007494.html

17 yıldır aranan cinayet zanlısı JASAT tarafından yakalandı

17 yıldır aranan cinayet zanlısı JASAT tarafından yakalandı

Mardin'de adam öldürme suçundan 17 yıldır aranan şahıs jandarmanın dedektifleri JASAT tarafından yakalandı. 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T20:43+0300

2021-09-17T20:43+0300

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türkiye

artuklu

firari

suç

jasat

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Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu 'adam öldürme' suçundan 2004 yılından bu yana firari olarak aranan R.Ç. isimli zanlının Mardin'in Artuklu ilçesi Nur Mahallesindeki ikametine geleceği bilgisine ulaşıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince takibe alınan zanlının tüm hareketleri takip edilerek evine operasyon düzenlendi. Evde yakalanan zanlının gözaltına alındığı ve jandarmadaki işlemlerinin bitmesine müteakip adli makamlara sevk edildiği, çıkarıldığı mahkemece de tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi.

türkiye

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artuklu, firari, suç, jasat