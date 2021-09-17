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35 yıl arayla aynı üniversitenin hem tıp hem hukuk fakültesini bitirdi
35 yıl arayla aynı üniversitenin hem tıp hem hukuk fakültesini bitirdi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini 1985 yılında mezun olan Çukurova Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anada Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T16:13+0300
2021-09-17T16:13+0300
yaşam
tıp
hukuk
dilek özcengiz
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Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2020 ve 2021 mezuniyet törenini birlikte yaptı. Mezun olanlar arasında 60 yaşındaki Prof. Dr. Dilek Özcengiz dikkat çekti.35 yıl arayla aynı üniversitenin hem tıp hem de hukuk fakültesini bitiren Prof. Dr. Özcengiz, şunları söyledi:"1985 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. 1991 yılından beri Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalında öğretim üyesi olarak bulunuyorum. Aktif olarak hem anestezi hem de yoğun bakım bölümünde çalışıyorum. 2013 - 2016 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinin dekanlığını yapıyordum. Bu sırada sınava girip bir başka başka üniversitenin hukuk fakültesini kazandım. Ancak devam edemedim bir süre sonar af çıktı. Yatay geçişler olduğunu fark ettim. Puanım da tutuyordu, o arada yatay geçiş hakkımı kullanarak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine kayıt yaptırdım.'Hukuk eğitimiyle birlikte özellikle hekimlerimize destek olmak istiyorum'Bir hekim olarak çok donanımlı olmak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle akademisyenlerin birçok alanda donanım sahibi olması lazım. Son dönemlerde hekimlere yönelik açılan davalar ve uğradıkları bir takım haksızlıklar benim hukuk fakültesi okumamda bir motivasyon oluşturdu. Ben kendimi öncelikli tıp öğretmeni olarak tanımlıyorum ve mesleğimi çok seviyorum. Hukuk eğitimiyle birlikte özellikle hekimlerimize destek olmak istiyorum."'O benim için çok büyük bir rol modeldi'Prof. Dr. Özcengiz, örnek aldığı bir kişinin olduğunu anımsatarak, “Benim Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde anestezi ihtisası yapmamı ve burada bulunmamı sağlayan kişi benim örnek aldığım kişidir. Rahmetli hocam Prof. Dr. Gültekin Akyön, hayatımda çok saygı duyduğum kişilerden biridir. Hocam 38 yaşında Tıp Fakültesine girmiş bir avukattı ve profesör olmuştu. O benim için çok büyük bir rol modeldi. Sanırım onun yolundan yürüme arzusu beni buraya getirdi. Önce avukattı sonra doktor oldu, bende hocamın tersini yapmış oldum” diye konuştu.Prof. Dr. Dilek Özcengiz, “Bir şeye başlamak için asla geç değil. Bizdeki bazı yaklaşımları çok üzücü buluyorum. Artık ömürler uzadı, insanlar daha uzun yaşıyor. Artık 70 yaşına kadar orta yaşlıyız, onun için bu uzun hayat içerisinde insanların yeni şeyler öğrenmesi lazım” dedi.
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tıp, hukuk, dilek özcengiz

35 yıl arayla aynı üniversitenin hem tıp hem hukuk fakültesini bitirdi

16:13 17.09.2021
© İHADilek Özcengiz
Dilek Özcengiz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© İHA
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini 1985 yılında mezun olan Çukurova Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anada Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Özcengiz, 2020 yılında da aynı üniversitenin hukuk fakültesini bitirdi.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2020 ve 2021 mezuniyet törenini birlikte yaptı. Mezun olanlar arasında 60 yaşındaki Prof. Dr. Dilek Özcengiz dikkat çekti.
35 yıl arayla aynı üniversitenin hem tıp hem de hukuk fakültesini bitiren Prof. Dr. Özcengiz, şunları söyledi:
"1985 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. 1991 yılından beri Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalında öğretim üyesi olarak bulunuyorum. Aktif olarak hem anestezi hem de yoğun bakım bölümünde çalışıyorum. 2013 - 2016 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinin dekanlığını yapıyordum. Bu sırada sınava girip bir başka başka üniversitenin hukuk fakültesini kazandım. Ancak devam edemedim bir süre sonar af çıktı. Yatay geçişler olduğunu fark ettim. Puanım da tutuyordu, o arada yatay geçiş hakkımı kullanarak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine kayıt yaptırdım.

'Hukuk eğitimiyle birlikte özellikle hekimlerimize destek olmak istiyorum'

Bir hekim olarak çok donanımlı olmak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle akademisyenlerin birçok alanda donanım sahibi olması lazım. Son dönemlerde hekimlere yönelik açılan davalar ve uğradıkları bir takım haksızlıklar benim hukuk fakültesi okumamda bir motivasyon oluşturdu. Ben kendimi öncelikli tıp öğretmeni olarak tanımlıyorum ve mesleğimi çok seviyorum. Hukuk eğitimiyle birlikte özellikle hekimlerimize destek olmak istiyorum."

'O benim için çok büyük bir rol modeldi'

Prof. Dr. Özcengiz, örnek aldığı bir kişinin olduğunu anımsatarak, “Benim Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde anestezi ihtisası yapmamı ve burada bulunmamı sağlayan kişi benim örnek aldığım kişidir. Rahmetli hocam Prof. Dr. Gültekin Akyön, hayatımda çok saygı duyduğum kişilerden biridir. Hocam 38 yaşında Tıp Fakültesine girmiş bir avukattı ve profesör olmuştu. O benim için çok büyük bir rol modeldi. Sanırım onun yolundan yürüme arzusu beni buraya getirdi. Önce avukattı sonra doktor oldu, bende hocamın tersini yapmış oldum” diye konuştu.
Prof. Dr. Dilek Özcengiz, “Bir şeye başlamak için asla geç değil. Bizdeki bazı yaklaşımları çok üzücü buluyorum. Artık ömürler uzadı, insanlar daha uzun yaşıyor. Artık 70 yaşına kadar orta yaşlıyız, onun için bu uzun hayat içerisinde insanların yeni şeyler öğrenmesi lazım” dedi.
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