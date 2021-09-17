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'60 yıllık hayal gerçekleşti': Paris'teki Arc de Triomphe anıtı kumaşa sarıldı
'60 yıllık hayal gerçekleşti': Paris'teki Arc de Triomphe anıtı kumaşa sarıldı
Dünyanın farklı yerlerindeki kültürel abideleri kumaşlarla giydiren ünlü sanatçı Christo Vladimirov Javacheff'in ölümünün ardından yarım projesi yeğeni... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T15:15+0300
2021-09-17T15:27+0300
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Parisliler bu hafta şehirlerinin en ünlü simge yapılarından biri olan Zafer Takı'nı kumaşla örtülmüş halde buldular. Sebebi ise ünlü sanatçılar Christo Vladimirov Javacheff ve eşi Jeanne-Claude'un 1961'de planladığı hayata geçiremediği projesinin yeğenleri Vladimir Yavachev tarafından gerçekleştirilmesi.Christo Vladimirov Javacheff ile hayat arkadaşı ve profesyonel partneri Jeanne-Claude, 20 ve 21. yüzyılın modern sanattaki en ikonik çifti olarak nam salmışlardı.16 milyon dolara mâl olan 25 bin metrekarelik gümüşe çalan mavi kumaş ile kaplı Zafer Takı, 3 hafta boyunca sergilenecek. Eserin açılışını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gerçekleştirdi. Macron, "Bu 60 yıllık bir hayalin gerçekleşmesi, çılgın bir hayalin gerçekleşmesi" diye konuştu. Fransa Kültür Bakanı Roselyne Bachelot, projeyle ilgili düzenlediği basın toplantısında eseri 'Parisliler, Fransızlar ve ötesine, tüm sanatseverlere sunulan müthiş bir hediye' olarak nitelendirdi.Vladimir Yavachev ise "Christo bu projeyi tamamlamak istedi. Yapacağımıza dair kendisine söz verdirdi” dedi. Yavachev, proje için harcanan 16 milyar doların, sanatçının önceden yaptığı çizimlerin satılarak elde edildiğini söyledi. Eser, Parislilerden ise ilginç tepkiler aldı. Zafer Takı'nın yakınlarda çalışan 47 yaşındaki Thomas Thevenoud, "Paris'te Champs-Elysee'ye yerleştirilmiş büyük gri bir fili andırıyor" dedi.39 yaşındaki Parisli Agnieszka Wojel ise "Formun güzelliğini gerçekten yeniden keşfediyorsunuz. Fotoğraf çekmeyi bırakamadım çünkü olağanüstü… çok şanslıyız" diye konuştu. Çevre ile ilgili enstalasyon projeleri gerçekleştiren Javacheff ile Jeanne-Claude çifti, Alman Parlamentosu Reichstag'ı ve Paris'teki Pont Neuf köprüsünü de kumaşla kaplamışlardı.
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'60 yıllık hayal gerçekleşti': Paris'teki Arc de Triomphe anıtı kumaşa sarıldı

15:15 17.09.2021 (güncellendi: 15:27 17.09.2021)
© REUTERS / GONZALO FUENTESArc de Triomphe
Arc de Triomphe - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© REUTERS / GONZALO FUENTES
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Dünyanın farklı yerlerindeki kültürel abideleri kumaşlarla giydiren ünlü sanatçı Christo Vladimirov Javacheff'in ölümünün ardından yarım projesi yeğeni tarafından gerçekleştirildi. Paris'in simgelerinden Arc de Triomphe (Zafer Takı) kumaşla kaplandı.
Parisliler bu hafta şehirlerinin en ünlü simge yapılarından biri olan Zafer Takı'nı kumaşla örtülmüş halde buldular. Sebebi ise ünlü sanatçılar Christo Vladimirov Javacheff ve eşi Jeanne-Claude'un 1961'de planladığı hayata geçiremediği projesinin yeğenleri Vladimir Yavachev tarafından gerçekleştirilmesi.
Christo Vladimirov Javacheff ile hayat arkadaşı ve profesyonel partneri Jeanne-Claude, 20 ve 21. yüzyılın modern sanattaki en ikonik çifti olarak nam salmışlardı.
16 milyon dolara mâl olan 25 bin metrekarelik gümüşe çalan mavi kumaş ile kaplı Zafer Takı, 3 hafta boyunca sergilenecek.
Eserin açılışını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gerçekleştirdi. Macron, "Bu 60 yıllık bir hayalin gerçekleşmesi, çılgın bir hayalin gerçekleşmesi" diye konuştu.
Fransa Kültür Bakanı Roselyne Bachelot, projeyle ilgili düzenlediği basın toplantısında eseri 'Parisliler, Fransızlar ve ötesine, tüm sanatseverlere sunulan müthiş bir hediye' olarak nitelendirdi.
Vladimir Yavachev ise "Christo bu projeyi tamamlamak istedi. Yapacağımıza dair kendisine söz verdirdi” dedi. Yavachev, proje için harcanan 16 milyar doların, sanatçının önceden yaptığı çizimlerin satılarak elde edildiğini söyledi.
Eser, Parislilerden ise ilginç tepkiler aldı. Zafer Takı'nın yakınlarda çalışan 47 yaşındaki Thomas Thevenoud, "Paris'te Champs-Elysee'ye yerleştirilmiş büyük gri bir fili andırıyor" dedi.
39 yaşındaki Parisli Agnieszka Wojel ise "Formun güzelliğini gerçekten yeniden keşfediyorsunuz. Fotoğraf çekmeyi bırakamadım çünkü olağanüstü… çok şanslıyız" diye konuştu.
Çevre ile ilgili enstalasyon projeleri gerçekleştiren Javacheff ile Jeanne-Claude çifti, Alman Parlamentosu Reichstag'ı ve Paris'teki Pont Neuf köprüsünü de kumaşla kaplamışlardı.
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