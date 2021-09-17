'60 yıllık hayal gerçekleşti': Paris'teki Arc de Triomphe anıtı kumaşa sarıldı
15:15 17.09.2021 (güncellendi: 15:27 17.09.2021)
© REUTERS / GONZALO FUENTESArc de Triomphe
© REUTERS / GONZALO FUENTES
Dünyanın farklı yerlerindeki kültürel abideleri kumaşlarla giydiren ünlü sanatçı Christo Vladimirov Javacheff'in ölümünün ardından yarım projesi yeğeni tarafından gerçekleştirildi. Paris'in simgelerinden Arc de Triomphe (Zafer Takı) kumaşla kaplandı.
Parisliler bu hafta şehirlerinin en ünlü simge yapılarından biri olan Zafer Takı'nı kumaşla örtülmüş halde buldular. Sebebi ise ünlü sanatçılar Christo Vladimirov Javacheff ve eşi Jeanne-Claude'un 1961'de planladığı hayata geçiremediği projesinin yeğenleri Vladimir Yavachev tarafından gerçekleştirilmesi.
'L'Arc de Triomphe Wrapped' is a posthumous installation conceived by the late artist Christo and brought to life by his nephew Vladimir Yavachev https://t.co/jl3VEPNSce pic.twitter.com/Ml5T1K3sUK— Reuters (@Reuters) September 17, 2021
Christo Vladimirov Javacheff ile hayat arkadaşı ve profesyonel partneri Jeanne-Claude, 20 ve 21. yüzyılın modern sanattaki en ikonik çifti olarak nam salmışlardı.
16 milyon dolara mâl olan 25 bin metrekarelik gümüşe çalan mavi kumaş ile kaplı Zafer Takı, 3 hafta boyunca sergilenecek.
Eserin açılışını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gerçekleştirdi. Macron, "Bu 60 yıllık bir hayalin gerçekleşmesi, çılgın bir hayalin gerçekleşmesi" diye konuştu.
À Paris, Christo et Jeanne-Claude rêvèrent d'empaqueter l'@ArcDeTriomphe. Aujourd'hui, ce projet prend vie.— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) September 16, 2021
Bravo aux équipes qui ont travaillé sur cette création visible jusqu’au 3 octobre, et merci à ce couple dont les œuvres resteront parmi les plus marquantes de notre époque. pic.twitter.com/v6cAmFW020
Fransa Kültür Bakanı Roselyne Bachelot, projeyle ilgili düzenlediği basın toplantısında eseri 'Parisliler, Fransızlar ve ötesine, tüm sanatseverlere sunulan müthiş bir hediye' olarak nitelendirdi.
Vladimir Yavachev ise "Christo bu projeyi tamamlamak istedi. Yapacağımıza dair kendisine söz verdirdi” dedi. Yavachev, proje için harcanan 16 milyar doların, sanatçının önceden yaptığı çizimlerin satılarak elde edildiğini söyledi.
Eser, Parislilerden ise ilginç tepkiler aldı. Zafer Takı'nın yakınlarda çalışan 47 yaşındaki Thomas Thevenoud, "Paris'te Champs-Elysee'ye yerleştirilmiş büyük gri bir fili andırıyor" dedi.
39 yaşındaki Parisli Agnieszka Wojel ise "Formun güzelliğini gerçekten yeniden keşfediyorsunuz. Fotoğraf çekmeyi bırakamadım çünkü olağanüstü… çok şanslıyız" diye konuştu.
christo wraps paris’ arc de triomphe in recyclable silvery blue fabrichttps://t.co/lOc97MI2Id pic.twitter.com/vDMEuLTH64— designboom (@designboom) September 13, 2021
Çevre ile ilgili enstalasyon projeleri gerçekleştiren Javacheff ile Jeanne-Claude çifti, Alman Parlamentosu Reichstag'ı ve Paris'teki Pont Neuf köprüsünü de kumaşla kaplamışlardı.