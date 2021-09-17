https://tr.sputniknews.com/20210917/abd-20-yilda-22-trilyon-harcadigi-afganistanda-hezimeti-tatti-benzer-durum-irakta-yasaniyor-1049051411.html

'ABD 20 yılda 2.2 trilyon harcadığı Afganistan'da hezimeti tattı, benzer durum Irak'ta yaşanıyor'

'ABD 20 yılda 2.2 trilyon harcadığı Afganistan'da hezimeti tattı, benzer durum Irak'ta yaşanıyor'

Araştırmacı yazar Dursunoğlu'na göre Afganistan'da jeopolitik hedeflerle 2.2 trilyon harcayan ABD 'hezimete' uğradı, Irak'ta istediği yapıyı kuramayarak... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T21:47+0300

2021-09-17T21:47+0300

2021-09-20T00:54+0300

eksen

abd

irak

abd askeri

lübnan

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ABD yönetimi NATO ile birlikte Afganistan'dan çekilmesinin ardından Ortadoğu politikalarında izleyeceği siyaset merak konusu. Biden yönetimi muharip güçleri IŞİD'la mücadele için gönderdiği Irak sahasından çekmek üzere de kolları sıvadı ancak Bağdat'la askeri işbirliği devam edecek. ABD, Suriye konusunda henüz 'ser verip sır vermez' pozisyonda. Diğer yandan İran ile Trump'ın tek taraflı olarak ABD'yi çektiği nükleer anlaşmanın canlandırılmaya çalışıldığı Viyana süreci tıkanmış görünürken, Lübnan'daki ekonomik ve siyasi krizde Hizbullah kanalıyla Tahran'ın enerji desteğiyle öne çıkması dikkat çekti. Amerikan yönetimi Lübnan'a destek için Mısır ve Ürdün'ün seferber olmasıyla kendi Sezar yaptırımlarına rağmen Suriye'ye geçit vermek zorunda kaldı.ABD'nin Afganistan sonrası görünümü ve Ortadoğu'daki temel başlıklardaki durumu Yakın Doğu Haber sitesinin kurucusu, araştırmacı yazar Alptekin Dursunoğlu ile konuştuk.‘İran, Rusya ve Çin, çok güzel bir oyunla Amerika'yı batağa soktu ve hezimeti tattırdı'Alptekin Dursunoğlu'na göre, 2001'de 'güvenliği' gerekçe gösteren ancak jeopolitik gerekçelerle 2.2 trilyon dolar harcayarak çekilen ABD'nin bıraktığı manzara 'hezimet'. Dursunoğlu, İran, Rusya ve Çin’in çok güzel bir oyunla Amerika’yı batağa soktuğunu ve bu hezimeti tattırdıkları değerlendirmesi yaptı:‘Afganistan'ın benzeri Irak'ta. ABD istediği hiçbir yapıyı kuramadı'ABD açısından Irak'ta da Afganistan’daki durumun benzerinin tekrarlandığını düşünen Dursunoğlu, ABD'nin bu ülke için öngördüğü modelin tamamen çöktüğü ve hiçbir karşılığının olmadığının görüldüğünü söyledi. Dursunoğlu'na göre, 2005'ten 2011'e kadar istediği hükümeti kurduramayan ABD Irak'a ancak 2014'te IŞİD sayesinde geri dönebildi:'ABD'nin Irak'tan çekilme kararında Haşdi güçleri etkili oldu'Dursunoğlu'na göre bugün gelinen noktada ABD Irak'tan muharip güçlerini çekmek durumunda kalırken, bunda Süleymani/Ebu mühendis suikastı sonrasında Halk Seferberlik Güçleri'nin hedefi olması etkili:“Amerika, Irak’taki muharip güçlerini çıkarma kararı almıştı. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Irak Silahlı Kuvvetleri’nin bir parçası olan Halk Seferberlik Güçleri Komutanı ve İran’ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı’nı Amerika bir suikastla öldürmüştü. Bunun üzerine geçen yıl Irak parlamentosu toplanarak Amerika’nın ülkeden çıkarılması yönünde bir karar aldı. Amerika bu karara direnmeye çalışırken bir taraftan da Halk Seferberlik Güçleri bileşenlerinin saldırılarına hedef oldu. Bunlar sadece roket saldırıları şeklinde olsaydı belki tahammül edilebilirdi. Ama sonraki aylarda buna insansız uçak saldırıları da eklenince Amerika, muharip güçlerini çekeceğini açıkladı. Bu aslında bir kelime oyunuydu; zira Amerika muharip askeri güçlerini önümüzdeki yılın ocak ayına kadar Irak’tan çekecek olsa da askeri danışman ve eğitmen rolüyle Irak’ta kalmaya devam edecek."‘ABD hem Irak hem de Lübnan’da kontrolünde olmayan hükümetlere tahammülü olmadığını gösterdi’Dursunoğlu, 2018'den itibaren siyasi süreçlerin Irak ve Lübnan'daki paralelliğine dikkat çekti. İki ülkede de seçimlerin gerçekleştiği 2018'de ABD'nin tümüyle kontrolünde bulunmayan yapıların öne çıktığını söyleyen Dursunoğlu, Washington'ın bu hükümetlere tahammülünün olmadığını gösterdiğini dile getirdi. Dursunoğlu Irak'ta Adil Abdülmehdi hükümetinin sokakların da hareketlendirilmesi eşliğinde istifa ettirildiğini, Lübnan'da ise Hariri'yle yaratılan boşluğu dolduran Hasan Diyab hükümetinin Beyrut patlaması sayesinde ekarte edilebildiğini vurguladı:‘ABD, şimdi kendi Sezar yasasını deliyor’ABD’nin Sezar yaptırımlarının Suriye ile ilişki kurmaya çalışan ülkeleri cezalandırmak için çıkarıldığını anımsatan Dursunoğlu, Lübnan'da patlayan büyük enerji krizinin ardından İran'ın devreye girmesi yüzünden Washington'ın şimdi kendi yasasını delecek hale geldiğini söyledi. Suriye'nin Lübnan'a açılan 'nefes boruları' 'kaçakçılık' diye anılırken, Fırat'ın doğusunda Suriye halkının tahılı ve petrolünün çalındığını vurgulayan Dursunoğlu, tarihte başka bir süpergücün kendisini bu kadar 'aşağılık' bir duruma düşünmediğini söyledi:‘ABD’nin Körfez dışında yeni alternatifler araması bölgedeki geleneksel düzlemlerin kendisini tehdit altında görmesine sebep oldu’ABD'nin artık Ortadoğu'nun hiçbir yerinde kendini eskisi kadar rahat hissedemediği görüşündeki Dursunoğlu'na göre, buna rağmen Suriye’de bir halk direnişi gerçekleşmezse ABD çekilmeyi gündeme almaz. Ancak ABD'nin özellikle 'Yüzyılın Anlaşması'yla kurduğu denklemin rahatsız ettiği Ürdün ve Mısır gibi ülkelere de işaret eden Dursunoğlu, Amerika’nın geleneksel müttefiklerinin bu yeni denklemde kendilerini tehdit altında görmeye başladıkları görüşünde:

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2021

Ceyda Karan https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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abd, irak, abd askeri, lübnan