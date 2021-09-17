https://tr.sputniknews.com/20210917/abd-disisleri-bakanligindan-suudi-arabistanla-savunma-anlasmasina-onay-1049004268.html
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’la savunma anlaşmasına onay
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’la savunma anlaşmasına onay
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suudi Arabistan’la varılan 500 milyon dolarlık askeri teçhizat bakım anlaşmasının ABD Dışişleri Bakanlığı’nın onayını aldığını... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T18:53+0300
2021-09-17T18:53+0300
2021-09-17T18:53+0300
savunma
abd
suudi arabistan
ordu
pentagon
asker
askeri işbirliği anlaşması
teçhizat
silah
anlaşma
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Pentagon’un açıklamasında, “Dışişleri Bakanlığı, tahmini değeri 500 milyon dolar olan teknik destek hizmetlerine ve ilgili teçhizatın tedarikine devam edilmesi için Suudi Arabistan Krallığı ile olası askeri anlaşmayı onaylayan bir karar yayınladı” ifadesine yer verildi.ABD Dışişleri Bakanlığı, anlaşmayla ilgili kararını Kongre’ye gönderdi.Bu anlaşma, defalarca Suudi yönetimini insan hakları ihlalleri ve komşu Yemen’deki iç savaşa müdahalesi nedeniyle eleştiren Joe Biden’in, başkanlığı sırasında krallıkla yapılan ilk büyük savunma anlaşması olma özelliğini taşıyor.
suudi arabistan
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abd, suudi arabistan, ordu, pentagon, asker, askeri işbirliği anlaşması, teçhizat, silah, anlaşma, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), onay
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’la savunma anlaşmasına onay
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suudi Arabistan’la varılan 500 milyon dolarlık askeri teçhizat bakım anlaşmasının ABD Dışişleri Bakanlığı’nın onayını aldığını duyurdu.
Pentagon’un açıklamasında, “Dışişleri Bakanlığı, tahmini değeri 500 milyon dolar olan teknik destek hizmetlerine ve ilgili teçhizatın tedarikine devam edilmesi için Suudi Arabistan Krallığı ile olası askeri anlaşmayı onaylayan bir karar yayınladı” ifadesine yer verildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, anlaşmayla ilgili kararını Kongre’ye gönderdi.
Bu anlaşma, defalarca Suudi yönetimini insan hakları ihlalleri ve komşu Yemen’deki iç savaşa müdahalesi nedeniyle eleştiren Joe Biden’in, başkanlığı sırasında krallıkla yapılan ilk büyük savunma anlaşması olma özelliğini taşıyor.