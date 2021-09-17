Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20210917/abd-disisleri-bakanligindan-suudi-arabistanla-savunma-anlasmasina-onay-1049004268.html
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’la savunma anlaşmasına onay
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’la savunma anlaşmasına onay
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suudi Arabistan’la varılan 500 milyon dolarlık askeri teçhizat bakım anlaşmasının ABD Dışişleri Bakanlığı’nın onayını aldığını... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T18:53+0300
2021-09-17T18:53+0300
savunma
abd
suudi arabistan
ordu
pentagon
asker
askeri işbirliği anlaşması
teçhizat
silah
anlaşma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0e/1043025036_28:0:1095:600_1920x0_80_0_0_bfb5874e081204c24c7cc9dc34b0f9b6.jpg
Pentagon’un açıklamasında, “Dışişleri Bakanlığı, tahmini değeri 500 milyon dolar olan teknik destek hizmetlerine ve ilgili teçhizatın tedarikine devam edilmesi için Suudi Arabistan Krallığı ile olası askeri anlaşmayı onaylayan bir karar yayınladı” ifadesine yer verildi.ABD Dışişleri Bakanlığı, anlaşmayla ilgili kararını Kongre’ye gönderdi.Bu anlaşma, defalarca Suudi yönetimini insan hakları ihlalleri ve komşu Yemen’deki iç savaşa müdahalesi nedeniyle eleştiren Joe Biden’in, başkanlığı sırasında krallıkla yapılan ilk büyük savunma anlaşması olma özelliğini taşıyor.
suudi arabistan
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0e/1043025036_161:0:961:600_1920x0_80_0_0_0cb3038a1731431715405c9a793a2267.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, suudi arabistan, ordu, pentagon, asker, askeri işbirliği anlaşması, teçhizat, silah, anlaşma, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), onay

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’la savunma anlaşmasına onay

18:53 17.09.2021
© DHAABD bayrağı
ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© DHA
Abone ol
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suudi Arabistan’la varılan 500 milyon dolarlık askeri teçhizat bakım anlaşmasının ABD Dışişleri Bakanlığı’nın onayını aldığını duyurdu.
Pentagon’un açıklamasında, “Dışişleri Bakanlığı, tahmini değeri 500 milyon dolar olan teknik destek hizmetlerine ve ilgili teçhizatın tedarikine devam edilmesi için Suudi Arabistan Krallığı ile olası askeri anlaşmayı onaylayan bir karar yayınladı” ifadesine yer verildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, anlaşmayla ilgili kararını Kongre’ye gönderdi.
Bu anlaşma, defalarca Suudi yönetimini insan hakları ihlalleri ve komşu Yemen’deki iç savaşa müdahalesi nedeniyle eleştiren Joe Biden’in, başkanlığı sırasında krallıkla yapılan ilk büyük savunma anlaşması olma özelliğini taşıyor.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:07Çin'den ABD'ye çağrı: Afganistan'ın yeniden inşasında sorumluluk alın
19:06Pakdemirli: Yaklaşık 22 milyon liralık destek ödemesi bu akşam üreticilerin hesaplarına aktarılacak
19:04Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York’ta en az gelişmiş ülkeler toplantısına katıldı
18:53ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’la savunma anlaşmasına onay
18:48Ardahan'da yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti
18:45İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı
18:34Eşi ve 1.5 yaşındaki oğlunu üzerlerine kolonya dökerek yakan babanın ilk ifadesi ortaya çıktı
18:30Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla görüştü
18:10Bursa'da hamileyken Kovid-19'a yakalanan kadın hayatını kaybetti
17:5963 dairesi olan ev sahibi öğrencilerden şikayetçi: Yılda en az 6 bin lira masrafım çıkıyor
17:57Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin 1. ünitesi 2023 Mayıs'ta tamamlanacak
17:53Avrupa Konseyi, Kavala'nın serbest bırakılmaması halinde Türkiye hakkında ihlal davası açacak
17:26Falcao: Galatasaray’da kalbimin bir kısmını bıraktım
17:25Su kuyusuna düşen at, halat yardımıyla kurtarıldı
17:16İstanbul Üsküdar'da yangın
17:08Putin, Duma seçimlerinde internet üzerinden oy kullandı
17:04Fatih Erbakan: PCR testi zorunluluğuna karşı Danıştay'a başvurduk
16:56ŞİÖ ülkelerinden Afganistan'da kapsayıcı hükümet kurma çağrısı
16:5510 yıldır kayıp olan kedi, mikroçipindeki telefon numarası sayesinde evine geri döndü
16:47Çin lideri Şi: Afganistan terörü yok etmeli