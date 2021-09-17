https://tr.sputniknews.com/20210917/abd-disisleri-bakanligindan-suudi-arabistanla-savunma-anlasmasina-onay-1049004268.html

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’la savunma anlaşmasına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’la savunma anlaşmasına onay

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suudi Arabistan’la varılan 500 milyon dolarlık askeri teçhizat bakım anlaşmasının ABD Dışişleri Bakanlığı’nın onayını aldığını... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T18:53+0300

2021-09-17T18:53+0300

2021-09-17T18:53+0300

savunma

abd

suudi arabistan

ordu

pentagon

asker

askeri işbirliği anlaşması

teçhizat

silah

anlaşma

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Pentagon’un açıklamasında, “Dışişleri Bakanlığı, tahmini değeri 500 milyon dolar olan teknik destek hizmetlerine ve ilgili teçhizatın tedarikine devam edilmesi için Suudi Arabistan Krallığı ile olası askeri anlaşmayı onaylayan bir karar yayınladı” ifadesine yer verildi.ABD Dışişleri Bakanlığı, anlaşmayla ilgili kararını Kongre’ye gönderdi.Bu anlaşma, defalarca Suudi yönetimini insan hakları ihlalleri ve komşu Yemen’deki iç savaşa müdahalesi nedeniyle eleştiren Joe Biden’in, başkanlığı sırasında krallıkla yapılan ilk büyük savunma anlaşması olma özelliğini taşıyor.

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