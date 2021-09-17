https://tr.sputniknews.com/20210917/abd-muharip-birliklerini-iraktan-cekiyor-1049005512.html
ABD muharip birliklerini Irak'tan çekiyor
ABD muharip birliklerini Irak'tan çekiyor
ABD ile Irak arasında varılan anlaşma uyarınca Erbil ve Ayn el Esad üslerindeki Amerikan muharip birliklerinin sayısının Eylül sonuna kadar azaltılacağı... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T19:30+0300
2021-09-17T19:30+0300
2021-09-17T19:30+0300
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saddam
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Irak, ABD'nin ülkedeki muharip askerlerinin sayısının azaltılması için Washington yönetimiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.DW Türkçe'nin Irak haber ajansı INA'ya dayandırdığı haberde, iki ülke askeri heyetleri arasında Bağdat'ta varılan güvenlik anlaşması uyarınca ABD'nin Irak'taki askeri üslerdeki asker sayısı ve kapasitesinin azaltılacağı bildirildi.INA'nın aktardığı resmi açıklamada, "İki taraf, Irak'ın batısındaki Ayn el Esad ve ülkenin kuzeyindeki Erbil üslerindeki Amerikan muharip birlikleri ve kapasitesinin azaltılması işlemlerinin Eylül ayı sonuna kadar tamamlanmasında mutabık kalmıştır" ifadesi yer aldı.İki ülke arasındaki stratejik diyalog toplantıları çerçevesinde ABD öncülüğündeki IŞİD'e Karşı Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun Irak'taki muharip rolünün sona erdirilmesi planı gündeme gelmişti.ABD sadece eğitim ve danışmanlık verecekABD de Temmuz ayında yaptığı açıklamada Irak'taki muharebe misyonunu resmen sona erdirerek sadece Irak ordusuna askeri eğitim ve danışmanlık sağlamayı planladığını açıklamıştı.ABD ve Irak hükümetlerinin Temmuz ayındaki ortak açıklamasında Irak'taki mevcut Amerikan muharip birliklerinin yıl sonuna kadar ülkeden çekileceği kaydedilmişti. Beyaz Saray, Irak'ta yaklaşık 2 bin 500 Amerikan askeri bulunduğunu, gelecekte ülkede konuşlu asker sayısının, misyonun değişen ihtiyaçlarına göre belirleneceğini açıklamıştı.Son aylarda Irak'ta İran destekli siyasi partiler ve Şii milis güçleri ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi çağrılarına hız verirken Sünni partiler ve Iraklı Kürtler Amerikan askerlerinin ülkede kalmasını istiyor.
https://tr.sputniknews.com/20210903/irak-turkmenleri-lideri-turan-abd-cekiliyor-ancak-nato-ulkelerinin-iraka-destegi-surecektir-1048585831.html
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abd, irak, nato, ordu, saddam hüseyin, asker, tahliye, saddam, bağdat, geri çekme
ABD muharip birliklerini Irak'tan çekiyor
ABD ile Irak arasında varılan anlaşma uyarınca Erbil ve Ayn el Esad üslerindeki Amerikan muharip birliklerinin sayısının Eylül sonuna kadar azaltılacağı bildirildi.
Irak, ABD'nin ülkedeki muharip askerlerinin sayısının azaltılması için Washington yönetimiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.
DW Türkçe'nin Irak haber ajansı INA'ya dayandırdığı haberde, iki ülke askeri heyetleri arasında Bağdat'ta varılan güvenlik anlaşması uyarınca ABD'nin Irak'taki askeri üslerdeki asker sayısı ve kapasitesinin azaltılacağı bildirildi.
INA'nın aktardığı resmi açıklamada, "İki taraf, Irak'ın batısındaki Ayn el Esad ve ülkenin kuzeyindeki Erbil üslerindeki Amerikan muharip birlikleri ve kapasitesinin azaltılması işlemlerinin Eylül ayı sonuna kadar tamamlanmasında mutabık kalmıştır" ifadesi yer aldı.
İki ülke arasındaki stratejik diyalog toplantıları çerçevesinde ABD öncülüğündeki IŞİD'e Karşı Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun Irak'taki muharip rolünün sona erdirilmesi planı gündeme gelmişti.
ABD sadece eğitim ve danışmanlık verecek
ABD de Temmuz ayında yaptığı açıklamada Irak'taki muharebe misyonunu resmen sona erdirerek sadece Irak ordusuna askeri eğitim ve danışmanlık sağlamayı planladığını açıklamıştı.
ABD ve Irak hükümetlerinin Temmuz ayındaki ortak açıklamasında Irak'taki mevcut Amerikan muharip birliklerinin yıl sonuna kadar ülkeden çekileceği kaydedilmişti. Beyaz Saray, Irak'ta yaklaşık 2 bin 500 Amerikan askeri bulunduğunu, gelecekte ülkede konuşlu asker sayısının, misyonun değişen ihtiyaçlarına göre belirleneceğini açıklamıştı.
Son aylarda Irak'ta İran destekli siyasi partiler ve Şii milis güçleri ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi çağrılarına hız verirken Sünni partiler ve Iraklı Kürtler Amerikan askerlerinin ülkede kalmasını istiyor.