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https://tr.sputniknews.com/20210917/abdde-federal-mahkeme-salgin-nedeniyle-gocmen-ailelerin-geri-cevrilmesinin-engellenmesine-hukmetti-1048981276.html
ABD'de federal mahkeme, salgın nedeniyle göçmen ailelerin geri çevrilmesinin engellenmesine hükmetti
ABD'de federal mahkeme, salgın nedeniyle göçmen ailelerin geri çevrilmesinin engellenmesine hükmetti
ABD federal mahkemesi, Biden yönetiminin, ABD-Meksika sınırında tutuklanan çocuklu göçmen aileleri halk sağlığı gerekçesiyle sınır dışı etmesini engelleme... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T02:23+0300
2021-09-17T02:23+0300
dünya
abd
federal mahkeme
abd-meksika sınırı
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Columbia Bölge Mahkemesinin, 58 sayfalık kararında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını azaltabilecek yeterli önlemlerin bulunduğu belirtilerek, "Mahkeme, sınır işlemleri sırasında Kovid-19'un bulaşmasının önemli ölçüde azaltılacağına ikna olmadı." ifadesi kullanıldı.Kararın, 14 gün sonra yürürlüğe gireceği kaydedildi.Biden yönetimi, uzun süredir, halk sağlığı yönetmeliğini kullanarak, ülkenin güney sınırında yakalanan yetişkinleri ve aileleri, Kovid-19 salgını nedeniyle geri çevirmekle eleştiriliyordu.Göçmen hakları savunucuları, bu şekilde şimdiye kadar yaklaşık 958 bin göçmenin sınırdan geri çevrildiğini ileri sürerek, mahkemenin kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Teksas, sınırda 6 giriş noktasını kapattıDiğer yandan Teksas Valisi Greg Abbott, yaptığı açıklamada, göçmenlerdeki artış nedeniyle ABD-Meksika sınırındaki 6 giriş noktasının kapatılması talimatını verdiğini söyledi.Abbott, "Biden yönetiminin işini yapma ve sınırı güvenceye alma konusundaki açık ihmali dehşet verici. Kamu Güvenliği Departmanına ve Teksas Ulusal Muhafızlarına, bu göç kervanlarının devletimizi işgal etmesini önlemek için güney sınırı boyunca 6 giriş noktasını kapatmaları için talimat verdim" dedi.İlgili kurumların göçmen kaosu ile başa çıkamaz hale geldiğini öne süren Abbott, Teksas eyaletinin, sınırların güvenliğini ve Amerikalıları korumaya kararlı olduğunu belirtti.
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abd, federal mahkeme, abd-meksika sınırı

ABD'de federal mahkeme, salgın nedeniyle göçmen ailelerin geri çevrilmesinin engellenmesine hükmetti

02:23 17.09.2021
© REUTERS / Jorge DuenesOrta Amerikalı göçmen kervanından 800-1000 kişilik bir grup, Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana'ya ulaştı. Göçmenler, kentte ABD ile sınırı belirleyen duvarı adeta kuşatmaya aldı.
Orta Amerikalı göçmen kervanından 800-1000 kişilik bir grup, Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana'ya ulaştı. Göçmenler, kentte ABD ile sınırı belirleyen duvarı adeta kuşatmaya aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© REUTERS / Jorge Duenes
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ABD federal mahkemesi, Biden yönetiminin, ABD-Meksika sınırında tutuklanan çocuklu göçmen aileleri halk sağlığı gerekçesiyle sınır dışı etmesini engelleme kararı aldı.
Columbia Bölge Mahkemesinin, 58 sayfalık kararında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını azaltabilecek yeterli önlemlerin bulunduğu belirtilerek, "Mahkeme, sınır işlemleri sırasında Kovid-19'un bulaşmasının önemli ölçüde azaltılacağına ikna olmadı." ifadesi kullanıldı.
Kararın, 14 gün sonra yürürlüğe gireceği kaydedildi.
Biden yönetimi, uzun süredir, halk sağlığı yönetmeliğini kullanarak, ülkenin güney sınırında yakalanan yetişkinleri ve aileleri, Kovid-19 salgını nedeniyle geri çevirmekle eleştiriliyordu.
Göçmen hakları savunucuları, bu şekilde şimdiye kadar yaklaşık 958 bin göçmenin sınırdan geri çevrildiğini ileri sürerek, mahkemenin kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Teksas, sınırda 6 giriş noktasını kapattı

Diğer yandan Teksas Valisi Greg Abbott, yaptığı açıklamada, göçmenlerdeki artış nedeniyle ABD-Meksika sınırındaki 6 giriş noktasının kapatılması talimatını verdiğini söyledi.
Abbott, "Biden yönetiminin işini yapma ve sınırı güvenceye alma konusundaki açık ihmali dehşet verici. Kamu Güvenliği Departmanına ve Teksas Ulusal Muhafızlarına, bu göç kervanlarının devletimizi işgal etmesini önlemek için güney sınırı boyunca 6 giriş noktasını kapatmaları için talimat verdim" dedi.
İlgili kurumların göçmen kaosu ile başa çıkamaz hale geldiğini öne süren Abbott, Teksas eyaletinin, sınırların güvenliğini ve Amerikalıları korumaya kararlı olduğunu belirtti.
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