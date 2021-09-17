https://tr.sputniknews.com/20210917/abdde-hastaneye-yatislara-karsi-en-etkili-kovid-19-asisinin-moderna-oldugu-aciklandi-1049010012.html

ABD'de hastaneye yatışlara karşı en etkili Kovid-19 aşısının Moderna olduğu açıklandı

ABD'de hastaneye yatışlara karşı en etkili Kovid-19 aşısının Moderna olduğu açıklandı

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye yatışlara karşı en etkili aşının Moderna olduğu belirtildi. 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T23:44+0300

2021-09-17T23:44+0300

2021-09-17T23:44+0300

koronavirüs

abd

johnson & johnson

amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)

aşı

koronavirüs

kovid-19

biontech

koronavirüs aşısı

moderna

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) araştırması, Massachusetts merkezli ilaç firması Moderna'nın Kovid-19 aşısının hastaneye yatışlara karşı yüzde 93 koruma sağladığını ortaya koydu.11 Mart ve 15 Ağustos tarihleri ​​arasında gerçekleştirilen araştırmada, Moderna'nın ardından bu oranın diğer Kovid-19 aşılarından Pfizer-BioNTech'te yüzde 88, Johnson & Johnson 'da ise yüzde 71 olduğu anlaşıldı.Araştırma raporunda, "Bu veriler, aşı ile koruma seviyelerinde bazı farklılıklar olduğunu gösterse de onaylanmış tüm Kovid-19 aşıları hastaneye yatışlara karşı önemli koruma sağlıyor" ifadesine yer verildi.Moderna aşısına, Pfizer-BioNTech'in acil kullanım izninden kısa bir süre sonra Aralık 2020'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından acil kullanım onayı verilmişti.Bununla birlikte Pfizer-BioNTech, ağustos ayında FDA kuruluşundan aldığı belgeyle tam onay almış tek Kovid-19 aşısı olma özelliğini koruyor.

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abd, johnson & johnson, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), aşı, koronavirüs, kovid-19, biontech , koronavirüs aşısı, moderna