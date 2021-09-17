https://tr.sputniknews.com/20210917/abdde-hastaneye-yatislara-karsi-en-etkili-kovid-19-asisinin-moderna-oldugu-aciklandi-1049010012.html
ABD'de hastaneye yatışlara karşı en etkili Kovid-19 aşısının Moderna olduğu açıklandı
ABD'de hastaneye yatışlara karşı en etkili Kovid-19 aşısının Moderna olduğu açıklandı
ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye yatışlara karşı en etkili aşının Moderna olduğu belirtildi. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T23:44+0300
2021-09-17T23:44+0300
2021-09-17T23:44+0300
koronavirüs
abd
johnson & johnson
amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)
aşı
koronavirüs
kovid-19
biontech
koronavirüs aşısı
moderna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/12/1043426668_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_3ebc79204995b3ddf429bfddb573d734.jpg
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) araştırması, Massachusetts merkezli ilaç firması Moderna'nın Kovid-19 aşısının hastaneye yatışlara karşı yüzde 93 koruma sağladığını ortaya koydu.11 Mart ve 15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada, Moderna'nın ardından bu oranın diğer Kovid-19 aşılarından Pfizer-BioNTech'te yüzde 88, Johnson & Johnson 'da ise yüzde 71 olduğu anlaşıldı.Araştırma raporunda, "Bu veriler, aşı ile koruma seviyelerinde bazı farklılıklar olduğunu gösterse de onaylanmış tüm Kovid-19 aşıları hastaneye yatışlara karşı önemli koruma sağlıyor" ifadesine yer verildi.Moderna aşısına, Pfizer-BioNTech'in acil kullanım izninden kısa bir süre sonra Aralık 2020'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından acil kullanım onayı verilmişti.Bununla birlikte Pfizer-BioNTech, ağustos ayında FDA kuruluşundan aldığı belgeyle tam onay almış tek Kovid-19 aşısı olma özelliğini koruyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/12/1043426668_250:0:1749:1124_1920x0_80_0_0_d623ce8b3a4c53bcc554c13d3f99d7a4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, johnson & johnson, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), aşı, koronavirüs, kovid-19, biontech , koronavirüs aşısı, moderna
ABD'de hastaneye yatışlara karşı en etkili Kovid-19 aşısının Moderna olduğu açıklandı
ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye yatışlara karşı en etkili aşının Moderna olduğu belirtildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC)
araştırması, Massachusetts merkezli ilaç firması Moderna
'nın Kovid-19 aşısının hastaneye yatışlara karşı yüzde 93 koruma
sağladığını ortaya koydu.
11 Mart ve 15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada, Moderna'nın ardından bu oranın diğer Kovid-19 aşılarından Pfizer-BioNTech'te yüzde 88, Johnson & Johnson 'da ise yüzde 71 olduğu anlaşıldı.
Araştırma raporunda, "Bu veriler, aşı ile koruma seviyelerinde bazı farklılıklar olduğunu gösterse de onaylanmış tüm Kovid-19 aşıları hastaneye yatışlara karşı önemli koruma sağlıyor" ifadesine yer verildi.
Moderna aşısına, Pfizer-BioNTech'in acil kullanım izninden kısa bir süre sonra Aralık 2020'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından acil kullanım onayı verilmişti.
Bununla birlikte Pfizer-BioNTech, ağustos ayında FDA kuruluşundan aldığı belgeyle tam onay almış tek Kovid-19 aşısı olma özelliğini koruyor.