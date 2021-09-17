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ABD'de hastaneye yatışlara karşı en etkili Kovid-19 aşısının Moderna olduğu açıklandı
ABD'de hastaneye yatışlara karşı en etkili Kovid-19 aşısının Moderna olduğu açıklandı
ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye yatışlara karşı en etkili aşının Moderna olduğu belirtildi. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T23:44+0300
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koronavirüs
abd
johnson & johnson
amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)
aşı
koronavirüs
kovid-19
biontech
koronavirüs aşısı
moderna
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) araştırması, Massachusetts merkezli ilaç firması Moderna'nın Kovid-19 aşısının hastaneye yatışlara karşı yüzde 93 koruma sağladığını ortaya koydu.11 Mart ve 15 Ağustos tarihleri ​​arasında gerçekleştirilen araştırmada, Moderna'nın ardından bu oranın diğer Kovid-19 aşılarından Pfizer-BioNTech'te yüzde 88, Johnson &amp; Johnson 'da ise yüzde 71 olduğu anlaşıldı.Araştırma raporunda, "Bu veriler, aşı ile koruma seviyelerinde bazı farklılıklar olduğunu gösterse de onaylanmış tüm Kovid-19 aşıları hastaneye yatışlara karşı önemli koruma sağlıyor" ifadesine yer verildi.Moderna aşısına, Pfizer-BioNTech'in acil kullanım izninden kısa bir süre sonra Aralık 2020'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından acil kullanım onayı verilmişti.Bununla birlikte Pfizer-BioNTech, ağustos ayında FDA kuruluşundan aldığı belgeyle tam onay almış tek Kovid-19 aşısı olma özelliğini koruyor.
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abd, johnson & johnson, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), aşı, koronavirüs, kovid-19, biontech , koronavirüs aşısı, moderna

ABD'de hastaneye yatışlara karşı en etkili Kovid-19 aşısının Moderna olduğu açıklandı

23:44 17.09.2021
© REUTERS / David HimbertModerna, koronavirüs aşısı
Moderna, koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© REUTERS / David Himbert
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ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye yatışlara karşı en etkili aşının Moderna olduğu belirtildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) araştırması, Massachusetts merkezli ilaç firması Moderna'nın Kovid-19 aşısının hastaneye yatışlara karşı yüzde 93 koruma sağladığını ortaya koydu.
11 Mart ve 15 Ağustos tarihleri ​​arasında gerçekleştirilen araştırmada, Moderna'nın ardından bu oranın diğer Kovid-19 aşılarından Pfizer-BioNTech'te yüzde 88, Johnson & Johnson 'da ise yüzde 71 olduğu anlaşıldı.
Araştırma raporunda, "Bu veriler, aşı ile koruma seviyelerinde bazı farklılıklar olduğunu gösterse de onaylanmış tüm Kovid-19 aşıları hastaneye yatışlara karşı önemli koruma sağlıyor" ifadesine yer verildi.
Moderna aşısına, Pfizer-BioNTech'in acil kullanım izninden kısa bir süre sonra Aralık 2020'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından acil kullanım onayı verilmişti.
Bununla birlikte Pfizer-BioNTech, ağustos ayında FDA kuruluşundan aldığı belgeyle tam onay almış tek Kovid-19 aşısı olma özelliğini koruyor.
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