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ABD'li yönetmen Stone: Putin, Rusya'nın ABD'nin tebaası olmasına izin vermedi
ABD'li yönetmen Stone: Putin, Rusya'nın ABD'nin tebaası olmasına izin vermedi
Amerikalı yönetmen Oliver Stone, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin ABD'nin tebaası olmasına izin vermediğini söyledi. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T14:07+0300
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Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Stone, ABD'nin Rusya'yı 'ele geçirmek' istediğini anlattı.Stone, "ABD, Rusya'nın ortağı olabilirdi, Marshall Planı'na benzer bir yöntemle yardımcı olabilirdi, ancak para nedeniyle bu gerçekleşmedi. Wall Street'tekiler, Rusya'nın ele geçirilmesine, işletmelerin devralınmasına karar verdi. Tüm bu oligarklar ortaya çıktı. Putin buna karşı çıkmaya, ülkeyi savunmaya başladı. O olmasaydı Rusya yok olurdu" ifadelerini kullandı."Eğer Washington, Moskova'yı kendisine bağlamayı başarsaydı, bu hem ABD'nin hem de tüm dünyanın aleyhine olurdu, zira ABD çok daha güçlü olurdu ve tiranlık haline gelirdi" diye devam eden Stone, hiçbir kimsenin aşırı güce sahip olmaması gerektiğini, bir denge olması gerektiğini ve bunun doğanın kanunu olduğunu kaydetti.ABD'nin kendi devasa askeri savunma sanayisine sipariş alabilmek için dış düşmana ilgi gösterdiğini ve bu rolün sırasıyla Venezüella, İran ve Küba'ya verildiğini anlatan Stone, "Neden duramıyorlar? Çünkü ortada çok büyük para var. Para ve anlaşmalar. Mesele Rusya değil. Rusya olmasaydı, başka bir düşman bulunurdu" dedi.
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abd, rusya, oliver stone

ABD'li yönetmen Stone: Putin, Rusya'nın ABD'nin tebaası olmasına izin vermedi

14:07 17.09.2021
© Fotoğraf : ShowtimeVladimir Putin - Oliver Stone
Vladimir Putin - Oliver Stone - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© Fotoğraf : Showtime
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Amerikalı yönetmen Oliver Stone, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin ABD'nin tebaası olmasına izin vermediğini söyledi.
Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Stone, ABD'nin Rusya'yı 'ele geçirmek' istediğini anlattı.

Stone, "ABD, Rusya'nın ortağı olabilirdi, Marshall Planı'na benzer bir yöntemle yardımcı olabilirdi, ancak para nedeniyle bu gerçekleşmedi. Wall Street'tekiler, Rusya'nın ele geçirilmesine, işletmelerin devralınmasına karar verdi. Tüm bu oligarklar ortaya çıktı. Putin buna karşı çıkmaya, ülkeyi savunmaya başladı. O olmasaydı Rusya yok olurdu" ifadelerini kullandı.

"Eğer Washington, Moskova'yı kendisine bağlamayı başarsaydı, bu hem ABD'nin hem de tüm dünyanın aleyhine olurdu, zira ABD çok daha güçlü olurdu ve tiranlık haline gelirdi" diye devam eden Stone, hiçbir kimsenin aşırı güce sahip olmaması gerektiğini, bir denge olması gerektiğini ve bunun doğanın kanunu olduğunu kaydetti.

ABD'nin kendi devasa askeri savunma sanayisine sipariş alabilmek için dış düşmana ilgi gösterdiğini ve bu rolün sırasıyla Venezüella, İran ve Küba'ya verildiğini anlatan Stone, "Neden duramıyorlar? Çünkü ortada çok büyük para var. Para ve anlaşmalar. Mesele Rusya değil. Rusya olmasaydı, başka bir düşman bulunurdu" dedi.
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