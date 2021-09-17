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Almanya Futbol Federasyonu'ndan Kuntz açıklaması
Almanya Futbol Federasyonu'ndan Kuntz açıklaması
Almanya Futbol Federasyonu, U21 Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını açıkladı. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T14:59+0300
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yaşam
spor
stefan kuntz
almanya
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Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz, Almanya Futbol Federasyonu ile sözleşmesini feshetti.Almanya Futbol Federasyonu DFB, Stefan Kuntz’un Türkiye Milli Takımı’nı çalıştıracağı için sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. DFB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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spor, stefan kuntz, almanya, fesih

Almanya Futbol Federasyonu'ndan Kuntz açıklaması

14:59 17.09.2021 (güncellendi: 15:01 17.09.2021)
© AFP 2021Stefan Kuntz
Stefan Kuntz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© AFP 2021
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Almanya Futbol Federasyonu, U21 Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz, Almanya Futbol Federasyonu ile sözleşmesini feshetti.
Almanya Futbol Federasyonu DFB, Stefan Kuntz’un Türkiye Milli Takımı’nı çalıştıracağı için sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. DFB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Almanya Futbol Fderasyonu, Stefan Kuntz’un Türkiye milli takımının teknik direktörü olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile çalışabilmesi için mevcut sözleşmesinin iptal edilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı. Stefan Kuntz’un Alman U21 milli takımındaki başarıları ve Türkiye ile olan özel ilişkisi nedeniyle DFB, bu anlaşmayı engellemek istemedi. Bu adım Türk ve Alman futbolu arasındaki dostluğun da bir ifadesidir.”
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