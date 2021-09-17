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https://tr.sputniknews.com/20210917/apple-ve-google-navalniy-adli-taktik-oy-kullanma-uygulamasini-kaldirdi-1048999893.html
Apple ve Google, 'Navalnıy' adlı taktik oy kullanma uygulamasını kaldırdı
Apple ve Google, 'Navalnıy' adlı taktik oy kullanma uygulamasını kaldırdı
Rusya'daki seçimlere müdahale ettiği açıklanan ABD'li Apple ve Google şirketlerinin blog yazarı Aleksey Navalnıy'ın soyadını taşıyan oy kullanma uygulamasını... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T16:04+0300
2021-09-17T16:04+0300
dünya
rusya
apple
google
kremlin
duma
karar
uygulama
müdahale
seçimler
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Rusya'da, 17-19 Eylül tarihlerindeki Duma seçimleri ve çeşitli bölgelerdeki seçimlerde oy kullanma süreci başlarken Apple ve Google, Rus makamlarının talebini yerine getirdi.Buna göre Apple ile Google, 'Navalnıy' adlı oy kullanma uygulamasını satış platformları AppStore ve Google Play'den kaldırdı.Kremlin: Memnuniyetle karşıladıkKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'li şirketlerin uygulamayı kaldırmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.Peskov, "Bu uygulama ülkemizde yasa dışı, her iki platform da, bununla ilgili bildirim almıştı ve görünene göre bu kararı kanun hükmüne uygun olarak aldılar" dedi.Kremlin'in uygulamaya olumsuz baktığının altını çizen Peskov, "Bunlar, seçmenlere zarar veren tamamen provokatif çabalar" diye konuştu.Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), bu ay içinde Apple ve Google'dan uygulamayı kaldırmalarını talep etmişti.Navalnıy destekçilerinin söz konusu uygulamayı iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'ne darbe vurma amaçlı bir taktik oy kampanyası organize etmek için kullanmayı planladığı belirtilmişti.Uygualamada kimlere oy verilmesi konusunda detaylı tavsiyeler yer aldığı görülmüştü.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma seçimleri ile çeşitli düzeylerdeki bölgelerdeki seçimler, 17-19 Eylül tarihlerinde yapılacak. Seçimlerde 450 Duma milletvekili, 9 bölge lideri ile 39 bölgede milletvekili için sandık başına gidilecek.
https://tr.sputniknews.com/20210917/rusyanin-internet-uzerinden-oy-kullanma-sistemine-ddos-saldirilari-1048992964.html
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rusya, apple, google, kremlin, duma, karar, uygulama, müdahale, seçimler, aleksey navalnıy

Apple ve Google, 'Navalnıy' adlı taktik oy kullanma uygulamasını kaldırdı

16:04 17.09.2021
© SputnikAleksey Navalnıy - mahkeme - duruşma
Aleksey Navalnıy - mahkeme - duruşma - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© Sputnik
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Rusya'daki seçimlere müdahale ettiği açıklanan ABD'li Apple ve Google şirketlerinin blog yazarı Aleksey Navalnıy'ın soyadını taşıyan oy kullanma uygulamasını satış platformlarından kaldırdığı belirtildi.
Rusya'da, 17-19 Eylül tarihlerindeki Duma seçimleri ve çeşitli bölgelerdeki seçimlerde oy kullanma süreci başlarken Apple ve Google, Rus makamlarının talebini yerine getirdi.

Buna göre Apple ile Google, 'Navalnıy' adlı oy kullanma uygulamasını satış platformları AppStore ve Google Play'den kaldırdı.

Kremlin: Memnuniyetle karşıladık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'li şirketlerin uygulamayı kaldırmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Peskov, "Bu uygulama ülkemizde yasa dışı, her iki platform da, bununla ilgili bildirim almıştı ve görünene göre bu kararı kanun hükmüne uygun olarak aldılar" dedi.

Kremlin'in uygulamaya olumsuz baktığının altını çizen Peskov, "Bunlar, seçmenlere zarar veren tamamen provokatif çabalar" diye konuştu.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), bu ay içinde Apple ve Google'dan uygulamayı kaldırmalarını talep etmişti.

Navalnıy destekçilerinin söz konusu uygulamayı iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'ne darbe vurma amaçlı bir taktik oy kampanyası organize etmek için kullanmayı planladığı belirtilmişti.

Uygualamada kimlere oy verilmesi konusunda detaylı tavsiyeler yer aldığı görülmüştü.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma seçimleri ile çeşitli düzeylerdeki bölgelerdeki seçimler, 17-19 Eylül tarihlerinde yapılacak. Seçimlerde 450 Duma milletvekili, 9 bölge lideri ile 39 bölgede milletvekili için sandık başına gidilecek.
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