https://tr.sputniknews.com/20210917/apple-ve-google-navalniy-adli-taktik-oy-kullanma-uygulamasini-kaldirdi-1048999893.html

Apple ve Google, 'Navalnıy' adlı taktik oy kullanma uygulamasını kaldırdı

Apple ve Google, 'Navalnıy' adlı taktik oy kullanma uygulamasını kaldırdı

Rusya'daki seçimlere müdahale ettiği açıklanan ABD'li Apple ve Google şirketlerinin blog yazarı Aleksey Navalnıy'ın soyadını taşıyan oy kullanma uygulamasını... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T16:04+0300

2021-09-17T16:04+0300

2021-09-17T16:04+0300

dünya

rusya

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seçimler

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Rusya'da, 17-19 Eylül tarihlerindeki Duma seçimleri ve çeşitli bölgelerdeki seçimlerde oy kullanma süreci başlarken Apple ve Google, Rus makamlarının talebini yerine getirdi.Buna göre Apple ile Google, 'Navalnıy' adlı oy kullanma uygulamasını satış platformları AppStore ve Google Play'den kaldırdı.Kremlin: Memnuniyetle karşıladıkKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'li şirketlerin uygulamayı kaldırmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.Peskov, "Bu uygulama ülkemizde yasa dışı, her iki platform da, bununla ilgili bildirim almıştı ve görünene göre bu kararı kanun hükmüne uygun olarak aldılar" dedi.Kremlin'in uygulamaya olumsuz baktığının altını çizen Peskov, "Bunlar, seçmenlere zarar veren tamamen provokatif çabalar" diye konuştu.Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), bu ay içinde Apple ve Google'dan uygulamayı kaldırmalarını talep etmişti.Navalnıy destekçilerinin söz konusu uygulamayı iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'ne darbe vurma amaçlı bir taktik oy kampanyası organize etmek için kullanmayı planladığı belirtilmişti.Uygualamada kimlere oy verilmesi konusunda detaylı tavsiyeler yer aldığı görülmüştü.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma seçimleri ile çeşitli düzeylerdeki bölgelerdeki seçimler, 17-19 Eylül tarihlerinde yapılacak. Seçimlerde 450 Duma milletvekili, 9 bölge lideri ile 39 bölgede milletvekili için sandık başına gidilecek.

https://tr.sputniknews.com/20210917/rusyanin-internet-uzerinden-oy-kullanma-sistemine-ddos-saldirilari-1048992964.html

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rusya, apple, google, kremlin, duma, karar, uygulama, müdahale, seçimler, aleksey navalnıy