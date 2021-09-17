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https://tr.sputniknews.com/20210917/ardahanda-yildirim-isabet-eden-kisi-hayatini-kaybetti-1049004134.html
Ardahan'da yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti
Ardahan'da yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti
Ardahan'ın Hanak ilçesinde yıldırım isabet eden kişi yaşamını yitirdi. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T18:48+0300
2021-09-17T18:48+0300
2021-09-17T18:48+0300
türkiye
ardahan
öğretmen
yıldırım
hanak
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Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Karakale köyünde hayvan otlattığı sırada emekli öğretmen 70 yaşındkai Tahsin Aydemir'e yıldırım isabet etti.Yakınlarının yardımıyla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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ardahan, öğretmen, yıldırım, hanak
Ardahan'da yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti
Ardahan'ın Hanak ilçesinde yıldırım isabet eden kişi yaşamını yitirdi.
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Karakale
köyünde
hayvan otlattığı sırada emekli öğretmen 70 yaşındkai Tahsin Aydemir'e yıldırım isabet etti.
Yakınlarının yardımıyla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.