https://tr.sputniknews.com/20210917/avrupa-konseyi-kavalanin-serbest-birakilmamasi-halinde-turkiye-hakkinda-ihlal-davasi-acacak-1049002721.html

Avrupa Konseyi, Kavala'nın serbest bırakılmaması halinde Türkiye hakkında ihlal davası açacak

Avrupa Konseyi, Kavala'nın serbest bırakılmaması halinde Türkiye hakkında ihlal davası açacak

Avrupa Konseyi, tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılmaması halinde kasım ayında üye ülke Türkiye aleyhine ihlal davalarına başlayacağını duyurdu. 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T17:53+0300

2021-09-17T17:53+0300

2021-09-17T17:53+0300

dünya

selahattin demirtaş

türkiye

mahkeme

tutukluluk

osman kavala

recep tayyip erdoğan

gezi parkı

gezi olayları

akp

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İş insanı Osman Kavala, 2013'te ülke çapındaki protestoları finanse etme ve 2016'da bir darbe girişimine karışma suçlamalarından yaklaşık 4 yıldır hükümsüz olarak Türkiye'de hapiste bulunuyor.AİHM, 2019'da Kavala'nın tutuklanmasının siyasi olduğunu söyleyerek derhal serbest bırakılmasını istedi. Ancak Türkiye bu karara uymadı.AİHM kararlarının uygulanmasını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye'yi mahkeme kararı doğrultusunda defalarca Kavala'yı serbest bırakmaya çağırdı.Bu haftaki toplantının ardından komite, Kasım ayı sonunda yapılacak toplantı öncesinde Türkiye'ye Kavala'nın o zamana kadar serbest bırakılmaması durumunda ihlal süreçlerine başlayacağını bildireceğini söyledi.İhlal sürecindeki ilk adım, Türkiye'nin mahkeme kararına uyup uymadığı sorusunu AİHM'e göndermeyi içeriyor. Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ndeki üyeliği askıya alınabilirMahkeme bir ihlal tespit ederse, Bakanlar Komitesi hangi tedbirlerin alınması gerektiğini tartışmaya başlayabilir. Türkiye'nin AK'deki üyeliği veya oy hakkı, yargılama sonunda askıya alınabilir.AİHM, ihlal davalarında ilk kararını, Azerbaycan'a bir politikacının serbest bırakılması çağrısında bulunan daha önceki bir kararın parçası olarak 2019'da verdi. 'AİHM'e geri gönderilmenin utancıyla yüzleşin'Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Nils Muiznieks, "Türkiye Hükümeti, kalıcı siyasi zulüm için resmi bildirimde bulundu: Osman Kavala'yı serbest bırakma kararına uymayı reddettiği için AİHM'e geri gönderilmenin utancıyla yüzleşin" dedi. Twitter'dan yaptığı paylaşımda Muiznieks, "Top Türkiye'nin sahasında, doğru olanı yapmanın ve onu derhal serbest bırakmanın tam zamanı" dedi.Selahattin DemirtaşAyrı bir gelişmede, Bakanlar Komitesi, HDP eski eşbaşkanı ve yaklaşık beş yıldır hapiste olan Selahattin Demirtaş'ın davasını da inceledi. AİHM, bu yılın başlarında, Demirtaş'ın makul şüpheyi destekleyecek delil olmadan tutuklandığına ve tutukluluğunun siyasi tartışma özgürlüğünü kısıtlamayı amaçladığına hükmetti.Komite Perşembe günü yaptığı açıklamada, Demirtaş'ın serbest bırakılması, daha önce verilen kararın bozulması ve hakkında devam eden davanın düşürülmesi gerektiğini söyledi. "Bakanlar Komitesi, Demirtaş kararında bundan daha net olamazdı" diyen Muiznieks, "Türkiye, Selahattin Demirtaş'ı derhal serbest bırakmalı" diye ekledi.

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