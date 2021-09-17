Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210917/avrupa-konseyi-kavalanin-serbest-birakilmamasi-halinde-turkiye-hakkinda-ihlal-davasi-acacak-1049002721.html
Avrupa Konseyi, Kavala'nın serbest bırakılmaması halinde Türkiye hakkında ihlal davası açacak
Avrupa Konseyi, Kavala'nın serbest bırakılmaması halinde Türkiye hakkında ihlal davası açacak
Avrupa Konseyi, tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılmaması halinde kasım ayında üye ülke Türkiye aleyhine ihlal davalarına başlayacağını duyurdu. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T17:53+0300
2021-09-17T17:53+0300
dünya
selahattin demirtaş
türkiye
mahkeme
tutukluluk
osman kavala
recep tayyip erdoğan
gezi parkı
gezi olayları
akp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103076/31/1030763133_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3bf6fd1b0098f72ed296e7a8e9f34e77.jpg
İş insanı Osman Kavala, 2013'te ülke çapındaki protestoları finanse etme ve 2016'da bir darbe girişimine karışma suçlamalarından yaklaşık 4 yıldır hükümsüz olarak Türkiye'de hapiste bulunuyor.AİHM, 2019'da Kavala'nın tutuklanmasının siyasi olduğunu söyleyerek derhal serbest bırakılmasını istedi. Ancak Türkiye bu karara uymadı.AİHM kararlarının uygulanmasını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye'yi mahkeme kararı doğrultusunda defalarca Kavala'yı serbest bırakmaya çağırdı.Bu haftaki toplantının ardından komite, Kasım ayı sonunda yapılacak toplantı öncesinde Türkiye'ye Kavala'nın o zamana kadar serbest bırakılmaması durumunda ihlal süreçlerine başlayacağını bildireceğini söyledi.İhlal sürecindeki ilk adım, Türkiye'nin mahkeme kararına uyup uymadığı sorusunu AİHM'e göndermeyi içeriyor. Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ndeki üyeliği askıya alınabilirMahkeme bir ihlal tespit ederse, Bakanlar Komitesi hangi tedbirlerin alınması gerektiğini tartışmaya başlayabilir. Türkiye'nin AK'deki üyeliği veya oy hakkı, yargılama sonunda askıya alınabilir.AİHM, ihlal davalarında ilk kararını, Azerbaycan'a bir politikacının serbest bırakılması çağrısında bulunan daha önceki bir kararın parçası olarak 2019'da verdi. 'AİHM'e geri gönderilmenin utancıyla yüzleşin'Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Nils Muiznieks, "Türkiye Hükümeti, kalıcı siyasi zulüm için resmi bildirimde bulundu: Osman Kavala'yı serbest bırakma kararına uymayı reddettiği için AİHM'e geri gönderilmenin utancıyla yüzleşin" dedi. Twitter'dan yaptığı paylaşımda Muiznieks, "Top Türkiye'nin sahasında, doğru olanı yapmanın ve onu derhal serbest bırakmanın tam zamanı" dedi.Selahattin DemirtaşAyrı bir gelişmede, Bakanlar Komitesi, HDP eski eşbaşkanı ve yaklaşık beş yıldır hapiste olan Selahattin Demirtaş'ın davasını da inceledi. AİHM, bu yılın başlarında, Demirtaş'ın makul şüpheyi destekleyecek delil olmadan tutuklandığına ve tutukluluğunun siyasi tartışma özgürlüğünü kısıtlamayı amaçladığına hükmetti.Komite Perşembe günü yaptığı açıklamada, Demirtaş'ın serbest bırakılması, daha önce verilen kararın bozulması ve hakkında devam eden davanın düşürülmesi gerektiğini söyledi. "Bakanlar Komitesi, Demirtaş kararında bundan daha net olamazdı" diyen Muiznieks, "Türkiye, Selahattin Demirtaş'ı derhal serbest bırakmalı" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20210810/sedat-ergin-avrupa-konseyi-kavala-dosyasini-yakindan-izliyor-1047200432.html
https://tr.sputniknews.com/20210817/demirtas-ulkemize-gelmis-hic-kimseyi-gerisin-geri-atesin-icine-gonderemeyiz-1048100593.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103076/31/1030763133_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_7dc15a2435f3db94ff78d7c18537cbff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
selahattin demirtaş, türkiye, mahkeme, tutukluluk, osman kavala, recep tayyip erdoğan, gezi parkı, gezi olayları, akp, gezi parkı eylemleri, muhalefet, muhalif

Avrupa Konseyi, Kavala'nın serbest bırakılmaması halinde Türkiye hakkında ihlal davası açacak

17:53 17.09.2021
© AAOsman Kavala
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© AA
Abone ol
Avrupa Konseyi, tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılmaması halinde kasım ayında üye ülke Türkiye aleyhine ihlal davalarına başlayacağını duyurdu.
İş insanı Osman Kavala, 2013'te ülke çapındaki protestoları finanse etme ve 2016'da bir darbe girişimine karışma suçlamalarından yaklaşık 4 yıldır hükümsüz olarak Türkiye'de hapiste bulunuyor.
AİHM, 2019'da Kavala'nın tutuklanmasının siyasi olduğunu söyleyerek derhal serbest bırakılmasını istedi. Ancak Türkiye bu karara uymadı.
AİHM kararlarının uygulanmasını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye'yi mahkeme kararı doğrultusunda defalarca Kavala'yı serbest bırakmaya çağırdı.
Bu haftaki toplantının ardından komite, Kasım ayı sonunda yapılacak toplantı öncesinde Türkiye'ye Kavala'nın o zamana kadar serbest bırakılmaması durumunda ihlal süreçlerine başlayacağını bildireceğini söyledi.
İhlal sürecindeki ilk adım, Türkiye'nin mahkeme kararına uyup uymadığı sorusunu AİHM'e göndermeyi içeriyor.
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
Sedat Ergin: Avrupa Konseyi, Kavala dosyasını yakından izliyor
10 Ağustos, 12:56

Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ndeki üyeliği askıya alınabilir

Mahkeme bir ihlal tespit ederse, Bakanlar Komitesi hangi tedbirlerin alınması gerektiğini tartışmaya başlayabilir. Türkiye'nin AK'deki üyeliği veya oy hakkı, yargılama sonunda askıya alınabilir.
AİHM, ihlal davalarında ilk kararını, Azerbaycan'a bir politikacının serbest bırakılması çağrısında bulunan daha önceki bir kararın parçası olarak 2019'da verdi.

'AİHM'e geri gönderilmenin utancıyla yüzleşin'

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Nils Muiznieks, "Türkiye Hükümeti, kalıcı siyasi zulüm için resmi bildirimde bulundu: Osman Kavala'yı serbest bırakma kararına uymayı reddettiği için AİHM'e geri gönderilmenin utancıyla yüzleşin" dedi.
Twitter'dan yaptığı paylaşımda Muiznieks, "Top Türkiye'nin sahasında, doğru olanı yapmanın ve onu derhal serbest bırakmanın tam zamanı" dedi.
Selahattin Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
TÜRKİYE
Demirtaş: Ülkemize gelmiş hiç kimseyi gerisin geri ateşin içine gönderemeyiz
17 Ağustos, 14:44

Selahattin Demirtaş

Ayrı bir gelişmede, Bakanlar Komitesi, HDP eski eşbaşkanı ve yaklaşık beş yıldır hapiste olan Selahattin Demirtaş'ın davasını da inceledi.
AİHM, bu yılın başlarında, Demirtaş'ın makul şüpheyi destekleyecek delil olmadan tutuklandığına ve tutukluluğunun siyasi tartışma özgürlüğünü kısıtlamayı amaçladığına hükmetti.
Komite Perşembe günü yaptığı açıklamada, Demirtaş'ın serbest bırakılması, daha önce verilen kararın bozulması ve hakkında devam eden davanın düşürülmesi gerektiğini söyledi.
"Bakanlar Komitesi, Demirtaş kararında bundan daha net olamazdı" diyen Muiznieks, "Türkiye, Selahattin Demirtaş'ı derhal serbest bırakmalı" diye ekledi.
051000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:53ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’la savunma anlaşmasına onay
18:48Ardahan'da yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti
18:45İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı
18:34Eşi ve 1.5 yaşındaki oğlunu üzerlerine kolonya dökerek yakan babanın ilk ifadesi ortaya çıktı
18:30Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla görüştü
18:10Bursa'da hamileyken Kovid-19'a yakalanan kadın hayatını kaybetti
17:5963 dairesi olan ev sahibi öğrencilerden şikayetçi: Yılda en az 6 bin lira masrafım çıkıyor
17:57Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin 1. ünitesi 2023 Mayıs'ta tamamlanacak
17:53Avrupa Konseyi, Kavala'nın serbest bırakılmaması halinde Türkiye hakkında ihlal davası açacak
17:26Falcao: Galatasaray’da kalbimin bir kısmını bıraktım
17:25Su kuyusuna düşen at, halat yardımıyla kurtarıldı
17:16İstanbul Üsküdar'da yangın
17:08Putin, Duma seçimlerinde internet üzerinden oy kullandı
17:04Fatih Erbakan: PCR testi zorunluluğuna karşı Danıştay'a başvurduk
16:56ŞİÖ ülkelerinden Afganistan'da kapsayıcı hükümet kurma çağrısı
16:5510 yıldır kayıp olan kedi, mikroçipindeki telefon numarası sayesinde evine geri döndü
16:47Çin lideri Şi: Afganistan terörü yok etmeli
16:35Sahte avukat, Musa Orhan'ın duruşmasında yakalandı
16:34Afganistan'daki tahliyelerden ötürü eleştirilen Hollanda Savunma Bakanı istifa etti
16:28Tutuklanan hemşire: Başhemşire 'Aşı yaptım 100 dolar kazandım' dedi, usulsüzlük olduğunu düşünüyorum