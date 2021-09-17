https://tr.sputniknews.com/20210917/bakan-mus-fiyat-artisini-tetikleyen-ne-varsa-gereken-yapilir-1048988804.html

Bakan Muş: Fiyat artışını tetikleyen ne varsa gereken yapılır

Bakan Muş: Fiyat artışını tetikleyen ne varsa gereken yapılır

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gazetecilere yaptığı açıklamada fahiş fiyatlarla mücadeleyle ilgili bilgi verdi. Muş, "Organize fiyat artışını tetikleyen ne varsa... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T11:40+0300

2021-09-17T11:40+0300

2021-09-17T11:40+0300

ekonomi

mehmet muş

ekonomi

denetim

fiyat

artış

ticaret bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048546663_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_38894d3657ac40b5f09c9389e2b137f9.jpg

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışıyla ilgili olarak harekete geçti. Denetimler sıkılaştırıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hal denetimlerinin devam edeceğini söyledi.ÖTV indirimi sonrası bayilerde yeterli araç bulunmamasına yönelik şikayetleri de değerlendiren Bakan Muş, Teftiş Kurulu’nun devrede olduğunu söyledi.TRT Haber'de yer alan habere göre Bakan Muş, açıklamalarında şunları kaydetti:"Hal denetimleri devam edecek. Şu an çalışmalar devam ediyor. Kuralları aşanlar varsa gereken cezayı alırlar. Burası tanımlı ve kurallı bir alan. O açıdan eğer usulsüzlük varsa gereği yapılır. Organize fiyat artışını tetikleyen ne varsa gereken yapılır.'İddiaları değerlendiriyoruz'Ticaret il müdürlüklerinin rutin denetimleri mevcut. Ben, rehberlik ve teftiş kurulu başkanlığını da harekete geçirdim. Denetimlerde rehberlik de yapıyoruz ve yanlış varsa düzeltmiş oluyoruz. Vatandaşın şikayetlerini dikkate alıyoruz ve iddiaları değerlendiriyoruz.Bayiler araç mı stokluyor?Peşinen kimseyi suçlu gösteremeyiz ancak çeşitli iddialar dolaşıyor. Eğer araçlar stokta tutuluyorsa, anlaşıp galericilere veriliyorsa ve vatandaş bunlardan dolayı araç bulamıyorsa, tespiti halinde bunların çok ağır yaptırımları olacak. Kural dışılık varsa kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Bu konuda çok netiz."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mehmet muş, ekonomi, denetim, fiyat, artış, ticaret bakanlığı