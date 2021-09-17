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Batman’da şüpheli çanta içinden el bombası çıktı
Batman’da şüpheli çanta içinden el bombası çıktı
Batman Belediyesinin karşısındaki sokakta bir kaldırımda bırakılan çanta paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanınca kontrolü şekilde patlatılan çantadan el... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T02:14+0300
2021-09-17T02:14+0300
2021-09-17T02:20+0300
türkiye
el bombası
batman
çanta
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Batman Belediyesi karşısındaki sokakta sahipsiz çanta görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bölgeye güvenlik şeridi çekip, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak, çantanın yanına kimseyi yaklaştırmadı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre özel koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, şüpheli çantanın yanına fünyenin bir ucunu bırakıp, uzaktan kumandayla kontrollü patlatmayı gerçekleştirdi. Patlama sesi çevrede panik yaratırken, açılan çantadan el bombası çıktı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.
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el bombası, batman, çanta
Batman’da şüpheli çanta içinden el bombası çıktı 02:14 17.09.2021 (güncellendi: 02:20 17.09.2021)
Batman Belediyesinin karşısındaki sokakta bir kaldırımda bırakılan çanta paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanınca kontrolü şekilde patlatılan çantadan el bombası çıktı.
Batman Belediyesi karşısındaki sokakta sahipsiz çanta görenler, durumu polise bildirdi.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri,
bölgeye güvenlik şeridi çekip, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak, çantanın yanına kimseyi yaklaştırmadı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre özel koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, şüpheli çantanın yanına fünyenin bir ucunu bırakıp,
uzaktan kumandayla kontrollü patlatmayı gerçekleştirdi.
Patlama sesi çevrede panik yaratırken, açılan çantadan
el bombası çıktı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.