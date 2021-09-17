https://tr.sputniknews.com/20210917/batmanda-supheli-canta-icinden-el-bombasi-cikti---1048981147.html

Batman’da şüpheli çanta içinden el bombası çıktı

Batman’da şüpheli çanta içinden el bombası çıktı

Batman Belediyesinin karşısındaki sokakta bir kaldırımda bırakılan çanta paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanınca kontrolü şekilde patlatılan çantadan el... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T02:14+0300

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türkiye

el bombası

batman

çanta

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Batman Belediyesi karşısındaki sokakta sahipsiz çanta görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bölgeye güvenlik şeridi çekip, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak, çantanın yanına kimseyi yaklaştırmadı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre özel koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, şüpheli çantanın yanına fünyenin bir ucunu bırakıp, uzaktan kumandayla kontrollü patlatmayı gerçekleştirdi. Patlama sesi çevrede panik yaratırken, açılan çantadan el bombası çıktı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

türkiye

batman

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el bombası, batman, çanta