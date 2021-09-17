https://tr.sputniknews.com/20210917/berlinde-asi-olana-ucretsiz-kebap-kampanyasi-1048992891.html

Berlin'de aşı olana ücretsiz kebap kampanyası

Berlin'de aşı olana ücretsiz kebap kampanyası

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir restoran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan kişilere ücretsiz kebap kampanyasını başlattı. 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T13:42+0300

2021-09-17T13:42+0300

2021-09-17T13:42+0300

yaşam

almanya

koronavirüs

kovid-19

berlin

türk

ücretsiz

ödül

satış

restoran

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104189/36/1041893604_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_085ab3e6587a8e359df2e82155edda08.jpg

Berlin'de bir kebapçı, Kovid-19'a karşı aşılanmayı teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlattı.Kebapçının başlattığı kampanyaya göre koronavirüs aşısı olan kişiler, restorana gelip ücretsiz bir şekilde yemek yiyebiliyor.Restoran sahibi Remzi Kaplan, "Ne yapabiliriz diye düşündük. Çünkü şu an Berlin'de nüfusun yüzde 60'ı aşılanmış durumda. Böyle bir fikri ortaya atmamızın sebebi de tam olarak bu" dedi. Kovid-19'a karşı aşılanmış bir şekilde restorana gelen bir Alman vatandaşı ise "Spontane gelişti. Bekleme süresi de fazla değil ve restoran evime de oldukça yakın" ifadelerini kullandı.Öte yandan Almanya, Kovid-19'a karşı aşılama kampanyasını hızlandırmanın yollarını arıyor. Hükümet, sonbahar öncesinde aşı olmayı kabul etmeyenlere yönelik yeni kısıtlamalar getirmeyi hedefliyor.

almanya

berlin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, koronavirüs, kovid-19, berlin, türk, ücretsiz, ödül, satış, restoran, kebap, aşı, hizmet