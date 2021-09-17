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Berlin'de aşı olana ücretsiz kebap kampanyası
Berlin'de aşı olana ücretsiz kebap kampanyası
Almanya'nın başkenti Berlin'de bir restoran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan kişilere ücretsiz kebap kampanyasını başlattı. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T13:42+0300
2021-09-17T13:42+0300
yaşam
almanya
koronavirüs
kovid-19
berlin
türk
ücretsiz
ödül
satış
restoran
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Berlin'de bir kebapçı, Kovid-19'a karşı aşılanmayı teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlattı.Kebapçının başlattığı kampanyaya göre koronavirüs aşısı olan kişiler, restorana gelip ücretsiz bir şekilde yemek yiyebiliyor.Restoran sahibi Remzi Kaplan, "Ne yapabiliriz diye düşündük. Çünkü şu an Berlin'de nüfusun yüzde 60'ı aşılanmış durumda. Böyle bir fikri ortaya atmamızın sebebi de tam olarak bu" dedi. Kovid-19'a karşı aşılanmış bir şekilde restorana gelen bir Alman vatandaşı ise "Spontane gelişti. Bekleme süresi de fazla değil ve restoran evime de oldukça yakın" ifadelerini kullandı.Öte yandan Almanya, Kovid-19'a karşı aşılama kampanyasını hızlandırmanın yollarını arıyor. Hükümet, sonbahar öncesinde aşı olmayı kabul etmeyenlere yönelik yeni kısıtlamalar getirmeyi hedefliyor.
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almanya, koronavirüs, kovid-19, berlin, türk, ücretsiz, ödül, satış, restoran, kebap, aşı, hizmet

Berlin'de aşı olana ücretsiz kebap kampanyası

13:42 17.09.2021
© AAKebap, yemek
Kebap, yemek - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© AA
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Almanya'nın başkenti Berlin'de bir restoran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan kişilere ücretsiz kebap kampanyasını başlattı.
Berlin'de bir kebapçı, Kovid-19'a karşı aşılanmayı teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlattı.
Kebapçının başlattığı kampanyaya göre koronavirüs aşısı olan kişiler, restorana gelip ücretsiz bir şekilde yemek yiyebiliyor.
Restoran sahibi Remzi Kaplan, "Ne yapabiliriz diye düşündük. Çünkü şu an Berlin'de nüfusun yüzde 60'ı aşılanmış durumda. Böyle bir fikri ortaya atmamızın sebebi de tam olarak bu" dedi.
Kovid-19'a karşı aşılanmış bir şekilde restorana gelen bir Alman vatandaşı ise "Spontane gelişti. Bekleme süresi de fazla değil ve restoran evime de oldukça yakın" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Almanya, Kovid-19'a karşı aşılama kampanyasını hızlandırmanın yollarını arıyor. Hükümet, sonbahar öncesinde aşı olmayı kabul etmeyenlere yönelik yeni kısıtlamalar getirmeyi hedefliyor.
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