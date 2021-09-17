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https://tr.sputniknews.com/20210917/besiktasta-antalyaspor-maci-oncesi-5-eksik-1049008334.html
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi 5 eksik
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi 5 eksik
Süper Lig'in 5. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Kafilede 5 futbolcu yer almadı 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T21:51+0300
2021-09-17T21:51+0300
yaşam
süper lig
beşiktaş
antalyaspor
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.Isınma ve istasyon çalışmalarıyla başlayan idmanın pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pasla devam ettiği aktarıldı. Taktik programının yer aldığı çalışmalarla süren antrenmanın yarım sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.5 eksik varBeşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosunda sakatlıkları devam eden Vida, Welinton, Umut Meraş, Alex Teixeria ve Kevin N'Koudou yer almadı.Sergen Yalçın'ın Fraport TAV Antalyaspor maçı kafilesinde yer verdiği futbolcular şöyle:Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice Nsakala, Kenan Karaman.
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süper lig, beşiktaş, antalyaspor

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi 5 eksik

21:51 17.09.2021
© İHASergen Yalçın
Sergen Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© İHA
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Süper Lig'in 5. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Kafilede 5 futbolcu yer almadı
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
Isınma ve istasyon çalışmalarıyla başlayan idmanın pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pasla devam ettiği aktarıldı. Taktik programının yer aldığı çalışmalarla süren antrenmanın yarım sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

5 eksik var

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosunda sakatlıkları devam eden Vida, Welinton, Umut Meraş, Alex Teixeria ve Kevin N'Koudou yer almadı.
Sergen Yalçın'ın Fraport TAV Antalyaspor maçı kafilesinde yer verdiği futbolcular şöyle:
Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice Nsakala, Kenan Karaman.
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